Phát triển kinh tế bạc trong chiến lược phát triển tổng thể kinh tế-xã hội quốc gia

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách chiến lược Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về NCT Việt Nam. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp tiên phong trong cung ứng dịch vụ, sản phẩm cho kinh tế bạc.

Tham dự tại điểm cầu Quảng Trị có các đồng chí: Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Q.V

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương đề nghị hội nghị tập trung làm rõ các định hướng trọng tâm, đó là: Xác định đúng vị trí, vai trò và cấu phần của kinh tế bạc trong mô hình phát triển mới; tháo gỡ "điểm nghẽn" về thể chế, kiến tạo môi trường và thị trường phát triển; đổi mới cơ chế huy động, phân bổ và chia sẻ nguồn lực, bảo đảm phát triển bao trùm; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết các chủ thể làm động lực phát triển hệ sinh thái.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Q.V

Đồng chí Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh, phát triển kinh tế bạc không đơn thuần là mở rộng một thị trường mới, mà là lựa chọn chiến lược trong đổi mới mô hình phát triển, chủ động thích ứng với chuyển đổi dân số và hiện thực hóa quan điểm phát triển lấy con người làm trung tâm.

Mục tiêu không chỉ là tạo thêm giá trị kinh tế từ nhu cầu của NCT, mà quan trọng hơn là xây dựng một xã hội trong đó, NCT được sống khỏe mạnh, an toàn, độc lập, tiếp tục cống hiến và thụ hưởng thành quả phát triển; trong đó, trí tuệ, kinh nghiệm và vốn sống của các thế hệ được phát huy thành nguồn lực cho đất nước. Vì vậy, phát triển kinh tế bạc phải bảo đảm hài hòa 3 mục tiêu: Tạo động lực tăng trưởng mới; phát huy đầy đủ tiềm năng đóng góp của NCT; bảo đảm an sinh xã hội, tiến bộ và công bằng, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng hội nghị sẽ đề xuất những giải pháp có giá trị, góp phần hoàn thiện Đề án phát triển kinh tế bạc tại Việt Nam, từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế bạc đồng bộ, hiện đại, nhân văn và bền vững, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Q.V

Theo dự báo của Quỹ Dân số Liên hợp quốc, Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn dân số già vào năm 2034. Như vậy, ngay trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045, Việt Nam phải thích ứng với sự chuyển đổi sâu sắc về cơ cấu dân số. Nếu chậm chuẩn bị, sức ép sẽ tích dồn lên hệ thống y tế, an sinh và gia đình. Nếu chủ động thích ứng từ hôm nay, Việt Nam có thể nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng thị trường và tạo thêm động lực tăng trưởng.

Vì vậy, phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc cần được nhìn nhận như một nội dung của đổi mới tư duy phát triển trong điều kiện già hóa dân số và được tiếp cận qua ba tầng chính sách, gồm: Tầng an sinh, bảo đảm, thu nhập, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc dài hạn, điều kiện sống và phẩm giá của NCT; tầng phát triển thị trường, hình thành các ngành công nghiệp, dịch vụ, sản phẩm và hệ sinh thái kinh doanh đáp ứng nhu cầu lao động, việc làm của NCT; tầng kiến tạo nguồn lực, thiết kế thể chế để NCT tiếp tục đóng góp tri thức, kỹ năng, vốn, kinh nghiệm, năng lực xã hội vào phát triển đất nước.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Q.V

Hội nghị đã được nghe các ý kiến thảo luận của lãnh đạo các bộ, ngành, các địa phương, các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp phát triển kinh tế bạc ở Việt Nam trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh chóng. Một trong những định hướng trọng tâm là đổi mới nhận thức về NCT, từ cách nhìn chủ yếu coi đây là đối tượng cần chăm sóc sang đánh giá đầy đủ vai trò, tiềm năng và khả năng đóng góp cho xã hội. Qua đó, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ của NCT, đồng thời thúc đẩy phát triển sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhóm dân số này.

Hội nghị cũng đã tập trung vào các nhóm vấn đề: Lý luận phát triển kinh tế bạc; kinh nghiệm thực tiễn trong nước và quốc tế; tầm nhìn, định hướng và giải pháp phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc ở Việt Nam. Qua đó, rà soát chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan; đánh giá thực trạng, nhận diện những khoảng trống chính sách và rào cản cần tháo gỡ để khai thác hiệu quả tiềm năng của lĩnh vực này. Trên cơ sở đó, hội nghị hướng tới đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu, gắn phát triển kinh tế bạc với hoàn thiện thể chế, chính sách về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đất đai, thuế, tài chính, nhân lực và hợp tác quốc tế.