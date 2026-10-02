Phát triển kinh tế không gian tầm thấp, hướng tới đóng góp 1,5% GDP

Cận cảnh UAV sử dụng trong tuyến giao hàng Cần Giờ-Vũng Tàu. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ)

Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 99-KL/TW ngày 28/9/2026 về khai thác, quản trị và bảo vệ không gian tầm thấp phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới.

Việc xác định không gian tầm thấp là tài nguyên quốc gia, không gian phát triển mới của đất nước và không gian chủ quyền đặc biệt mở ra dư địa phát triển một ngành công nghệ chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mới, đồng thời đặt ra yêu cầu quản trị hiện đại, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an toàn.

Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đưa vào vận hành ba khu thử nghiệm bay cấp quốc gia, đại diện cho các vùng địa hình khác nhau và tối thiểu một trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm quốc gia về phương tiện bay không người lái (UAV). Tỷ lệ nội địa hóa các dòng UAV chủ lực phục vụ sản xuất phấn đấu đạt hơn 30-40% vào năm 2030 và hơn 85% vào năm 2045.

Đến năm 2045, kinh tế không gian tầm thấp trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực, đóng góp khoảng 1,5% GDP quốc gia.

Không gian tầm thấp được định hướng khai thác đa mục tiêu, ưu tiên các lĩnh vực thiết thực như logistics, nông nghiệp, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, giám sát hạ tầng, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu y tế và đô thị thông minh.

Trong quá trình hình thành thị trường, nhà nước giữ vai trò định hướng, dẫn dắt thông qua cơ chế đặt hàng, thí điểm và ứng dụng trong khu vực công. Đồng thời, tập trung xây dựng khuôn khổ pháp lý và quản trị, tiêu chuẩn, quy chuẩn, hạ tầng thiết yếu và thị trường ban đầu.

Doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm trong nghiên cứu, phát triển, sản xuất và thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ. Đồng thời, khuyến khích các viện nghiên cứu, trường đại học tham gia nghiên cứu, phát triển, sản xuất và thương mại hóa UAV.

Kết luận số 99-KL/TW yêu cầu hoàn thiện mô hình quản trị quốc gia theo hướng thống nhất, hiện đại, dựa trên dữ liệu, nền tảng số và quản trị rủi ro. Việc quản lý thực hiện theo khu vực hoạt động, phân tầng độ cao, loại hình hoạt động và mức độ rủi ro, xuyên suốt từ đăng ký, định danh, cấp phép, điều hành, giám sát đến kiểm tra, xử lý vi phạm.

Đối với công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới, áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, xác định rõ phạm vi, thời hạn, tiêu chí đánh giá, cơ chế giám sát và điều kiện kết thúc hoặc mở rộng. Việc phát triển, khai thác không gian tầm thấp phải gắn với bảo vệ chủ quyền, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an toàn.

Các tỉnh ủy, thành ủy được yêu cầu chỉ đạo lồng ghép nội dung khai thác, quản trị và bảo vệ không gian tầm thấp vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Các địa phương cũng chủ động lựa chọn, đề xuất và tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm giải quyết những bài toán thực tiễn địa phương.