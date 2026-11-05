Phát triển kinh tế ban đêm, động lực tăng trưởng mới của Lào Cai

Lào Cai định hướng khai thác lợi thế văn hóa, cảnh quan và dịch vụ tại từng địa bàn, từng bước hình thành các không gian kinh tế ban đêm gắn với phát triển du lịch và thương mại. Ảnh minh họa

Khai thác lợi thế từng địa bàn

Đề án xác định 5 lĩnh vực trọng tâm gồm: Biểu diễn văn hóa, nghệ thuật; mua sắm, giải trí ban đêm; thể thao và chăm sóc sức khỏe; du lịch, trải nghiệm về đêm; dịch vụ ẩm thực.

Tỉnh Lào Cai định hướng phát triển các hoạt động có bản sắc riêng, chất lượng, lấy văn hóa bản địa làm nền tảng, du lịch làm động lực, thương mại và dịch vụ làm trụ cột. Việc lựa chọn địa bàn triển khai được thực hiện có trọng tâm, ưu tiên những nơi có lợi thế, hạ tầng và năng lực quản lý phù hợp.

Tại Sa Pa, kinh tế ban đêm được định hướng gắn với không gian âm nhạc, phố đi bộ, biểu diễn nghệ thuật trực tiếp, nghệ thuật đường phố và dịch vụ chăm sóc sức khỏe như tắm lá thuốc, spa.

Ở phường Lào Cai, lợi thế thương mại biên giới được khai thác thông qua chợ đêm, tuyến phố thương mại, ẩm thực, mua sắm và không gian đi bộ ven sông Hồng.

Trong khi đó, xã Bắc Hà dự kiến phát triển mô hình “Chợ phiên đêm vùng cao” vào dịp cuối tuần, kết hợp giới thiệu tri thức dân gian, nghệ thuật thổi khèn Mông, thêu thổ cẩm và sản phẩm OCOP.

Tại phường Nghĩa Lộ, các hoạt động được định hướng khai thác giá trị Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Nghệ thuật Xòe Thái” cùng văn hóa ẩm thực Mường Lò. Phường Yên Bái tập trung phát triển dịch vụ đô thị, thương mại, ẩm thực và âm nhạc cộng đồng.

Các địa bàn có lợi thế về cảnh quan, sinh thái như Y Tý, Mù Cang Chải, Trạm Tấu và hồ Thác Bà được định hướng phát triển trải nghiệm săn mây về đêm, cắm trại, nghỉ dưỡng suối khoáng và các hoạt động gắn với thiên nhiên.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật về đêm mở rộng trải nghiệm cho du khách, tạo động lực phát triển kinh tế ban đêm ở Lào Cai. Ảnh minh họa

Thí điểm tại 5 địa bàn từ năm 2027

Theo lộ trình, năm 2026, tỉnh tập trung rà soát, lựa chọn địa điểm, xây dựng phương án tổ chức, quy định quản lý và danh mục ưu tiên đầu tư. Năm 2027, Lào Cai dự kiến triển khai thí điểm tại 5 địa bàn gồm phường Yên Bái, phường Sa Pa, phường Lào Cai, phường Nghĩa Lộ và xã Bắc Hà.

Giai đoạn 2028-2030, tỉnh Lào Cai tiếp tục đánh giá, hoàn thiện mô hình và mở rộng tại các địa bàn có tiềm năng như Y Tý, Mù Cang Chải, Bảo Hà, Mường Khương, Bát Xát, Văn Chấn, Cửa khẩu Kim Thành và các trung tâm dịch vụ dọc hành lang kinh tế sông Hồng.

Đến năm 2030, Lào Cai đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 11,5 triệu lượt khách nội địa và 3,5 triệu lượt khách quốc tế; thời gian lưu trú bình quân đạt 2-3 ngày. Doanh thu dịch vụ kinh tế ban đêm phấn đấu tăng 12-15% mỗi năm, số người sử dụng dịch vụ tăng 10-15% mỗi năm, đóng góp khoảng 15-20% tổng doanh thu dịch vụ, du lịch của tỉnh.

Địa phương hướng tới hình thành 5-7 khu vực kinh tế ban đêm và 2-3 sản phẩm du lịch đêm đặc trưng; các dịch vụ được tổ chức đến nửa đêm tại những nơi có điều kiện phù hợp.

Không gian giao lưu văn hóa cộng đồng góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thúc đẩy kinh tế ban đêm. Ảnh minh họa

Huy động nguồn lực, bảo đảm hoạt động hiệu quả

Để triển khai Đề án, tỉnh Lào Cai định hướng huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân tham gia đầu tư, kinh doanh; đồng thời nâng cấp hạ tầng giao thông, chiếu sáng, vệ sinh môi trường và các tiện ích phục vụ hoạt động về đêm. Công tác đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng dịch vụ và ứng dụng công nghệ số cũng được chú trọng.

Cùng với phát triển hoạt động kinh doanh, công tác quản lý nhà nước được đặt ra với các yêu cầu về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm, niêm yết giá và bảo vệ môi trường. Các địa phương cần có phương án quản lý phù hợp, kiểm soát tiếng ồn và hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì triển khai Đề án; Sở Tài chính tham mưu bố trí, quản lý kinh phí; Sở Công Thương phối hợp phát triển hoạt động thương mại, chợ đêm và tuyến phố ẩm thực. Chính quyền các xã, phường có trách nhiệm lựa chọn không gian, xây dựng phương án tổ chức và quản lý hoạt động tại địa bàn.

Với định hướng khai thác lợi thế riêng của từng khu vực, phát triển sản phẩm gắn với văn hóa bản địa và nâng cao chất lượng dịch vụ, kinh tế ban đêm được kỳ vọng sẽ kéo dài thời gian trải nghiệm của du khách, mở rộng cơ hội kinh doanh, tạo thêm việc làm và góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ của Lào Cai trong những năm tới.