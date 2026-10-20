Phát triển kinh tế biên giới Tây Ninh thành trục tăng trưởng mới

Quang cảnh Hội thảo lấy ý kiến về Đề án “Phát triển kinh tế biên giới gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2035, định hướng đến năm 2050”. (Ảnh: THANH PHONG)

Ngày 20/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Đề án “Phát triển kinh tế biên giới gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2035, định hướng đến năm 2050”, nhằm hoàn thiện định hướng, mục tiêu và giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương sau hợp nhất.

Theo Đề án, đến năm 2030, tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới phấn đấu đạt từ 16 đến 20 tỷ USD, tăng trưởng bình quân 10,5-11%/năm trong giai đoạn 2026-2030; kim ngạch xuất nhập khẩu qua biên giới chiếm hơn 20% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh. Giá trị sản phẩm tại các xã biên giới phấn đấu tăng trưởng hai con số hằng năm, đóng góp vào tăng trưởng chung của địa phương.

Đề án phát triển biên giới đặt mục tiêu ưu tiên hoàn thiện hạ tầng tại các cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, Tân Nam và Bình Hiệp. (Ảnh: THANH PHONG)

Để đạt mục tiêu này, tỉnh ưu tiên hoàn thiện hạ tầng tại các cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, Tân Nam và Bình Hiệp; mở rộng trạm kiểm soát liên ngành tại cửa khẩu Mộc Bài, từng bước hình thành mạng lưới logistics, kho bãi, phân phối, kiểm định và thông quan kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các cảng biển phía nam. Cùng với đó, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, cơ khí, công nghiệp hỗ trợ; hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Du lịch được xác định là một trong những lĩnh vực có tiềm năng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế biên giới. Tỉnh định hướng hình thành tuyến du lịch Mộc Bài-Thành phố Hồ Chí Minh-Núi Bà Đen-Campuchia, kết nối các điểm đến, mở rộng thị trường và thu hút khách quốc tế qua cửa khẩu.

Lãnh đạo Hải quan Tây Ninh đóng góp ý kiến cho đề án. (Ảnh: THANH PHONG)

Giai đoạn 2031-2035, Tây Ninh phấn đấu nâng tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới lên 25-32 tỷ USD, tăng trưởng bình quân 10-10,5%/năm; tỷ trọng kim ngạch xuất nhập khẩu biên giới chiếm hơn 30% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh. Hệ thống khu kinh tế cửa khẩu được định hướng phát triển đồng bộ, hiện đại; hình thành từ 4 đến 5 trung tâm logistics đầu mối và ít nhất 10 điểm giao dịch, kho bãi, phân phối, kiểm định tại các cửa khẩu.

Lãnh đạo xã biên giới Hưng Điền đóng góp ý kiến cho đề án. (Ảnh: THANH PHONG)

Tỉnh cũng chú trọng phát triển công nghiệp chế biến sâu, điện-điện tử, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp xanh; mở rộng vùng nguyên liệu nông nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng tham gia chuỗi cung ứng. Việc phát triển công nghiệp, logistics phải gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường, bảo đảm các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất tập trung đáp ứng quy định về xử lý chất thải.

Tầm nhìn đến năm 2050, Tây Ninh hướng tới trở thành trung tâm kinh tế biên giới quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía nam, là cửa ngõ giao thương giữa Việt Nam với Campuchia và hành lang kinh tế xuyên Á. Các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp và kinh tế cửa khẩu được phát triển hài hòa, gắn với mạng lưới logistics quốc tế.

Đại diện Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công thương thuộc Bộ Công thương đóng góp ý kiến cho đề án. (Ảnh: THANH PHONG)

Tại hội thảo, đại diện Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công thương thuộc Bộ Công thương, các sở, ngành và đại biểu 19 xã biên giới cơ bản thống nhất với định hướng của Đề án. Các ý kiến tập trung đề xuất giải pháp tăng cường liên kết vùng, hợp tác với các địa phương Campuchia, cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, phát triển nguồn nhân lực và tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, logistics, thu hút đầu tư.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm phát biểu kết luận. (Ảnh: THANH PHONG)

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm đề nghị Sở Công thương chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, hoàn thiện Đề án theo hướng xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình và trách nhiệm thực hiện; phấn đấu hoàn thiện dự thảo trong tháng 11/2026 để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

Đồng chí Trương Thanh Liêm nhấn mạnh yêu cầu xác định các khâu đột phá theo từng giai đoạn, phát huy vai trò của Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, lấy phát triển logistics và kết nối hạ tầng làm nền tảng. Các mục tiêu cần gắn với chương trình, kế hoạch và dự án cụ thể, bảo đảm nguồn lực, tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu quả thực hiện.

Phát triển kinh tế biên giới phải đi đôi với giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại 19 xã biên giới; chủ động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm xuyên quốc gia và xuất nhập cảnh trái phép. Đây là cơ sở để Tây Ninh phát huy lợi thế cửa ngõ giao thương, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh.