Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện lãnh đạo và lực lượng vũ trang 13 xã biên giới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Sơn La có trên 274 km đường biên giới tiếp giáp với hai tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng (nước CHDCND Lào). Sau sắp xếp đơn vị hành chính, khu vực biên giới của tỉnh có 13 xã, 233 bản, trong đó có 57 bản giáp biên, dân số trên 150.000 người. Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch triển khai, gắn với các nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo bền vững, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân khu vực biên giới.

Đồng chí Chá A Của điều hành tham luận tại hội nghị.

Sau gần 10 năm triển khai, kinh tế - xã hội các xã biên giới có nhiều chuyển biến tích cực, hạ tầng từng bước được đầu tư, đời sống nhân dân được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 40,3% năm 2017 xuống còn 18,9% năm 2025; trên 11.000 hộ được hỗ trợ phát triển sản xuất, hơn 3.300 hộ được hỗ trợ nhà ở; 12 dự án sắp xếp dân cư được triển khai, ổn định nơi ở cho 550 hộ. Cả 13 xã biên giới được đầu tư giao thông kết nối đến trung tâm xã, có hạ tầng cáp quang băng rộng và trạm y tế; duy trì phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Các lực lượng vũ trang dự hội nghị.

Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại được triển khai đồng bộ. Các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Giai đoạn 2017-2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ 1.436 vụ, 1.863 đối tượng, thu giữ nhiều ma túy, vũ khí và tang vật; xử lý 111 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, 18 vụ mua bán người, 140 vụ xuất nhập cảnh trái phép. Lực lượng chức năng hai bên biên giới Việt Nam - Lào phối hợp xử lý 240 vụ, 570 đối tượng, thu giữ 370,7 kg ma túy các loại; tổ chức 990 lượt trao đổi thông tin, tuần tra, hội đàm và phối hợp nghiệp vụ, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng nhấn mạnh, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, kinh tế - xã hội các xã biên giới đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, việc triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TW ở một số địa phương chưa sát thực tiễn; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật còn chậm; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; năng lực của một bộ phận cán bộ cơ sở còn hạn chế; tình hình an ninh trật tự, tội phạm ma túy còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Tập trung tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách; đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển sinh kế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thúc đẩy thương mại biên giới, kinh tế cửa khẩu và hợp tác kinh tế qua biên giới.

Tăng cường bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân; chủ động nắm tình hình, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Củng cố quan hệ hữu nghị, triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác với các tỉnh nước CHDCND Lào; phát triển kinh tế, du lịch cửa khẩu, nâng cấp cửa khẩu chính Chiềng Khương lên cửa khẩu quốc tế giai đoạn 2026-2030.

Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở; tăng cường kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, tuần tra song phương, giao lưu hữu nghị và phối hợp phòng, chống tội phạm. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu; đề ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn.