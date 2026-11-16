Phát triển kinh tế bạc - Động lực tăng trưởng mới, phát huy tiềm năng người cao tuổi

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam; Dương Trung Ý, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Thanh Bình, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau có các đồng chí: Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; Phan Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh chụp màn hình)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho biết, Việt Nam hiện có gần 16,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên, trong đó hơn 9 triệu người vẫn tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh. Dự báo đến năm 2034, số người cao tuổi sẽ tăng lên gần 21 triệu người; thời kỳ dân số vàng dự kiến kết thúc vào năm 2036.

Do đó, phát triển kinh tế bạc không chỉ tạo động lực tăng trưởng mới mà còn phát huy tiềm năng, kinh nghiệm của người cao tuổi, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Yêu cầu đặt ra là chuyển từ nhận thức sang hành động, với nhiệm vụ, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể.

Đồng chí đề nghị tập trung vào 4 định hướng: xác định vai trò của kinh tế bạc trong mô hình phát triển mới; hoàn thiện thể chế, chính sách; huy động hiệu quả các nguồn lực, khuyến khích doanh nghiệp tham gia; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển kinh tế bạc tại Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, trình Bộ Chính trị trong quý I/2027.

Đồng chí Lê Minh Hoan, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, trình bày tham luận “Kinh tế bạc - Phát huy nguồn lực, kinh nghiệm và trí tuệ của người cao tuổi trong phát triển đất nước”. (Ảnh chụp màn hình)

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về vai trò của kinh tế bạc trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia; hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm hình thành hệ sinh thái kinh tế bạc, tạo động lực tăng trưởng mới. Nhiều giải pháp được đề xuất liên quan đến phát triển dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, bảo đảm an ninh sức khoẻ cho người cao tuổi; phát huy vai trò của y tế tư nhân, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong chăm sóc người cao tuổi.

Các đồng chí chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đề nghị các bộ, ngành được giao nhiệm vụ nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách về tài chính, thuế, đất đai, tín dụng, nhà ở, thương mại, dịch vụ và ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số nhằm tạo điều kiện phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh chụp màn hình)

Trong đó, chú trọng phát triển các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với người cao tuổi, bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng chí đề nghị các bộ, ngành, địa phương đưa nhiệm vụ phát triển kinh tế bạc vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 và những năm tiếp theo.

Đồng chí khẳng định, hiệu quả phát triển kinh tế bạc không chỉ được đánh giá qua tăng trưởng kinh tế, huy động nguồn lực, mà quan trọng hơn là cải thiện sức khoẻ, chất lượng sống, hạnh phúc, khả năng tự chủ và phát huy sự đóng góp của người cao tuổi; qua đó góp phần bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và thúc đẩy phát triển đất nước nhanh, bền vững./.