Phát triển kinh tế phải bảo đảm mọi người dân được thụ hưởng thành quả

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng báo cáo, làm rõ một số vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ

Quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giảm chi phí đầu vào

Chiều 12/11, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã báo cáo, làm rõ một số vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, tăng trưởng kinh tế và phát triển đất nước phải thực sự mang tính bao trùm, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Chính phủ xác định kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, ưu tiên trong chỉ đạo, điều hành, tạo cơ sở thúc đẩy tăng trưởng cao, nhanh và bền vững. Thời gian qua, Chính phủ đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giảm chi phí đầu vào, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến người dân và doanh nghiệp.

Trong đó, tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế; giảm 2% giá điện sau nhiều năm giá điện chủ yếu tăng; triển khai hướng dẫn giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong giai đoạn 2026 - 2027. Với các chính sách miễn, giảm thuế, ngân sách nhà nước dự kiến giảm thu khoảng 256,7 nghìn tỷ đồng trong năm 2026.

Cùng với chính sách tài khóa, Chính phủ đã điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định tỷ giá, góp phần ổn định giá trị đồng tiền và sức mua của người dân. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, bình quân tỷ giá liên ngân hàng 10 tháng đầu năm 2026 chỉ tăng 0,63% so với bình quân năm 2025. Lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên đã giảm từ 1,5 - 2%. Chính phủ cũng điều hành chặt chẽ giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý, không tăng giá dịch vụ y tế trong năm 2026; quyết liệt xử lý các sai phạm, đẩy mạnh điều chỉnh, cải cách trong những lĩnh vực thiết yếu như xăng dầu, điện, y tế, nông nghiệp nhằm giảm chi phí đầu vào của nền kinh tế, nâng cao năng suất, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Nhờ triển khai chủ động, kịp thời, linh hoạt và đồng bộ các chính sách, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng được kiểm soát ở mức 4,57%. Thủ tướng đánh giá đây là kết quả rất tích cực trong bối cảnh lạm phát toàn cầu gia tăng, giá xăng thế giới tăng từ 76 - 78% so với đầu năm, giá dầu diesel tăng khoảng 109%, giá nguyên vật liệu và nhiều mặt hàng tăng mạnh, gây bất ổn tại nhiều quốc gia.

Toàn cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Về huy động và sử dụng các nguồn lực phục vụ tăng trưởng, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã chủ động triển khai nhiều giải pháp hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành; cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và thúc đẩy đầu tư công. Các giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, xử lý các dự án tồn đọng, mở rộng thị trường đã góp phần thúc đẩy tiêu thụ nguyên vật liệu, hàng hóa, tạo việc làm, nâng cao thu nhập người lao động và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo số liệu cập nhật, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến cuối tháng 9/2026 đạt 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1%. Thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt 2,44 triệu tỷ đồng, bằng gần 96,4% dự toán và tăng 11% so với cùng kỳ, trong điều kiện đã thực hiện miễn, giảm, gia hạn trên 366.000 tỷ đồng tiền thuế, phí và lệ phí. Đáng chú ý, thu nội địa đạt trên 2,1 triệu tỷ đồng, tăng 11,4%, chiếm 86,2% tổng thu ngân sách nhà nước. Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 708,6 nghìn tỷ đồng, tương đương trên 74% kế hoạch, tăng 19,7% về tỷ lệ và tăng trên 217.000 tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ. Tổng vốn FDI đăng ký đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74%. Đặc biệt, kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD; riêng tháng 10, xuất siêu đạt 7,31 tỷ USD.

“Những kết quả trên cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ và thực chất của nền kinh tế trên nền tảng kinh tế vĩ mô được giữ vững”, Thủ tướng nêu rõ.

Cùng với thúc đẩy tăng trưởng, Chính phủ đặc biệt quan tâm triển khai các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Trong 10 tháng, ngân sách nhà nước đã chi khoảng 578.000 tỷ đồng từ nguồn chi thường xuyên cho y tế, giáo dục và bảo đảm an sinh xã hội. Chính phủ tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế, giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và điều kiện chăm sóc sức khỏe, học tập của người dân.

Các đại biểu tham dự phiên chất vấn

Thủ tướng nhận định, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ, tích cực và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, Chính phủ cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, thách thức, tồn tại được các đại biểu Quốc hội chỉ ra.

Lấy con người làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của phát triển

Thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng kinh tế cả năm 2026 đạt trên 10%, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%, tạo nền tảng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 và cả giai đoạn 2026 - 2030.

Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, trên cơ sở kết luận của Trung ương và nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, Chính phủ sẽ khẩn trương ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2027, xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể gắn với thời hạn hoàn thành và cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Nhấn mạnh yêu cầu huy động nguồn lực cho tăng trưởng, Thủ tướng cho biết, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, năm 2027 cần huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 36 - 38% GDP, tương đương 6 - 6,4 triệu tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước khoảng 1,76 triệu tỷ đồng, chiếm 27 - 29% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Để huy động đủ nguồn lực, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên, bố trí chi đầu tư công; phát hành các loại hình trái phiếu, huy động vốn ODA và các nguồn tín dụng; tăng đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, đồng thời đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đồng thời, phát triển thị trường vốn trung và dài hạn hiện đại, thu hút các quỹ đầu tư quốc tế, dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài dài hạn, ổn định.

Để bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng kịch bản tăng trưởng, giao nhiệm vụ, tiến độ cụ thể, chi tiết cho các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, ưu tiên trọng tâm phát triển ba lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế là công nghiệp, nông nghiệp và thương mại, dịch vụ; gắn với tạo đột phá trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thúc đẩy chuyển đổi số một cách thực chất trong quản trị nhà nước, dịch vụ công và nâng cao năng lực điều hành của chính quyền địa phương. Đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu, liên kết Nhà nước, doanh nghiệp, viện, trường. Đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành động lực chủ yếu cho tăng trưởng, đổi mới mô hình phát triển và thúc đẩy các ngành kinh tế mới.

Bên cạnh yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng cao, Thủ tướng khẳng định Chính phủ tiếp tục xác định củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát là nhiệm vụ ưu tiên. Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo, điều hành linh hoạt các công cụ chính sách vĩ mô; bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện và các mặt hàng thiết yếu; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các ngành, lĩnh vực nhằm tiết giảm chi phí trung gian, nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế. Tăng cường công khai, minh bạch giá cả thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; chủ động xây dựng các kịch bản điều hành và giao chỉ tiêu kiểm soát CPI cho các địa phương.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Chính phủ là lấy con người làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của phát triển. Theo đó, phát triển kinh tế phải gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.