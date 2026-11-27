Ngày 27/11, tại Học viện An ninh nhân dân (ANND), Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “An ninh kinh tế tầm thấp, thực tiễn ở một số quốc gia trên thế giới và giá trị tham khảo đối với Việt Nam”.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND chủ trì hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia thực tiễn đến từ các bộ, ngành Trung ương, các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công an, Công an các đơn vị địa phương...

Đề dẫn hội thảo, Đại tá, GS.TS Nguyễn Trường Thọ, Phó Giám đốc Học viện ANND nhấn mạnh: Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ bay không người lái, cảm biến, viễn thông và tự động hóa, trí tuệ nhân tạo đã làm thay đổi căn bản khả năng khai thác giá trị của các không gian kinh tế; giúp hình thành một ngành kinh tế mới, có tính chất tổng hợp, liên ngành - kinh tế không gian tầm thấp.

Đại tá, GS.TS Nguyễn Trường Thọ, Phó Giám đốc Học viện ANND phát biểu đề dẫn hội thảo.

Ngày 28/7/2026, Ban chấp hành Trung ương khóa 14 ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW về Chiến lược an ninh quốc gia, trong đó nêu rõ: “An ninh trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia; mà mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn bộ hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ”. Đồng thời, yêu cầu tích hợp an ninh ngay từ đầu trong từng chính sách, từng lĩnh vực và từng giai đoạn phát triển theo phương châm “phát triển đến đâu, an ninh đến đó”. Đảng, Nhà nước cũng đặt mục tiêu bảo vệ vững chắc an ninh trên các lĩnh vực, không gian, từ không gian mạng, không gian vũ trụ, không gian tầm thấp, không gian biển và đại dương.

Thực tế trên cho thấy, bảo đảm an ninh trong phát triển kinh tế không gian tầm thấp là vấn đề mới cả về lý luận và thực tiễn, cần thiết phải được luận giải, làm rõ; từ đó, cung cấp một số luận cứ khoa học góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển kinh tế tầm thấp gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại, bảo đảm cân bằng giữa khai thác tiềm năng với kiểm soát rủi ro chiến lược trong bối cảnh mới...

Trung tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các ý kiến cho rằng, hiện nay, phát triển kinh tế tầm thấp không chỉ là xu thế mà đã trở thành hoạt động kinh tế hiện hữu, đóng vai trò ngày càng quan trọng ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Mặc dù, các quốc gia đã có chủ trương và chính sách thúc đẩy phát triển song kết quả còn phân hóa rõ. Nếu như Trung Quốc theo mô hình “Nhà nước dẫn dắt, địa phương thử nghiệm, doanh nghiệp thương mại hóa” thì Hoa Kỳ chọn cách gắn chính sách công nghiệp với an ninh quốc gia, trong khi đó, Nhật Bản, Liên minh Châu Âu đi theo hướng thể chế đi trước. Trên cơ sở đó, các ý kiến cũng đã đề xuất một số giải pháp trọng tâm góp phần phát triển bền vững kinh tế tầm thấp bảo đảm kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh trong kỷ nguyên mới...

Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế phát biểu tại hội thảo.

Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế cho biết, Kết luận số 99-KL/TW ngày 28/9/2026 của Bộ Chính trị xác định không gian tầm thấp là tài nguyên quốc gia, không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm an ninh gắn với mục tiêu tăng trưởng. Trên cơ sở phân tích những nội dung cốt lõi của Kết luận số 99, lãnh đạo Cục An ninh kinh tế đề xuất định hướng công tác bảo đảm an ninh kinh tế không gian tầm thấp, tập trung vào hoàn thiện thể chế, bảo vệ chuỗi cung ứng, công nghệ, dữ liệu, hạ tầng trọng yếu và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, phục vụ phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia.

Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh, Phó Tư lệnh Quân Chủng Phòng không- Không quân, Bộ Quốc phòng cho rằng, từ kinh nghiệm thực tiễn của các quốc gia cho thấy, không có mô hình thống nhất, điều này đòi hỏi chúng ta cần xây dựng mô hình quản lý kinh tế không gian tầm thấp phù hợp với đặc thù của Việt Nam.

Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân phát biểu tại hội thảo.

Thiếu tướng Vũ Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an đã chia sẻ về một số khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về kinh tế không gian tầm thấp hiện nay. Lãnh đạo Cục Kỹ thuật nghiệp vụ cũng đề xuất một số kiến nghị như: Tăng cường rà soát các quy định về pháp luật nhằm hoàn thiện pháp lý, đảm bảo môi trường thuận lợi cho phát triển; đầu tư hạ tầng công nghệ phục vụ cho công tác quản lý thiết bị bay; sớm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết bị bay; đầu tư trang thiết bị cho lực lượng chức năng phục vụ công tác quản lý; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cho các đối tượng liên quan…

Thiếu tướng Vũ Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ phát biểu tại hội thảo.

Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Xã hội số, Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Thị Quốc Hiền nhấn mạnh mối quan hệ tương hỗ giữa an ninh và phát triển, trong đó an ninh cần trở thành năng lực hỗ trợ, thúc đẩy phát triển.

Lãnh đạo Vụ Kinh tế và Xã hội số cũng gợi mở một số hàm ý cho Việt Nam như ưu tiên lựa chọn công nghệ làm chủ; đầu tư hạ tầng nghiên cứu và thử nghiệm có khả năng dùng chung; thúc đẩy tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp theo đúng quy định của pháp luật, thiết lập dữ liệu thí điểm đáng tin cậy và phát triển các mô hình dịch vụ từ nhu cầu thực tiễn. Chỉ khi kết nối được nghiên cứu, doanh nghiệp, thị trường và yêu cầu an ninh thì Việt Nam mới có cơ sở phát triển kinh tế không gian tầm thấp an toàn, hiệu quả và tự chủ trong dài hạn…

Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Xã hội số Trần Thị Quốc Hiền phát biểu tại hội thảo.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã khái quát tình hình phát triển kinh tế tầm thấp tại Hà Nội, các nguy cơ thách thức và những bài học kinh nghiệm trong thực tiễn, đặc biệt là cơ chế đảm bảo an ninh kinh tế tầm thấp...

Các đại biểu tham luận, đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Phát biểu tổng kết hội thảo, Trung tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND đề nghị Khoa An ninh kinh tế, đơn vị thường trực tổ chức hội thảo khẩn trương tổng hợp đầy đủ các tham luận và ý kiến trao đổi; chủ động lựa chọn những luận điểm, kiến nghị có cơ sở khoa học và giá trị thực tiễn để hoàn thiện báo cáo kết quả hội thảo.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu tham mưu lãnh đạo Bộ Công an về nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự trong phát triển kinh tế tầm thấp, tham gia kiến tạo môi trường an ninh, an toàn cho kinh tế tầm thấp phát triển và có những đóng góp xứng đáng đối với đổi mới mô hình tăng trưởng Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Tại Việt Nam, từ sau Đại hội 14, Đảng, Nhà nước ta chủ trương đổi mới mô hình phát triển, xác lập mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng đa tầng, đa cực, liên kết đồng bộ đất liền - vùng biển - vùng trời - lòng đất - không gian số và các không gian phát triển mới. Ngày 28/9/2026, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 99-KL/TW “Về khai thác, quản trị và bảo vệ không gian tầm thấp phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” khẳng định: Không gian tầm thấp là tài nguyên quốc gia, gắn với nhiệm vụ trọng yếu bảo vệ chủ quyền không phận, chủ quyền dữ liệu, an ninh mạng và các mục tiêu trọng yếu. Đảng, Nhà nước cũng xác định: “Đến năm 2045, kinh tế không gian tầm thấp trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, một trong những động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, đóng góp khoảng 1,5% GDP quốc gia”. Nhiều địa phương trong cả nước, như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Cần Thơ, Điện Biên, Tây Ninh, Đắk Lắk đã từng bước thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp trong các ngành, lĩnh vực có thế mạnh.