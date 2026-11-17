Tại Hội nghị đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc tổ chức ngày 16-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết: Chính phủ sẽ lựa chọn 5 địa phương gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và An Giang triển khai các mô hình điểm. Sau 2 năm thực hiện, các địa phương sẽ đánh giá, tổng kết để hoàn thiện chính sách và nhân rộng những mô hình hiệu quả.

Kinh tế bạc không chỉ xoay quanh chăm sóc người cao tuổi, mà được mở rộng thành một hệ sinh thái kinh tế bao gồm y tế, dịch vụ, tài chính, công nghệ và việc làm dành cho nhóm dân số đang tăng nhanh này. Ảnh minh họa: Internet

Kinh tế bạc (Silver Economy) là hệ sinh thái các hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung ứng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi, đồng thời phát huy khả năng đóng góp của lực lượng này cho xã hội. Các lĩnh vực liên quan khá rộng, từ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, dưỡng lão, nhà ở, bảo hiểm đến du lịch, văn hóa, thể thao và công nghệ hỗ trợ.

Theo số liệu được công bố tại hội nghị, Việt Nam hiện có gần 16,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên, trong đó hơn 9 triệu người vẫn tham gia lao động, sản xuất và kinh doanh. Dự báo đến năm 2034, số người từ 60 tuổi trở lên có thể đạt gần 21 triệu người. Tuổi thọ bình quân của người Việt Nam đạt 74 tuổi, nhưng số năm sống khỏe mạnh mới khoảng 65 năm.

Trước xu hướng già hóa dân số, phát triển kinh tế bạc được xác định không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo đảm an sinh cho người cao tuổi mà còn tạo thêm thị trường, việc làm và động lực tăng trưởng mới. Người cao tuổi cần được nhìn nhận là chủ thể có khả năng tiếp tục lao động, sản xuất, truyền nghề, tư vấn và đóng góp kinh nghiệm cho cộng đồng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; huy động nguồn lực xã hội và phát triển các lĩnh vực thiết yếu như chăm sóc sức khỏe, chăm sóc dài hạn, nhà ở thân thiện với người cao tuổi và ứng dụng công nghệ.

Đồng thời, các địa phương cần đưa nhiệm vụ phát triển kinh tế bạc vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 và những năm tiếp theo, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, tránh triển khai dàn trải.

Việc thí điểm tại 5 địa phương được kỳ vọng tạo cơ sở thực tiễn để hoàn thiện chính sách, từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế bạc, biến thách thức già hóa dân số thành cơ hội phát triển kinh tế bền vững.