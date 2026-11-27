Từ khung cửi vùng cao đến sàn diễn thời trang

Tại Lùng Tám, vùng đất thuộc tỉnh Hà Giang trước đây, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang, nghề dệt lanh được phụ nữ Mông gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Theo bà Vàng Thị Mai, người gắn bó lâu năm với nghề, để hoàn thiện một tấm vải lanh, người thợ phải thực hiện 41 công đoạn, từ trồng cây, thu hoạch, xử lý sợi đến dệt vải, nhuộm màu.

Kỹ thuật nhuộm chàm, vẽ hoa văn bằng sáp ong và thêu tay tạo nên nét riêng cho sản phẩm. Quy trình thủ công công phu cùng những hoa văn mang dấu ấn văn hóa cộng đồng giúp vải lanh truyền thống có giá trị riêng, mở ra cơ hội tiếp cận các dòng sản phẩm thời trang cao cấp.

Tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông, nhà thiết kế Vũ Việt Hà gây ấn tượng với bộ sưu tập “Ký gửi người Mông vào tương lai”. Hơn 30 thiết kế khai thác chất liệu và kỹ thuật thủ công truyền thống của đồng bào Mông đen tại Sa Pa (Lào Cai), kết hợp yếu tố văn hóa vùng cao với ngôn ngữ thời trang đương đại.

Nhà thiết kế Vũ Việt Hà tiếp tục giới thiệu bộ sưu tập “Hoài niệm” gồm 15 thiết kế áo dài lấy cảm hứng từ phong cách thập niên 1930. Điểm nhấn của bộ sưu tập là những mảnh thổ cẩm của người Mông đen được sử dụng ở cổ áo, tay áo và thân áo, kết hợp với chất liệu tơ tằm được đặt dệt riêng.

Nhà thiết kế này cũng từng ghi dấu ấn với bộ sưu tập “Chuyện tình cao nguyên đá”, khai thác chất liệu dệt và thổ cẩm của đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát triển kinh tế vùng cao từ nghề dệt truyền thống.

Phát triển chuỗi giá trị từ chất liệu bản địa

Theo nhà thiết kế Vũ Việt Hà, từ những giá trị của trang phục dân tộc, các nhà thiết kế có thể nghiên cứu, phát triển những sản phẩm thời trang hiện đại, có tính ứng dụng cao và phù hợp với thị hiếu của giới trẻ.

Việc đưa chất liệu truyền thống vào thời trang giúp thay đổi cách nhìn nhận về các sản phẩm thủ công vùng cao. Thay vì chỉ phục vụ nhu cầu may mặc trong cộng đồng hoặc làm đồ lưu niệm, vải lanh, thổ cẩm và các họa tiết thêu tay có thể được ứng dụng trong trang phục, phụ kiện và sản phẩm trang trí nội thất.

Để chất liệu của đồng bào dân tộc thiểu số có chỗ đứng trên thị trường thời trang, cần xây dựng mối liên kết lâu dài giữa nhà thiết kế, nghệ nhân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Một hướng đi là các nhà thiết kế trực tiếp đặt hàng làng nghề, cùng nghệ nhân nghiên cứu, phát triển chất liệu và mẫu mã phù hợp với yêu cầu sản xuất, thị hiếu khách hàng.

Bên cạnh các dòng trang phục cao cấp, chất liệu thủ công còn có thể được khai thác để sản xuất phụ kiện thời trang, túi xách, giày dép và các sản phẩm trang trí nội thất. Việc đa dạng hóa sản phẩm sẽ giúp các làng nghề tiếp cận nhiều phân khúc khách hàng, tạo thêm việc làm và nguồn thu nhập cho người dân.

Trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển sinh kế là một trong những hướng triển khai quan trọng. Việc duy trì nghề thủ công, đào tạo kỹ năng và phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường có thể góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo nhà thiết kế Vũ Việt Hà, để phát huy giá trị của chất liệu truyền thống trong thời trang đương đại, các địa phương cần quan tâm phát triển vùng nguyên liệu, đào tạo đội ngũ thợ thủ công, nâng cao năng lực sản xuất của các hợp tác xã và kết nối làng nghề với các nhà thiết kế, doanh nghiệp thời trang.

Khi những tấm vải lanh, thổ cẩm được khẳng định giá trị trên thị trường, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ có thêm động lực duy trì nghề truyền thống và truyền dạy kỹ năng cho thế hệ trẻ. Đây là cơ hội để biến thế mạnh văn hóa thành nguồn lực kinh tế, tạo việc làm tại chỗ và góp phần giảm nghèo bền vững.