Phát triển kinh tế theo nghị quyết chuyên đề

Những mô hình kinh tế trọng điểm

Dẫn chúng tôi tham quan mô hình nuôi cá nâu của anh Hoàng Văn Minh ở thôn Cát Sơn, anh Lê Minh Tuấn, cán bộ Khuyến nông xã Bến Hải cho biết đây là mô hình được đầu tư quy mô, bài bản và ứng dụng công nghệ cao vào nuôi. Nhờ vậy mô hình đã mang lại hiệu quả.

Với diện tích 1ha, bình quân mỗi vụ anh Hoàng Văn Minh thả 15.000 con cá giống và nuôi trong thời gian từ 6-8 tháng, cá đạt kích cỡ bình quân từ 6-7 con/kg. Giá cá nâu thương phẩm hiện dao động từ 300.000-350.000 đồng/kg, trừ chi phí đầu tư lợi nhuận dự kiến đạt trên 200 triệu đồng/0,5ha.

Anh Hoàng Văn Minh cho biết: “Sau khi đầu tư máy móc, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến ngư, tôi đã có thêm kinh nghiệm để thành công hơn với mô hình nuôi cá nâu. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục mở rộng diện tích nuôi để cung cấp cá cho thị trường”.

Mô hình nuôi cá nâu của anh Hoàng Văn Minh - Ảnh: N.D

Thôn Trung Hải là vùng trồng hoa màu trọng điểm của xã Bến Hải với tổng diện tích 7,9ha. Để trồng rau đạt chất lượng và cung cấp cho thị trường quanh năm, bằng kinh nghiệm thực tế, người dân nơi đây luôn chú trọng khâu trồng và chăm sóc. Mùa hè, người dân lựa chọn trồng những loại rau, như: Cải, dền, mùng tơi... có khả năng chịu nhiệt tốt.

Bước sang mùa mưa, người dân đã chủ động làm luống cao, kết hợp dùng máy phay đánh tơi xốp đất để giúp các loại cây màu phát triển tốt. Với kinh nghiệm sản xuất kết hợp với áp dụng khoa học kỹ thuật nên vùng rau của địa phương luôn xanh mướt và mang lại giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, hiện nay sản phẩm rau sạch của thôn chủ yếu được thu mua tại vườn.

Ông Bùi Đức Điểu, thôn Trung Hải chia sẻ: “Nghề trồng rau màu theo gia đình tôi từ xưa đến giờ, thu nhập từ rau cũng được từ 200.000-300.000 đồng/ngày, từ đó ổn định thu nhập và con cái học hành đàng hoàng”.

Từ những nghị quyết của Đảng bộ

Phát triển vùng trồng rau sạch theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ và đẩy mạnh các mô hình đánh bắt và nuôi trồng thủy sản được xã Bến Hải xác định là một trong những chương trình trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Vườn rau của gia đình ông Bùi Đức Điểu - Ảnh: N.D

Đây là quyết sách thể hiện tầm nhìn dài hạn của Đảng bộ xã trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hướng tới sản xuất hàng hóa gia tăng giá trị, phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân, thực hiện mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Theo nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã Bến Hải hai đề án trọng điểm của nhiệm kỳ tập trung triển khai thực hiện đó là phát triển thương mại-dịch vụ-du lịch và khai thác tiềm năng kinh tế biển giai đoạn 2025-2030, định hướng đến 2035. Đồng thời, tập trung phát triển và nhân rộng các mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, hình thành các vùng quy hoạch nông nghiệp công nghệ cao; phát triển mạnh sản phẩm OCOP và tiêu chuẩn VietGAP giai đoạn đến 2030. Đây là kim chỉ nam để cả hệ thống chính trị thống nhất hành động, tạo bước chuyển rõ nét trong phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đảng ủy xã đã xác định, muốn phát triển kinh tế-xã hội một cách bền vững, thì cần phải nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực sự trở thành trung tâm lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Ngay sau đại hội, Đảng ủy xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Chấp hành, gắn trách nhiệm với kết quả thực hiện chỉ tiêu ở từng thôn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở, để tập trung triển khai hiệu quả các đề án.

Vùng trồng rau sạch thôn Trung Hải - Ảnh: N.D

Từ những giải pháp cụ thể sinh động và thiết thực đã có sức cổ vũ phong trào thi đua, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội địa phương nhất là trong lĩnh vực đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, diện tích nuôi trồng thủy sản ở địa bàn xã 83,799ha, sản lượng năm 2025 đạt 481,245 tấn.

Ông Nguyễn Văn Liệu, Bí thư Chi bộ thôn Cát Sơn, xã Bến Hải cho biết: “Thôn Cát Sơn được sáp nhập từ thôn Bắc Sơn và thôn Nam Sơn. Sau sáp nhập, kinh tế của thôn Cát Sơn phát triển mạnh với những mô hình đánh bắt, nuôi trồng thủy sản. Trong đó có nhiều mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao và mang lại hiệu quả tích cực, đưa đời sống của người dân ở thôn ngày mỗi phát triển”.

“Xác định địa bàn chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ từng thôn triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề. Đặc biệt chú trọng thực hiện đột phá về chuyển đổi cơ cấu cây trồng và phát triển các mô hình kinh tế trọng điểm ở vùng biển và vùng gò đồi nhằm nâng cao thu nhập cho Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương”, ông Dương Đức Hạnh, Bí thư Đảng ủy xã Bến Hải cho biết thêm.