Phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số để ĐBSCL tăng trưởng hai con số

Sáng 25.9, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND TP. Cần Thơ và Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ tăng trưởng kinh tế hai con số vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Các đại biểu tham dự hội thảo vào sáng ngày 25.9, tại Đại học Cần Thơ

Hội thảo có sự tham dự của đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học. Đây là hoạt động tham vấn quan trọng trong quá trình xây dựng Đề án đặc thù phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính phát biểu tại hội thảo

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính cho biết, Hội thảo được tổ chức nhằm thúc đẩy sự trao đổi đa chiều giữa các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; tăng cường liên kết giữa Trung ương và địa phương, giữa viện - trường và doanh nghiệp, qua đó tạo thêm cơ sở thực tiễn và khoa học để hoàn thiện đề án theo hướng có trọng tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long có lợi thế về nông nghiệp, thủy sản, kinh tế biển, năng lượng và tài nguyên sinh học. Đây cũng là không gian có nhu cầu ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị.

Dư địa phát triển của vùng trong giai đoạn tới không chỉ nằm ở mở rộng quy mô sản xuất, mà còn ngày càng phụ thuộc vào phát triển chế biến sâu, logistics, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc. Vì vậy, Đồng bằng sông Cửu Long cần từng bước chuyển sang các mô hình sản xuất dựa nhiều hơn vào khoa học, công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi chia sẻ về giải pháp hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi nhìn nhận, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, TP. Cần Thơ tập trung vào 3 định hướng phát triển trọng tâm.

Thứ nhất là “phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu”, bằng việc triển khai các mô hình nông nghiệp thông minh, công nghệ sinh học, chuyển đổi số chuỗi giá trị; chuyển giao công nghệ nông nghiệp hiện đại.

Thứ hai là “đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh, kết nối liên vùng”. Thành phố sẽ hình thành trung tâm dữ liệu, tiến tới thí điểm triển khai 6G, kết nối liên vùng theo hướng thông minh; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, xây dựng văn hóa chia sẻ dữ liệu và tăng cường phối hợp liên vùng.

Thứ ba là “xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”. Theo đó, cần có chính sách thúc đẩy liên kết, thu hút nhân tài, các nhà khoa học, chuyên gia…

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan chia sẻ những giải pháp chuyển đổi số nhằm phát triển vùng ĐBSCL trong thời gian tới

Chia sẻ tại hội thảo, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho rằng, nếu như năm 2017, vùng Đồng bằng sông Cửu Long đặt ra yêu cầu thuận thiên, thì nay đồng bằng cần đi thêm một bước “thuận thiên, hiểu thị trường, làm chủ công nghệ và chủ động cho những biến đổi phía trước”. Và đó cũng là lúc khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo cần được đặt đúng vị trí.

Theo ông Lê Minh Hoan, để thúc đẩy Đồng bằng sông Cửu Long phát triển trong thời gian tới, cần giải quyết các vấn đề đặt ra như: Xây dựng bản sao số của đồng bằng; khám sức khỏe cho đất; định giá vốn tự nhiên và tài sản sinh học; biến mô hình một triệu hecta lúa thành một triệu điểm dữ liệu; tối đa hóa giá trị trên một đơn vị tài nguyên; vẽ bản đồ dòng vật chất của đồng bằng.

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Song song đó, cần chuyển từ bán nông sản sang bán sự bảo chứng; thiết kế logistics thông minh mang bản sắc đồng bằng; dân chủ hóa AI cho doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã; xây dựng kho tri thức nông nghiệp mở; xây dựng mạng lưới tri thức và các phòng thí nghiệm. Đồng thời, chuẩn bị nhân lực khoa học, công nghệ cho 5 năm và 10 năm sau.

Mục tiêu hướng tới là hình thành một đồng bằng số - hiểu chính mình bằng dữ liệu; một đồng bằng xanh - tạo giá trị từ phát thải thấp và kinh tế tuần hoàn; một đồng bằng sinh học - xem đất, nước, nguồn gen, đa dạng sinh học là tài sản; một đồng bằng thông minh - nơi sản xuất, thị trường được nâng đỡ bằng công nghệ; một đồng bằng sáng tạo - nơi trường đại học, doanh nghiệp, chính quyền, hợp tác xã và cộng đồng cùng tham gia giải những bài toán chung, để cùng phát triển…