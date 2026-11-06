Phát triển kinh tế tư nhân: Chuyển từ tư duy quản lý sang đồng hành, kiến tạo

Dự cuộc họp có đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; đồng chí Phan Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân, chủ trì cuộc họp.

Thời gian qua, việc triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân theo Chương trình số 12-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ bước đầu đạt kết quả tích cực.

Tính đến ngày 31/10/2026, toàn tỉnh có 11.772 doanh nghiệp, đạt 100,3% kế hoạch năm 2026 và đạt 58,9% so với mục tiêu 20.000 doanh nghiệp vào năm 2030.

Năm 2025, khu vực kinh tế tư nhân tăng trưởng 10,31%, đạt mục tiêu đề ra (từ 10-12%/năm); đóng góp 72,98% GRDP, vượt mục tiêu (55-58%); sử dụng 93,23% lao động, vượt mục tiêu (84-85%). Năng suất lao động bình quân giai đoạn 2023-2025 tăng khoảng 9%/năm, cơ bản đạt mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào thu ngân sách nhà nước năm 2025 chỉ đạt 22,86%, thấp hơn mục tiêu (35-40%).

Khu vực kinh tế tư nhân giữ vai trò quan trọng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Đức Thánh cho biết, các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm chủ động của tỉnh cơ bản được triển khai bảo đảm tiến độ. Những nhiệm vụ chưa hoàn thành đã được xác định nguyên nhân, hướng xử lý và thời gian thực hiện. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chủ trì, phối hợp, đồng thời tăng cường theo dõi, kiểm tra và đôn đốc tiến độ.

Bên cạnh kết quả đạt được, kinh tế tư nhân của tỉnh vẫn còn những hạn chế. Phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ; năng lực tài chính, quản trị, đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường còn hạn chế. Số doanh nghiệp lớn có khả năng dẫn dắt chuỗi giá trị, tạo sức lan toả và liên kết với doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh doanh còn ít.

Một số chỉ tiêu về quy mô, năng lực hoạt động và khả năng tham gia chuỗi giá trị chưa đạt kỳ vọng. Đặc biệt, vấn đề tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất, kinh doanh vẫn là điểm nghẽn.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Huỳnh Thanh Dũng khẳng định, Sở sẽ hướng dẫn, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến đất đai.

Liên quan đến lĩnh vực đất đai, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Huỳnh Thanh Dũng cho biết, Sở sẽ hướng dẫn, phối hợp tháo gỡ đến cùng những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Trong năm 2026, các địa phương triển khai công tác quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai. Tuy nhiên, số địa phương được xác định là trọng tâm trong phát triển doanh nghiệp vẫn chưa đạt yêu cầu.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Dương Vũ Nam kiến nghị xác định rõ cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp.

Để thúc đẩy kinh tế tư nhân, Phó Giám đốc Sở Công Thương Dương Vũ Nam kiến nghị Ban Chỉ đạo thiết lập đầu mối tiếp nhận, giải quyết khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả và trách nhiệm. Đồng thời, tập trung đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp nhằm thu hút doanh nghiệp vừa và nhỏ vào hoạt động.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quách Văn Ấn phát biểu về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Về thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng chí Quách Văn Ấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đề nghị các sở, ngành phối hợp hỗ trợ Sở tiếp cận, nắm bắt nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, làm cơ sở đặt hàng các viện, trường thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sát với yêu cầu sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, yêu cầu các cấp, ngành và chính quyền địa phương phải tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời nhấn mạnh, sự phát triển của doanh nghiệp cũng chính là sự phát triển chung của tỉnh. Vì vậy, các cấp, ngành và chính quyền địa phương phải tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển.

Đặc biệt, cần đẩy mạnh tuyên truyền, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động, chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo, đồng hành; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, nhân lực và hạ tầng logistics, đồng thời mở rộng không gian phát triển các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh. Những khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp phải có cơ quan chịu trách nhiệm xử lý, xác định rõ thời gian và kết quả cụ thể.

Đối với các mục tiêu đã đạt được, cần tiếp tục nâng cao chất lượng, bảo đảm hiệu quả thực chất. Sở Tài chính rà soát toàn bộ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các dự án đầu tư; phân loại cụ thể để đánh giá đúng tình hình, năng lực và mức độ phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

Bên cạnh đó, cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực quản lý tại chỗ, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; tăng cường hỗ trợ pháp lý, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục đầu tư, tiếp cận đất đai và các vấn đề liên quan, tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển bền vững.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời yêu cầu.