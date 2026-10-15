Phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, Lê Minh Ngân phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại khu vực biên giới; tập trung phát triển kinh tế khu vực biên giới trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn, lấy nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân làm mục tiêu.

Tham luận tại Hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương tập trung vào các nội dung như kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương hai bên biên giới; Bộ đội Biên phòng Lai Châu phát huy vai trò nòng cốt trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong bảo vệ rừng, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia…

Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu, Trương Minh Đức phát biểu tham luận.

Đại tá Trương Minh Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu nêu một số khó khăn như trên địa bàn còn hàng trăm km đường biên giới, đường ra biên giới chưa được xây dựng; tỷ lệ hộ nghèo khu vực biên giới còn cao... Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đề xuất một số giải pháp, trong đó tập trung nâng cao dân trí, đời sống kinh tế xã hội cho nhân dân khu vực biên giới; xây dựng lực lượng chuyên trách trong quản lý bảo vệ biên giới vững mạnh về chính trị, nắm chắc về pháp luật, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ…

Qua 9 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, tỉnh Lai Châu đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò chiến lược của khu vực biên giới được nâng lên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa Nghị quyết được triển khai nghiêm túc; nhiều cơ chế, chính sách, chương trình, đề án được ban hành và tổ chức thực hiện, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết số 16-NQ/TW.

Công tác quy hoạch, sắp xếp, ổn định dân cư được tỉnh chú trọng và đã triển khai 33 phương án, dự án, bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư cho 1.006 hộ. Các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa được thực hiện tương đối đồng bộ, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh đạt 28,2 triệu đồng/người/năm.

Kinh tế khu vực biên giới từng bước phát triển; sản xuất nông, lâm nghiệp có chuyển biến tích cực, từng bước khai thác tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, nhất là giao thông, trường học, y tế, nước sinh hoạt và hạ tầng phục vụ sản xuất. Đến nay, 100% thôn, bản tại các xã biên giới có đường ô tô, xe máy đi lại được; 100% tuyến đường đến trung tâm các xã biên giới và cửa khẩu được cứng hóa.

Hoạt động thương mại, dịch vụ, kinh tế cửa khẩu và đối ngoại có bước phát triển; Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng từng bước được đầu tư, tạo điều kiện mở rộng giao thương, hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được bảo đảm; quan hệ đối ngoại, hợp tác hữu nghị giữa hai bên biên giới tiếp tục được tăng cường...