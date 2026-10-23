Phát triển khoa học kỹ thuật y tế vùng Duyên hải Bắc Bộ năm 2026

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: YẾN TRINH)

Phát biểu khai mạc hội nghị, bác sĩ chuyên khoa II Chu Thị Giang, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, khoa học kỹ thuật là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng chuyên môn, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, đổi mới phương thức quản lý, hướng tới nền y tế hiện đại, an toàn, hiệu quả, lấy người bệnh làm trung tâm.

Bác sĩ chuyên khoa II Chu Thị Giang, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: YẾN TRINH)

Trong bối cảnh ngành y tế đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, việc tăng cường kết nối, chia sẻ tri thức và trao đổi kinh nghiệm giữa các bệnh viện có ý nghĩa thiết thực, góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Hội nghị lần này mang đến nhiều kiến thức có giá trị, những kinh nghiệm và giải pháp thiết thực, thúc đẩy sự phát triển bền vững của các bệnh viện trong khu vực.

Đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: YẾN TRINH)

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho rằng, phát triển y tế không chỉ là nhiệm vụ riêng của từng bệnh viện, mà cần có sự phối hợp, liên kết và hỗ trợ giữa các cơ sở khám, chữa bệnh, giữa tuyến trung ương với tuyến địa phương và giữa các đơn vị có thế mạnh chuyên môn khác nhau. Sự liên kết này góp phần phát huy nguồn lực, nâng cao năng lực chuyên môn và tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng ngày càng tốt hơn.

Đồng chí cũng lưu ý, phát triển chuyên môn cần gắn với hiệu quả thực tiễn và an toàn người bệnh; việc cập nhật, ứng dụng tiến bộ y học phải dựa trên bằng chứng khoa học, phù hợp với điều kiện và năng lực của từng cơ sở. Ngành y tế vùng cũng cần chú trọng chuẩn hóa quy trình chuyên môn, nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc toàn diện cho người bệnh; coi phát triển nguồn nhân lực y tế là nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: YẾN TRINH)

Bên cạnh đào tạo theo nhu cầu chuyên môn, các bệnh viện cần tăng cường đào tạo liên tục, rèn luyện năng lực thực hành và tăng cường phối hợp, phát huy hiệu quả các nguồn lực trong toàn hệ thống. Đặc biệt, việc đẩy mạnh đổi mới quản lý, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số phải được triển khai đồng bộ, gắn với nâng cao chất lượng quản trị, cải tiến quy trình làm việc, tăng cường kết nối thông tin và bảo đảm an toàn dữ liệu, nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và tạo thuận lợi nhất cho người bệnh.

Đối với ngành y tế Ninh Bình, một số bệnh viện đang được định hướng phát triển thành bệnh viện chuyên sâu của tỉnh. Trong tiến trình đó, việc chủ động kết nối với các bệnh viện, tiếp thu kinh nghiệm quản lý và cập nhật tiến bộ chuyên môn có ý nghĩa thiết thực, tạo thêm cơ sở khoa học cho việc lựa chọn những hướng phát triển phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị. (Ảnh: YẾN TRINH)

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham gia 8 phiên khoa học diễn ra song song tại 4 hội trường, tập trung vào nhiều lĩnh vực như: Nội khoa, Tim mạch, Ngoại khoa, Ung bướu, Cận lâm sàng, Điều dưỡng, Chẩn đoán hình ảnh, Tổng hợp, Chuyển đổi số và Quản trị bệnh viện.

Các đại biểu tập trung chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn, những tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh; đồng thời thảo luận các khó khăn, thách thức trong thực hành y khoa và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện. Qua đó, đội ngũ cán bộ y tế có thêm cơ hội cập nhật kiến thức, tham khảo các phương pháp chuyên môn tiên tiến và lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị.