Sáng 25/11, tại Hà Nội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức Hội thảo khoa học góp ý hồ sơ Đề án phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung chủ trì hội thảo. Tham dự có đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các trường đại học.

Đề án được xây dựng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Dự kiến triển khai trên phạm vi cả nước trong giai đoạn 2027 - 2035, Đề án ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các địa bàn có đông tín đồ, tổ chức tôn giáo.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung chủ trì hội thảo

Một trong những yêu cầu đặt ra là từng bước khắc phục tình trạng “vùng trũng” về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chuyển mạnh từ “nghiên cứu để có báo cáo” sang “nghiên cứu để tạo dữ liệu, công nghệ, giải pháp và giá trị ứng dụng”. Qua đó, lấy khoa học, dữ liệu và công nghệ số làm nền tảng nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.

Các chuyên gia, nhà khoa học góp ý hoàn thiện Đề án.

Theo dự thảo Đề án, đến năm 2030, kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực này tăng ít nhất 3 lần so với năm 2026.

100% các tỉnh, thành phố có đông đồng bào dân tộc thiểu số, người có đạo hằng năm đặt hàng, tài trợ ít nhất 20% nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.

Các chính sách, chương trình, đề án lớn trình Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ được xây dựng trên cơ sở dữ liệu và luận cứ khoa học có kiểm chứng.

Đề án cũng đặt mục tiêu vận hành tối thiểu 3 công cụ phân tích, bản đồ số hoặc mô hình dự báo phục vụ công tác quản lý; xây dựng mạng lưới ít nhất 300 chuyên gia và triển khai tối thiểu 20 mô hình ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại các địa phương.

Các đại biểu, chuyên gia và nhà khoa học chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo góp ý Đề án phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.

Để thực hiện các mục tiêu trên, dự thảo đề xuất thí điểm một số cơ chế đặc thù như thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Bộ; thực hiện khoán chi đến sản phẩm cuối cùng; chuẩn hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ số trong phục dựng, bảo tồn di sản văn hóa và chuyển giao kỹ thuật theo chuỗi giá trị cũng được xác định là những giải pháp góp phần nâng cao đời sống đồng bào.

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia và nhà khoa học cơ bản thống nhất về sự cần thiết ban hành Đề án, đồng thời tập trung phân tích tính khả thi của các chỉ tiêu, cơ chế tài chính đặc thù, phát triển nguồn nhân lực liên ngành và giải pháp kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu số giữa các cơ quan, địa phương.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, yêu cầu Ban soạn thảo nghiêm túc tiếp thu, giải trình trên cơ sở luận cứ khoa học, tránh cách tiếp cận cảm tính.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Đề án mang tính định hướng chiến lược dài hạn, vì vậy cần tập trung giải quyết những vấn đề cốt lõi, bảo đảm sự cân đối giữa hai lĩnh vực dân tộc và tôn giáo, đồng thời nhất quán nguyên tắc lấy người dân làm trung tâm.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung cũng yêu cầu Ban soạn thảo bổ sung các bảng biểu, số liệu thực tiễn minh chứng cho kết quả nghiên cứu thời gian qua; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định và Báo cáo giải trình.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và cơ quan liên quan, Ban soạn thảo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo đúng tiến độ.