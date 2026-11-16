Phát triển kinh tế bạc là lựa chọn chiến lược trong đổi mới mô hình phát triển

Chủ trì và dự tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh.

Thông tin từ Hội Người cao tuổi Việt Nam, hiện nay, số người cao tuổi nước ta ngày càng tăng, tuổi thọ ngày càng được nâng lên, chính sách an sinh xã hội đối với người cao tuổi ngày càng được chú trọng. Trong bối cảnh thế giới luôn có nhiều biến động hết sức phức tạp, khó lường, chúng ta càng thêm tự hào, tin tưởng về đất nước ta thực sự ổn định chính trị, trên đà phát triển; lớp người cao tuổi hôm nay hoàn toàn có quyền tự hào về truyền thống vinh quang luôn là "điểm tựa non sông" trong mọi thời đại.

Trong lĩnh vực kinh tế bạc, hiện cả nước có gần 9 triệu người cao tuổi đang tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, đóng góp đáng kể vào mục tiêu tăng trưởng "2 con số" của đất nước.

Tại tỉnh Tuyên Quang hiện có 196.660 người cao tuổi. Công tác khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ quản lý sức khỏe từng bước được quan tâm, với 93.878 người được khám sức khỏe định kỳ và 96.972 người được lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe. Trên địa bàn tỉnh hiện có trên 31.000 người cao tuổi tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh; trên 2.000 người làm chủ trang trại, gia trại, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất. Toàn tỉnh duy trì 1.294 câu lạc bộ người cao tuổi, trong đó có 135 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Người cao tuổi không chỉ có nhu cầu được chăm sóc mà còn có khả năng, mong muốn và điều kiện đóng góp cho cộng đồng nếu được tạo môi trường phù hợp.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Ma Thế Hồng chủ trì tại điểm cầu tỉnh.

Nền kinh tế bạc tại Tuyên Quang hiện mới ở giai đoạn hình thành. Các dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp, chăm sóc ban ngày và chăm sóc dài hạn còn thiếu; nguồn nhân lực chuyên môn về lão khoa, phục hồi chức năng và chăm sóc người cao tuổi chưa đáp ứng yêu cầu; việc tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, công nghệ số và các dịch vụ hỗ trợ đời sống của người cao tuổi ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều hạn chế…

Hội nghị lần này có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, thiết thực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tiếp tục tạo ra diễn đàn thường niên nhằm trao đổi, phản biện, tư vấn, tham mưu chính sách, pháp luật với các cấp có thẩm quyền để kịp thời ban hành chính sách về đất đai, thuế, vốn, đào tạo nguồn nhân lực để khích lệ cộng đồng, doanh nghiệp, người cao tuổi nước nhà tiếp tục cống hiến cho quê hương đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà cùng các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị thông tin về 3 yêu cầu chiến lược, chỉ ra 4 nhóm hạn chế lớn đối với phát triển kinh tế bạc ở nước ta hiện nay. Đồng thời đề nghị hội nghị tập trung làm rõ 4 định hướng trọng tâm: Xác định đúng vị trí, vai trò và cấu phần của kinh tế bạc trong mô hình phát triển mới; tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, kiến tạo môi trường và thị trường phát triển; đổi mới cơ chế huy động, phân bổ và chia sẻ nguồn lực, bảo đảm phát triển bao trùm; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết các chủ thể làm động lực phát triển hệ sinh thái.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh: Phát triển kinh tế bạc không đơn thuần là mở rộng một thị trường mới, mà là lựa chọn chiến lược trong đổi mới mô hình phát triển, chủ động thích ứng với chuyển đổi dân số và hiện thực hóa quan điểm phát triển lấy con người làm trung tâm. Mục tiêu của chúng ta không chỉ là tạo thêm giá trị kinh tế từ nhu cầu của người cao tuổi, mà quan trọng hơn là xây dựng một xã hội trong đó, người cao tuổi được sống khỏe mạnh, an toàn, độc lập, tiếp tục cống hiến và thụ hưởng thành quả phát triển; trong đó, trí tuệ, kinh nghiệm và vốn sống của các thế hệ được phát huy thành nguồn lực cho đất nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn cùng các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu, phát triển kinh tế bạc phải bảo đảm hài hòa 3 mục tiêu: Tạo động lực tăng trưởng mới; phát huy đầy đủ tiềm năng đóng góp của người cao tuổi; bảo đảm an sinh xã hội, tiến bộ và công bằng, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tại hội nghị, Ban tổ chức nhận được 102 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Những nội dung tham luận, thảo luận của các chuyên gia, tổ chức quốc tế tại hội nghị được Ban tổ chức đánh giá mang tới hào khí Diên Hồng, lan tỏa niềm tin, khát vọng, kết nối tất cả các thế hệ cùng chung sức đồng lòng bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; vừa mang truyền thống đạo lý "kính lão, trọng thọ", vừa mang tầm nhìn mới về việc "biến nguy thành cơ", xử lý thông minh với già hóa dân số, khai mở nguồn tài nguyên đặc biệt của hàng triệu người cao tuổi nước ta.