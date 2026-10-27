Phát triển kinh doanh gắn với trách nhiệm cộng đồng

Hội viên Hội Nữ doanh nhân tỉnh An Giang giới thiệu sản phẩm đến khách hàng tại Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm 2026.

Hội Nữ doanh nhân tỉnh An Giang có gần 200 hội viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Xác định kết nối, đồng hành là nền tảng để phát triển bền vững, hội chú trọng tổ chức các hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, qua đó hội viên có điều kiện quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và tăng cường hợp tác. Các hoạt động còn tạo cơ hội để doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm quản lý, tổ chức sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động thích ứng với nhu cầu thị trường.

Từ sự kết nối của hội, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ từng bước phát huy lợi thế, nâng cao hiệu quả hoạt động. Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, các đơn vị còn góp phần giải quyết việc làm, bảo đảm thu nhập và thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động, trong đó lao động nữ được quan tâm chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động, chế độ thai sản và những quyền lợi theo quy định. Đây là nền tảng giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hiểu Phát tại xã Vĩnh Phong xây dựng 7 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, tạo việc làm cho hơn 100 người lao động, trong đó có 70 nữ công nhân, với thu nhập bình quân 5 triệu đồng/tháng. “Việc kết nối, hỗ trợ hội viên của Hội Nữ doanh nhân tỉnh có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình phát triển doanh nghiệp. Thông qua các hoạt động giao lưu, kết nối và xúc tiến thương mại, doanh nghiệp có cơ hội quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và học hỏi kinh nghiệm từ các đơn vị”, bà Lê Thị Kim Thoa, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hiểu Phát nói.

Cùng với đồng hành phát triển kinh tế, hội quan tâm đến hoạt động an sinh xã hội. Từ đầu năm đến nay, hội vận động hội viên và các đơn vị hỗ trợ tặng quà, tiền, với tổng trị giá hơn 4,6 tỷ đồng để thực hiện các chương trình hỗ trợ cộng đồng. Hội nhận đỡ đầu 10 trẻ mồ côi với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/trẻ/tháng, góp phần chia sẻ khó khăn và tạo điều kiện để các em tiếp tục học tập, trưởng thành. Tại các địa bàn còn nhiều khó khăn, sự chung tay của hội viên được cụ thể hóa bằng những phần quà, mái ấm tình thương và công trình giao thông. Hội vừa tổ chức tặng hàng trăm phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo và xây dựng cầu giao thông nông thôn ở xã U Minh Thượng.

“Được Hội Nữ doanh nhân tỉnh hỗ trợ xây dựng cầu kiên cố, người dân phấn khởi. Cây cầu hoàn thành giúp người dân tổ 5, tổ 6, ấp An Hòa đi lại thuận tiện, vận chuyển nông sản dễ dàng hơn, đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường”, bà Phạm Thị Bích Phượng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã U Minh Thượng nói.

Sự chủ động, đoàn kết và trách nhiệm của Hội Nữ doanh nhân tỉnh kết nối đội ngũ nữ doanh nhân, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Hồ Kim Liên cho biết: “Chúng tôi xác định phát triển doanh nghiệp phải gắn liền với trách nhiệm cộng đồng. Việc hỗ trợ kinh phí thực hiện các hoạt động an sinh xã hội không chỉ là sự chia sẻ vật chất mà còn là tình cảm, trách nhiệm của đội ngũ nữ doanh nhân với sự phát triển chung của tỉnh”.

Bằng bản lĩnh trên thương trường và tấm lòng nhân ái hướng về cộng đồng, Hội Nữ doanh nhân tỉnh khẳng định vai trò là điểm tựa cho hội viên, đóng góp tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác giảm nghèo, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.