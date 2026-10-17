Phát triển kinh tế tư nhân tại xã ven biển

Các sản phẩm của HTX dịch vụ sản xuất, kinh doanh thủy sản Hoằng Phụ (xã Hoằng Thanh) tham gia phiên chợ giới thiệu nông sản, thực phẩm an toàn.

Làng nghề nước mắm Khúc Phụ (xã Hoằng Thanh) có lịch sử hàng trăm năm, gắn bó với đời sống người dân vùng biển. Phát huy kinh nghiệm, bí quyết chế biến được lưu truyền qua nhiều thế hệ, các cơ sở sản xuất nước mắm tại đây đã chủ động đầu tư sản xuất, chú trọng nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Trong đó, HTX dịch vụ sản xuất, kinh doanh thủy sản Hoằng Phụ (tiền thân là HTX sản xuất, chế biến nước mắm Khúc Phụ) hiện có 86 thành viên, với sản lượng nước mắm cung ứng ra thị trường đạt khoảng 200.000 - 300.000 lít/mỗi năm. HTX đã làm tốt vai trò liên kết, hỗ trợ các thành viên duy trì sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đến nay, nhiều hộ thành viên đã có sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao, 4 sao cấp tỉnh. Thông qua việc tham gia các hội chợ, triển lãm, chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh, các sản phẩm từ làng nghề ngày càng được nhiều người tiêu dùng biết đến.

Đặc biệt, sự tiếp nối của thế hệ thứ hai, thứ ba trong các gia đình làm nghề, với tư duy năng động, sáng tạo, chủ động ứng dụng công nghệ và đổi mới phương thức kinh doanh đã, đang góp phần gìn giữ, phát huy giá trị nghề truyền thống, từng bước nâng tầm thương hiệu nước mắm Khúc Phụ. Từ sản phẩm quen thuộc của làng nghề, nước mắm Khúc Phụ đã trở thành đặc sản được nhiều người lựa chọn làm quà biếu, có mặt tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước; một số sản phẩm đã được xuất khẩu sang thị trường nước ngoài.

Ông Nguyễn Văn Các, giám đốc HTX dịch vụ sản xuất, kinh doanh thủy sản Hoằng Phụ, cho biết: Thời gian tới, HTX tiếp tục chú trọng nâng cấp cơ sở vật chất, tăng cường kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng sản phẩm; khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, đẩy mạnh liên kết sản xuất, từng bước hình thành chuỗi giá trị gắn với cộng đồng làng nghề. Đồng thời, khuyến khích các thành viên đa dạng thêm sản phẩm, nâng cao chất lượng, xây dựng thêm các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. HTX đã đề xuất quy hoạch gần 4ha đất phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh quy mô, bài bản hơn.

Phát huy tiềm năng, lợi thế và khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa bản địa, xã Hoằng Thanh đang từng bước tạo dựng môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân, nhất là các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch và sản xuất, kinh doanh gắn với ngành nghề truyền thống. Đến nay, toàn xã có gần 150 doanh nghiệp và hơn 1.000 hộ kinh doanh cá thể hoạt động trên nhiều lĩnh vực như thương mại, dịch vụ, du lịch, xây dựng, y tế, giáo dục và sản xuất. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã xây dựng được thương hiệu, từng bước mở rộng thị trường, khẳng định vị thế trên phạm vi cả nước. Tiêu biểu như hệ thống y tế Medic đã phát triển hoạt động tại 8 tỉnh, thành phố; các thương hiệu nước mắm truyền thống Lê Gia, Hương Việt, Bà Hoan... không ngừng nâng cao chất lượng, phát triển sản phẩm OCOP, đưa đặc sản quê hương đến với đông đảo người tiêu dùng.

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo dư địa cho kinh tế tư nhân phát triển, xã phấn đấu giai đoạn 2026-2030 phát triển thêm 90 doanh nghiệp, trong đó có 40% doanh nghiệp tư nhân có hoạt động đổi mới sáng tạo; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt từ 13% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 103 triệu đồng/năm.

Địa phương xác định tập trung tháo gỡ những khó khăn về đất đai, mặt bằng sản xuất, kinh doanh là giải pháp quan trọng, trong đó khẩn trương phối hợp hoàn thiện quy hoạch chung của xã theo hướng đô thị, trong đó sẽ chú trọng bố trí không gian thương mại- dịch vụ tập trung, phát triển hạ tầng ven biển, quy hoạch các vùng sản xuất nông - thủy sản công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị và du lịch trải nghiệm. Chú trọng huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo hướng đồng bộ, hiện đại, ưu tiên phát triển hệ thống giao thông kết nối liên vùng; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và những ngành nghề có thế mạnh. Đặc biệt, tập trung cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách hỗ trợ, nhất là chính sách tín dụng; tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng mở rộng mạng lưới, địa bàn hoạt động, giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân tiếp cận nguồn vốn phục vụ đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.