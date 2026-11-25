Cùng với mở rộng dịch vụ chăm sóc, Hà Nội đang kết nối việc làm, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục lao động, tư vấn và truyền nghề. Đây là những hướng thành phố đang triển khai để phát triển kinh tế bạc.

Chăm sóc tại cộng đồng, mở thêm cơ hội việc làm

Đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ cho người cao tuổi tại cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Theo báo cáo về thực trạng, tiềm năng và định hướng phát triển kinh tế bạc trên địa bàn thành phố của UBND thành phố Hà Nội, số người cao tuổi trên địa bàn tăng từ hơn 1,16 triệu người năm 2021, chiếm 13,95% dân số, lên hiện hơn 1,44 triệu người, chiếm 16,3% dân số. Tuổi thọ bình quân của người dân Thủ đô năm 2025 đạt 76,7 tuổi. Nhu cầu chăm sóc tại nhà, phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn gia tăng, cùng với nhu cầu đi lại, tập luyện, du lịch và tham gia các hoạt động văn hóa.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, phát triển kinh tế bạc cần hài hòa giữa mục tiêu kinh tế và mục tiêu xã hội. Cùng với việc bảo đảm người cao tuổi được chăm sóc, thành phố cần tạo điều kiện để những người còn sức khỏe và có nguyện vọng tiếp tục lao động, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, giảng dạy hoặc tư vấn chuyên môn. Hà Nội có lợi thế về y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ và dịch vụ để triển khai đồng thời hai nhiệm vụ này.

Các cơ sở chăm sóc ban ngày được tổ chức dựa trên cơ sở vật chất và nhân lực của trạm y tế, không tăng biên chế. Tùy thể trạng, người cao tuổi được theo dõi sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng, hướng dẫn vận động và phục hồi chức năng. Các hoạt động giao lưu giúp người cao tuổi duy trì sinh hoạt cộng đồng, đồng thời chia sẻ với gia đình việc chăm sóc vào ban ngày.

Hiện 6 cơ sở thí điểm đã ghi nhận gần 12.000 lượt người đến trải nghiệm và 140 người đăng ký bán trú thường xuyên. Riêng tại xã Quốc Oai, số lượt trải nghiệm đạt 8.600, với 40 người đăng ký thường xuyên.

Trạm Y tế phường Việt Hưng tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người dân. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Hà Nội đang nghiên cứu nhân rộng mô hình theo điều kiện từng địa bàn. Theo báo cáo của UBND thành phố, các dịch vụ chăm sóc dài hạn, chăm sóc tại nhà và phục hồi chức năng chuyên sâu hiện còn hạn chế. Với người mắc bệnh mạn tính hoặc suy giảm khả năng vận động, việc theo dõi sức khỏe cần được duy trì thường xuyên. Điều đó đặt ra yêu cầu kết nối giữa trạm y tế, gia đình và các cơ sở có nhân lực chuyên môn về lão khoa, điều dưỡng và phục hồi chức năng.

Ở lĩnh vực việc làm, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, qua khảo sát, gần 30% người cao tuổi có nhu cầu tiếp tục làm việc. Thành phố đã tổ chức các phiên giao dịch việc làm để kết nối người có nhu cầu với đơn vị tuyển dụng. Theo Kế hoạch số 193/KH-UBND, đến năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu ít nhất 50% người cao tuổi có nhu cầu được tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp và ít nhất 50% người có nhu cầu, đủ khả năng lao động tìm được việc làm phù hợp. Các hình thức làm việc bán thời gian, tại nhà hoặc gần nơi cư trú có thể giúp người cao tuổi lựa chọn công việc phù hợp với sức khỏe và kinh nghiệm.

Ông Nguyễn Thế Toàn, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội, cho biết kết quả tổng kết phong trào “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi” năm 2023 ghi nhận hơn 158.000 người cao tuổi của thành phố trực tiếp tham gia các hoạt động kinh tế. Theo ông Toàn, nhiều nghệ nhân ngoài 80 tuổi vẫn truyền nghề sơn mài cho lớp trẻ. Kinh nghiệm của họ được chuyển giao qua từng công đoạn làm nghề, góp phần gìn giữ kỹ thuật và bản sắc của làng nghề.

“Điều tôi tâm đắc nhất là người cao tuổi vẫn luôn mang trong mình khát vọng được tiếp tục cống hiến”, ông Nguyễn Thế Toàn chia sẻ. Theo ông Toàn, Hội đang phối hợp với Đoàn Thanh niên và các tổ chức tình nguyện hướng dẫn kỹ năng số theo cách “cầm tay chỉ việc”. Người cao tuổi được thực hành trên điện thoại, từ dùng ứng dụng liên lạc, tra cứu thông tin đến sử dụng VNeID và thanh toán điện tử. Báo cáo của UBND thành phố ghi nhận mô hình thanh niên đồng hành với người cao tuổi trong chuyển đổi số đã được triển khai tại 22 xã, phường, hỗ trợ hơn 1.000 người làm quen và sử dụng các tiện ích số.

Hoàn thiện chính sách, phát triển thị trường dịch vụ

Mô hình hướng tới việc mang đến môi trường chăm sóc thân thiện, an toàn; hỗ trợ người cao tuổi rèn luyện sức khỏe, phục hồi chức năng, tăng cường giao lưu và duy trì cuộc sống chủ động, vui khỏe ngay tại cộng đồng. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Lê Trung Hiếu, kinh tế bạc bao gồm các hoạt động đáp ứng nhu cầu của dân số cao tuổi và những hoạt động kinh tế do chính người cao tuổi tham gia. Một người có thể sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đồng thời tiếp tục làm nghề, kinh doanh, tư vấn hoặc đào tạo lao động trẻ. Cách nhìn này mở rộng phạm vi chính sách từ y tế và an sinh sang việc làm, nhà ở, giao thông, du lịch và công nghệ.

Theo báo cáo của UBND thành phố, điểm a khoản 2 Điều 27 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 tạo cơ sở để HĐND thành phố quy định chính sách phát triển sản phẩm, dịch vụ phục vụ người cao tuổi và khuyến khích sử dụng lao động cao tuổi. Cụ thể hóa quy định này, ngày 15/7/2026, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 80/2026/NQ-HĐND, có hiệu lực từ ngày 1/8/2026. Nghị quyết mở đường cho doanh nghiệp, tổ chức xã hội tham gia cung ứng dịch vụ và khuyến khích người cao tuổi tham gia sản xuất, kinh doanh.

Ông Lê Trung Hiếu lưu ý, đầu tư vào cơ sở chăm sóc người cao tuổi cần nguồn vốn lớn và thời gian hoàn vốn dài. Vì vậy, việc bố trí quỹ đất và hỗ trợ đầu tư cần đi cùng cơ chế giám sát để nguồn lực ưu đãi được sử dụng đúng mục đích. Với lao động cao tuổi, ông đề xuất nghiên cứu cơ chế khuyến khích doanh nghiệp bố trí công việc phù hợp, đồng thời tiếp tục hoàn thiện quy định về hợp đồng linh hoạt, bảo hiểm và quản lý rủi ro trong quá trình làm việc.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cũng đề xuất nghiên cứu nền tảng số kết nối chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ, kỹ sư và nghệ nhân đã nghỉ hưu với doanh nghiệp trẻ, trường đại học, viện nghiên cứu. Qua đó, doanh nghiệp có thể tìm người cố vấn theo lĩnh vực, cơ sở đào tạo có thể mời chuyên gia hướng dẫn thực hành, còn nghệ nhân có thêm cơ hội truyền nghề. Ở ngoại thành, ông gợi mở nghiên cứu mô hình kết hợp chăm sóc sức khỏe với nông nghiệp sinh thái, dược liệu và hoạt động thủ công. Trong đô thị, không gian chăm sóc có thể bố trí thêm nơi sinh hoạt cộng đồng, tư vấn và đào tạo.

Không khí sôi nổi trong một buổi tập thể dục tập thể của những phụ nữ lớn tuổi bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Khả năng tiếp cận là một vấn đề thành phố đặt ra khi phát triển thị trường dịch vụ. Báo cáo của UBND thành phố chỉ ra rằng một số khu chung cư cũ, nhà tập thể còn thiếu thang máy, đường dốc, tay vịn. Điều kiện đi lại, tập luyện và tham gia sinh hoạt cộng đồng cũng chênh lệch giữa các địa bàn. Cùng với cải thiện hạ tầng, thành phố định hướng phát triển các dịch vụ phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của từng nhóm, trong đó chú trọng người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn và người sống ở ngoại thành.

Từ thực tiễn Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng đề xuất ba nhóm giải pháp. Trước hết, cần nghiên cứu xây dựng chương trình hoặc đề án tổng thể cấp quốc gia về phát triển kinh tế bạc, xác định lĩnh vực ưu tiên, cơ chế phối hợp liên ngành và chính sách khuyến khích đầu tư để các địa phương có căn cứ triển khai.

Nhóm giải pháp thứ hai tập trung vào phát triển thị trường. Theo Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng, cần hoàn thiện tiêu chuẩn chuyên môn và cơ chế tài chính cho hoạt động chăm sóc người cao tuổi, đồng thời đào tạo nhân lực, phát triển các hình thức việc làm phù hợp và khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng lao động cao tuổi. Đây là những điều kiện để mở rộng dịch vụ chăm sóc tại nhà, phục hồi chức năng và chăm sóc dài hạn, những lĩnh vực đang có nhu cầu lớn nhưng năng lực cung ứng còn hạn chế.

Nhóm giải pháp thứ ba là tăng cường phối hợp, chia sẻ dữ liệu và trao đổi kinh nghiệm giữa các bộ, ngành, địa phương. Dữ liệu về sức khỏe, việc làm, kỹ năng và nhu cầu tiêu dùng của người cao tuổi hiện còn phân tán. Việc kết nối dữ liệu theo quy định sẽ giúp địa phương có căn cứ lựa chọn dịch vụ cần ưu tiên, đồng thời theo dõi hiệu quả của từng mô hình trước khi nhân rộng.

Đến năm 2030, Hà Nội định hướng mở rộng các mô hình chăm sóc tại cộng đồng, phát triển dịch vụ chuyên biệt và tăng kết nối giữa người cao tuổi có nhu cầu làm việc với các đơn vị sử dụng lao động. Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết Hà Nội sẵn sàng tiếp tục thí điểm, tổng kết kinh nghiệm để góp phần hoàn thiện chính sách. Kết quả từ các mô hình tại cơ sở sẽ giúp thành phố xác định những dịch vụ người cao tuổi cần nhất và những hình thức phù hợp để họ tiếp tục làm việc, truyền nghề và tham gia đời sống cộng đồng.