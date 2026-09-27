Theo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Việt Nam (Petrovietnam), Công ty BSR-BF vừa phát hành hồ sơ mời hợp tác Dự án phát triển và kinh doanh tín chỉ carbon tại Nhà máy Nhiên liệu Sinh học Dung Quất.

Phát triển, kinh doanh tín chỉ carbon tại Nhà máy Nhiên liệu Sinh học Dung Quất

Dự án được triển khai tại Nhà máy Nhiên liệu Sinh học Dung Quất, thuộc Khu kinh tế Dung Quất, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi nhằm hướng tới khai thác tiềm năng giảm phát thải từ hệ thống xử lý nước thải kỵ khí, thu hồi khí sinh học và thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch trong quá trình sản xuất.

Nguồn giảm phát thải chính được BSR-BF xác định từ việc thu hồi khí sinh học trong quá trình xử lý nước thải và sử dụng nguồn khí này thay thế một phần than cám cho lò hơi. Khí sinh học còn được sử dụng để sấy bã sắn, thay thế nguồn nguyên liệu truyền thống. Qua đó, Nhà máy có thể đồng thời hạn chế phát tán methane, giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch và gia tăng hiệu quả khai thác các dòng phụ phẩm.

Nhà máy Nhiên liệu Sinh học Dung Quất có công suất thiết kế 100.000 m³ ethanol mỗi năm, sử dụng khoảng 230.000 tấn nguyên liệu sắn lát hoặc ngô. Hiện tại, Nhà máy đang vận hành ở mức khoảng 60% công suất và có khả năng nâng lên 100% vào năm 2027.

Với quy mô thiết kế này, Nhà máy tiêu thụ khoảng 95.000 tấn than cám và 51.480 MWh điện mỗi năm. Lượng than nêu trên chưa trừ phần nhiên liệu được thay thế bằng khí sinh học thu hồi từ hệ thống xử lý nước thải. Hệ thống xử lý nước thải có lưu lượng trung bình khoảng 2.400 m³/ngày đêm, với nồng độ COD đầu vào khoảng 55.000 mg/lít và giảm xuống còn 5.500 mg/lít sau bể khí sinh học. Tổng thể tích các bể thu hồi khí sinh học đạt 110.000 m³, gồm 30.000 m³ bể thép kín và 80.000 m³ bể phủ bạt HDPE.

Cùng với việc thu hồi và sử dụng khí sinh học, Nhà máy có khả năng thu hồi khoảng 20.000 tấn CO₂ sinh học dạng lỏng mỗi năm, tương đương khoảng 30% lượng CO₂ sinh ra từ quá trình lên men. Khoảng 20.000 tấn bã hèm mỗi năm cũng được sấy để làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Những thông số trên là cơ sở để BSR-BF nghiên cứu phát triển dự án tín chỉ carbon, đồng thời thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, chuyển các dòng chất thải và phụ phẩm thành nguồn nguyên liệu, năng lượng và giá trị kinh tế mới.

BSR-BF đã xây dựng chương trình đổi mới sáng tạo với nhiều nhóm giải pháp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn công nghệ, nâng cao công suất khả dụng, cải thiện hiệu suất lên men, gia tăng giá trị sản phẩm và phụ phẩm, giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo thêm nguồn thu từ hoạt động giảm phát thải và nâng cao sức cạnh tranh của ethanol sản xuất trong nước.