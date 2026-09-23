Phát triển kênh thương mại điện tử cho sản phẩm địa phương

Doanh nghiệp địa phương livestream quảng bá sản phẩm tại một hội nghị kết nối giao thương diễn ra tại Đồng Nai vào tháng 8-2026.

Một trong những giải pháp trọng tâm về phát triển TMĐT ở Đồng Nai đó là những hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp địa phương thúc đẩy các kênh TMĐT, đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.

Tăng cường kết nối, quảng bá sản phẩm

Thời gian qua, các sở, ngành ở Đồng Nai đã tăng cường triển khai nhiều giải pháp về hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng thương hiệu số cho sản phẩm địa phương. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP của địa phương trau dồi, nâng cao kỹ năng vận hành gian hàng số, livestream, cách kể chuyện sản phẩm và ứng dụng các nền tảng như: TikTok Shop, Shopee để bán hàng hiệu quả…

Theo Sở Công thương, trong những tháng đầu năm nay, sở đã triển khai đến UBND các xã, phường để phối hợp triển khai đăng ký tên miền “biz.vn” cho hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố với mục tiêu phổ biến lợi ích của việc sở hữu tên miền quốc gia “.vn” đến từng hộ kinh doanh và khảo sát nhu cầu đăng ký tên miền, hướng dẫn hộ kinh doanh cách sử dụng website, email và kết nối các nền tảng số như: phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, thanh toán số.

Song song đó, sở còn triển khai chương trình thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số, bao gồm: đưa sản phẩm lên môi trường số; trang bị kỹ năng số cho người dân, cung cấp các tiện ích để người dân giao dịch trên môi trường số, tạo lập niềm tin số. Đồng thời hướng dẫn, tập huấn, đào tạo, hỗ trợ người dân tiếp cận, tham gia các sàn giao dịch TMĐT lớn; đẩy mạnh ứng dụng TMĐT xuyên biên giới hỗ trợ các ngành hàng xuất khẩu chủ lực.

Ngoài ra, các xã, phường của thành phố đẩy mạnh kết nối cung - cầu và xúc tiến thương mại số, tổ chức các phiên livestream để quảng bá và bán sản phẩm địa phương, nhất là các sản phẩm thế mạnh, sản phẩm OCOP trên địa bàn.

Mới đây, vào tháng 9-2026, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Định Quán đã tổ chức phiên livestream bán hàng sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương. Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Định Quán Bùi Thanh Cảnh cho biết: Phiên livestream giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản của địa phương nhằm đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến với đông đảo người tiêu dùng, cũng như chung tay hoàn thành tiêu chí nông thôn mới của địa phương. Đây còn là hoạt động góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, TMĐT trong việc quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản của xã Định Quán đến với đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài địa phương. Đồng thời hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã tiếp cận phương thức bán hàng hiện đại, nâng cao doanh thu và năng lực chuyển đổi số…

Ông Nguyễn Nho Kiên, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ - Du lịch Meerkat Travel (Meerkat Travel) ở xã Định Quán chia sẻ: Thông qua hoạt động livestream giới thiệu sản phẩm của địa phương, doanh nghiệp có thêm kênh để quảng bá, giới thiệu thương hiệu, các sản phẩm thế mạnh, đặc trưng. Meerkat Travel hiện có sản phẩm tour du lịch “Khám phá Gia Canh - vùng đất an lành” là một trong những sản phẩm du lịch đạt chuẩn OCOP 3 sao của Đồng Nai. Trong thời gian tới, công ty mong các sở, ngành liên quan và xã Định Quán sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm địa phương, trong đó có các sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái trên địa bàn thông qua các nền tảng số một cách thường xuyên với nhiều chương trình, hoạt động livestream hơn nữa. Từ đó, nâng cao hiệu quả quảng bá, góp phần giúp nhiều người biết đến sản phẩm của địa phương.

Thời gian tới, sở sẽ tăng cường triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp địa phương, chủ thể OCOP trên địa bàn thành phố. Trong đó, sở sẽ nâng cao vai trò của không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để tổ chức các lớp huấn luyện chuyên sâu về tiếp thị số, bán hàng qua video ngắn, kỹ năng livestream bán nông sản OCOP, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sáng tạo nội dung quảng cáo sản phẩm. Bên cạnh đó, sở sẽ phối hợp với các sở, ngành xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về sản phẩm khoa học, công nghệ, sản phẩm OCOP, nông sản chủ lực của thành phố… Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ PHẠM VĂN TRINH

Thúc đẩy kinh tế số phát triển bền vững

UBND thành phố có Quyết định số 70/2026/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đảm bảo an ninh và phát triển hoạt động TMĐT trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1-9-2026. Một trong những nội dung của quy chế là phối hợp triển khai các hoạt động đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực quản lý, phát triển nguồn nhân lực phục vụ TMĐT và kinh tế số; tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai, ứng dụng TMĐT…

Theo Sở Công thương, trong thời gian tới, sở sẽ tiếp tục tăng cường kết nối cung - cầu trên môi trường số, đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn, đặc sản của địa phương lên các sàn và nền tảng TMĐT; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh lựa chọn và tham gia các nền tảng TMĐT…

Vào giữa tháng 9-2026, tại buổi làm việc với Sở Công thương về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, các điểm nghẽn, hạn chế và đề xuất giải pháp, kế hoạch triển khai trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức nhấn mạnh: Sở Công thương cần đẩy mạnh các giải pháp phát triển thương mại. Trong đó, sở cần tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương, tham gia hệ thống phân phối lớn, các sàn TMĐT, chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế…