Phát triển kinh tế ẩm thực trên nền tảng số

Chương trình diễu hành ẩm thực “Gánh vị Đà Nẵng” trong khuôn khổ lễ hội DaNang Food Tour 2026. Ảnh: V.L

Những hoạt động nhằm hướng đến hình thành hệ sinh thái kết nối hoạt động kinh doanh, tiêu dùng và du lịch, qua đó nâng cao giá trị dịch vụ, mở rộng thị trường và tạo động lực tăng trưởng cho kinh tế địa phương.

Mở rộng thị trường từ nền tảng số

Ẩm thực từ lâu là một trong những lợi thế của Đà Nẵng trong thu hút du khách và phát triển thương mại, dịch vụ. Với những giá trị văn hóa riêng, ẩm thực góp phần tạo nên sức hấp dẫn của điểm đến.

Khi hành vi tiêu dùng thay đổi nhanh chóng, việc đưa các sản phẩm ẩm thực lên môi trường số đang trở thành yêu cầu quan trọng để mở rộng thị trường, gia tăng doanh thu và nâng cao năng lực cạnh tranh của các cơ sở kinh doanh.

Ngày 5/11 vừa qua, UBND thành phố Đà Nẵng và Công ty CP Foody ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giai đoạn 2027 - 2030 nhằm phát triển hệ sinh thái ẩm thực, ứng dụng nền tảng số trong quảng bá du lịch và thúc đẩy kinh tế ẩm thực. Đây là bước tiếp nối các hoạt động hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trong khuôn khổ lễ hội DaNang Food Tour 2026, diễn ra từ ngày 20-24/5.

Cạnh đó, qua nền tảng ShopeeFood và mạng lưới đối tác kinh doanh dịch vụ ăn uống, các hoạt động quảng bá, kết nối cơ sở kinh doanh với người tiêu dùng từng bước được triển khai.

Du khách trải nghiệm ẩm thực tại sự kiện văn hóa của Đà Nẵng. Ảnh: D.H

Bản đồ ẩm thực số Đà Nẵng tại địa chỉ “Danangfoodmap.vn” được xây dựng nhằm cung cấp thông tin về các địa điểm ẩm thực, hỗ trợ người dân và du khách tìm kiếm, lựa chọn những trải nghiệm phù hợp.

Khác với phương thức quảng bá truyền thống, nền tảng số cho phép cơ sở kinh doanh tiếp cận khách hàng thông qua nhiều kênh, từ bản đồ trực tuyến, ứng dụng đặt món đến các chương trình giới thiệu sản phẩm và ưu đãi.

Đối với các hộ kinh doanh, chuyển đổi số còn tạo điều kiện thay đổi phương thức quản lý. Việc số hóa thực đơn, ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý đơn hàng và tiếp nhận phản hồi khách hàng giúp hoạt động kinh doanh thuận tiện, minh bạch hơn. Dữ liệu về nhu cầu tiêu dùng cũng có thể hỗ trợ các cơ sở điều chỉnh sản phẩm, thời gian phục vụ và phương thức tiếp thị phù hợp.

Hình thành hệ sinh thái kinh tế ẩm thực

Theo nội dung hợp tác giai đoạn 2027 - 2030, Đà Nẵng và Công ty CP Foody tập trung phát triển hệ sinh thái ẩm thực số, xây dựng cơ sở dữ liệu ẩm thực, mở rộng mạng lưới cơ sở kinh doanh, hỗ trợ chuyển đổi số và nâng cao năng lực kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Ẩm thực địa phương luôn có sức hấp dẫn với du khách. Ảnh: LÊ TRỌNG KHANG

Đồng thời hai bên phối hợp tổ chức các chương trình kích cầu, phát triển không gian trải nghiệm, quảng bá thương hiệu và tăng cường chia sẻ thông tin thị trường.

Điểm mới trong định hướng này là chuyển từ quảng bá các địa điểm ăn uống riêng lẻ sang hình thành mạng lưới liên kết giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ, cơ sở kinh doanh, đơn vị cung ứng và khách hàng.

Việc kết nối sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương với các nền tảng ẩm thực cũng mở thêm kênh tiêu thụ cho cơ sở sản xuất, hợp tác xã và hộ kinh doanh.

Ở góc độ du lịch, bản đồ ẩm thực số còn có khả năng kết nối những địa điểm ăn uống với tuyến tham quan, điểm đến văn hóa và các hoạt động giải trí. Du khách có thể chủ động xây dựng hành trình trải nghiệm, tìm kiếm món ăn đặc trưng, lựa chọn địa điểm phù hợp với nhu cầu và khả năng chi tiêu.

Đây cũng là cơ sở để phát triển các sản phẩm du lịch ẩm thực chuyên đề, góp phần tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xây dựng bộ tiêu chí tuyển chọn các cơ sở ẩm thực tiêu biểu, thẩm định thông tin, câu chuyện thương hiệu và nội dung quảng bá trước khi đưa lên bản đồ số.

Các đầu bếp chuyên nghiệp của Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Đà Nẵng chuẩn bị món ăn mời du khách tham gia lễ hội DaNang Food Tour 2026. Ảnh: PHAN VINH

Sở Y tế được giao hướng dẫn, rà soát, kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở, hộ tiểu thương tham gia chương trình. Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, giám sát việc kết nối, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Việc mở rộng hợp tác toàn diện với Công ty CP Foody sẽ góp phần đưa ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, có thương hiệu và giá trị gia tăng cao. Thành phố kỳ vọng Foody tiếp tục huy động nguồn lực công nghệ, truyền thông, đào tạo, hỗ trợ chuyển đổi số và xúc tiến quảng bá để phát triển những sản phẩm, không gian trải nghiệm có sức hấp dẫn.

Theo lộ trình đề xuất, năm 2027 tập trung lựa chọn sản phẩm và địa bàn thí điểm; giai đoạn 2028 - 2029 đánh giá, điều chỉnh và nhân rộng các mô hình hiệu quả; năm 2030 tổng kết, đề xuất định hướng hợp tác tiếp theo.

Khả năng hình thành thị trường dịch vụ chuyên nghiệp, có bản sắc và tạo sinh kế bền vững được kỳ vọng. Khi công nghệ trở thành công cụ kết nối hiệu quả giữa sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, ẩm thực Đà Nẵng sẽ có thêm điều kiện chuyển từ lợi thế văn hóa, du lịch thành nguồn lực kinh tế, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng thương mại, dịch vụ của thành phố.