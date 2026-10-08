Phát triển kinh tế đêm của Đà Nẵng theo hướng lấy văn hóa làm lợi thế cạnh tranh

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại hội nghị, sau khi nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan, địa phương liên quan báo cáo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định kinh tế đêm là một trong những động lực tăng trưởng mới của Đà Nẵng.

Việc phát triển cần thực hiện theo hướng đa ngành, đa không gian, đa trải nghiệm; bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa với môi trường, an ninh trật tự và quyền lợi của cộng đồng dân cư.

Liên quan đến đề xuất thực hiện tổ hợp du lịch, dịch vụ, vui chơi, giải trí biển gắn với phát triển kinh tế đêm của Công ty TNHH FTZ Kita Trung Nam, lãnh đạo UBND thành phố đánh giá đây là ý tưởng tốt, có thể góp phần hình thành sản phẩm du lịch mới.

UBND thành phố thống nhất ủng hộ chủ trương nghiên cứu, đề xuất dự án và giao Sở Tài chính hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan xem xét hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư, báo cáo UBND thành phố cho ý kiến trước ngày 20/10/2026.

Đồng thời, Trung tâm Phát triển quỹ đất có trách nhiệm phối hợp khảo sát, làm rõ các nội dung liên quan để phục vụ quá trình nghiên cứu dự án.

Lãnh đạo thành phố đề nghị Công ty TNHH FTZ Kita Trung Nam chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, doanh nghiệp cần kịp thời báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết.

Các sở, ngành cần đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, không để kéo dài, trong đó Sở Tài chính là đầu mối trực tiếp hướng dẫn hồ sơ cho nhà đầu tư.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của kinh tế đêm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cho biết đây là nội dung đang được Trung ương và Thường trực Thành ủy đặc biệt quan tâm. Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, Đà Nẵng là một trong 3 địa phương (cùng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) được lựa chọn triển khai trọng điểm.