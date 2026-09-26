Phát triển kinh tế tư nhân - Bài 1: Hợp lực mở cơ hội kinh doanh

Bài 1: Hợp lực mở cơ hội kinh doanh

Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hội Doanh nhân trẻ TP Hồ Chí Minh có thêm hội viên từ các khu vực đô thị, công nghiệp và kinh tế biển. Với doanh nghiệp, mạng lưới rộng hơn mở ra cơ hội tìm đối tác, chia sẻ kinh nghiệm và cùng thực hiện những đơn hàng vượt quá khả năng của từng đơn vị.

Mỗi doanh nhân trẻ là một người tiên phong; một hạt nhân đổi mới sáng tạo. Mỗi thành công của doanh nghiệp là một đóng góp cho Thành phố và đất nước.

Tìm đối tác trong không gian mới

Sau khi các hội doanh nhân trẻ của TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu hợp nhất, ông Lê Công Hà ở phường Vũng Tàu mong được gặp gỡ thêm hội viên, tìm đối tác để mở rộng hoạt động kinh doanh.

“Sau khi sáp nhập, chúng tôi mong muốn được hòa mình vào cộng đồng doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh, tăng cường giao lưu, kết nối với các doanh nhân để cùng phát triển. Đồng thời, tôi kỳ vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành của các sở, ban, ngành để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế”, ông Hà chia sẻ.

Doanh nghiệp của ông Hà hoạt động trong lĩnh vực thiết kế mùi hương cho thương hiệu và khai thác nguyên liệu tinh dầu dược liệu. Trong thời gian tới, ông Hà mong có thêm những chương trình giao thương để tiếp cận đối tác tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga và các thị trường tiềm năng khác. Với ông, mạng lưới doanh nhân rộng hơn sẽ hữu ích khi giúp doanh nghiệp gặp đúng người có thể cùng phát triển sản phẩm, phân phối hoặc đưa hàng ra thị trường.

Còn tại Đồng bằng sông Cửu Long, một doanh nhân trẻ chuyên xuất nhập khẩu trái cây tại Vĩnh Long cho biết công ty đã bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành và định hướng đưa công nghệ số, đặc biệt là IoT, vào vùng sản xuất.

Thông qua hệ thống cảm biến, các thông số về độ pH, hàm lượng dinh dưỡng trong đất, thời tiết và những yếu tố tác động đến cây trồng có thể được theo dõi thường xuyên. Nguồn dữ liệu này giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong chăm sóc cây, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hợp lý, qua đó giảm chi phí, hạn chế dư lượng và nâng cao chất lượng sầu riêng.

Ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Hồ Chí Minh cho rằng, hợp lực không đơn thuần để chúng ta đông hơn mà để sức mạnh và tri thức của mỗi người trở thành sức mạnh chung của cả cộng đồng.

Theo doanh nhân xuất nhập khẩu trái cây ở Vĩnh Long, để chuyển đổi số trong nông nghiệp phát huy hiệu quả, dữ liệu của ngành cần từng bước được xây dựng và kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia. Khi dữ liệu được chia sẻ đồng bộ, doanh nghiệp sẽ thuận lợi hơn trong quản lý vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường.

Từ những nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp có thể thấy, hợp lực không đơn thuần là mở rộng các mối quan hệ. Điều doanh nghiệp cần là khả năng chia sẻ nguồn lực giữa các địa phương, từ thị trường, tài chính, công nghệ, dữ liệu đến kinh nghiệm quản trị. Trong đó, TP Hồ Chí Minh với lợi thế về thị trường, nguồn vốn, khoa học - công nghệ và dịch vụ có thể tạo thêm động lực để doanh nghiệp tại các địa phương phía Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Chuyển từ tư duy kết nối sang hợp tác

Sau quá trình hợp nhất các địa phương, không gian hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh đã mở rộng đáng kể. Nếu khu vực trung tâm có thế mạnh về tài chính, thương mại, dịch vụ và đổi mới sáng tạo thì Bình Dương trước đây có nền tảng công nghiệp, sản xuất quy mô lớn; Bà Rịa - Vũng Tàu có lợi thế về cảng biển, logistics, năng lượng và kinh tế biển. Sự bổ trợ giữa những thế mạnh này đang tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, tổ chức lại sản xuất và hình thành các chuỗi giá trị mới.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được chia sẻ: "Hội không chỉ là nơi để gặp gỡ, kết nối và chia sẻ cơ hội kinh doanh. Mà còn là nơi doanh nhân trẻ tìm thấy niềm tin, tìm thấy đồng đội và tìm thấy trách nhiệm của mình đối với xã hội".

Hiện Hội có hơn 2.000 hội viên, kết nối hệ sinh thái hơn 16.000 doanh nhân. Quy mô tài sản và hoạt động của cộng đồng hội viên được ước tính trên 260.000 tỷ đồng. Từ tháng 12/2023 đến nay, các tổ chức tiền thân của Hội đã thực hiện hơn 1.000 chương trình, thu hút trên 20.000 lượt hội viên tham gia; giá trị kết nối giao thương được Hội công bố đạt hàng nghìn tỷ đồng.

Theo ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Hồ Chí Minh, điểm xuất phát của nhiệm kỳ 2026 - 2029 chính là sự hội tụ của ba cộng đồng doanh nhân trẻ. Tuy nhiên, hợp lực không dừng ở tăng số lượng hội viên, mở rộng địa bàn hay tổ chức thêm các chương trình. Quan trọng hơn là biến kinh nghiệm của người đi trước thành tri thức cho người đi sau, mạng lưới của doanh nghiệp này thành cơ hội cho doanh nghiệp khác và thế mạnh riêng của mỗi đơn vị thành nguồn lực bổ trợ cho nhau.

Từ nền tảng đó, cộng đồng doanh nhân trẻ cần tiến thêm một bước, từ kết nối sang hợp tác và cùng kiến tạo giá trị. Mỗi mối quan hệ cần được chuyển hóa thành cơ hội kinh doanh cụ thể; doanh nghiệp có thế mạnh khác nhau có thể cùng tham gia một chuỗi cung ứng; công nghệ, tri thức, kinh nghiệm và mạng lưới hội viên trở thành nguồn lực chung để hình thành những hệ sinh thái kinh doanh mới.

Yêu cầu hợp lực càng rõ nét khi đặt TP Hồ Chí Minh trong không gian phát triển của vùng Đông Nam Bộ. Theo TS Trần Du Lịch, s vùng Đông Nam Bộ hiện chiếm khoảng 20% dân số cả nước nhưng lại đóng góp hơn 30% GDP, 36% ngân sách nhà nước và tập trung khoảng 42% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước. Theo quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người dự kiến sẽ đạt khoảng 14.500 USD.

TS Trần Du Lịch nhận định, giai đoạn 2026 - 2035 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu Việt Nam không tạo được tốc độ tăng trưởng hai con số trong giai đoạn này, cơ hội bứt phá để trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045 sẽ khó khăn hơn khi thời kỳ dân số “vàng” dần qua đi. Trong hành trình đó, khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là thế hệ doanh nhân trẻ, đang giữ vai trò rất quan trọng.

Từ yêu cầu tăng trưởng mới, “hợp lực” vì thế không thể chỉ được đo bằng quy mô tổ chức hay số lượng các cuộc kết nối. Theo ông Phan Tấn Đạt, cộng đồng doanh nhân trẻ cần chuyển từ tư duy kết nối sang hợp tác, từ chú trọng số lượng hoạt động sang giá trị tạo ra và từ chờ đợi cơ hội sang chủ động kiến tạo cơ hội.

TS Trần Du Lịch nhận định, giai đoạn 2026 - 2035 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Tại Đại hội Hội Doanh nhân trẻ TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2029, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được kỳ vọng đội ngũ doanh nhân trẻ đi đầu trong đầu tư, đổi mới và bước vào những lĩnh vực mới. Theo ông, sáu tháng đầu năm 2026, quy mô nền kinh tế thành phố đạt 1,55 triệu tỷ đồng, GRDP tăng 8,55%; thu ngân sách nhà nước trong bảy tháng đạt gần 580.000 tỷ đồng, bằng 72% dự toán và tăng 21% so với cùng kỳ. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10%, thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng.

Trong mục tiêu ấy, cộng đồng doanh nhân trẻ có thể góp sức từ chính hoạt động của từng hội viên như tìm được đối tác, chia sẻ kinh nghiệm, cùng đáp ứng một đơn hàng hoặc tiếp cận thị trường mới. Đó cũng là cách để định hướng “Hợp lực - Kiến tạo - Đột phá - Vươn tầm” của Hội được thể hiện qua kết quả kinh doanh, thay vì chỉ qua quy mô tổ chức và số chương trình đã thực hiện.

Bài cuối: Liên kết để nâng sức cạnh tranh