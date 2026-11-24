Việt Nam cần một lộ trình thực tế hơn cho nền kinh tế hydrogen

Hydrogen đang được kỳ vọng trở thành một trong những giải pháp quan trọng trong quá trình chuyển dịch năng lượng, đặc biệt tại những lĩnh vực khó giảm phát thải như lọc hóa dầu, hóa chất, phân bón, thép, xi măng và giao thông vận tải. Tuy nhiên, khoảng cách giữa tiềm năng công nghệ và khả năng thương mại hóa vẫn còn khá lớn, khi chi phí sản xuất hydrogen xanh, hạ tầng vận chuyển và thị trường tiêu thụ đều là những nút thắt cần giải quyết.

Theo ông Lê Ngọc Ánh Minh, thế giới từng đặt nhiều kỳ vọng vào hydrogen xanh, nhưng từ năm 2025 trở lại đây, cách tiếp cận đã thực tế hơn. Thay vì chỉ phân loại hydrogen theo các bảng màu như đen, xám, nâu hay xanh, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đang chuyển sang đánh giá dựa trên ngưỡng phát thải carbon trong quá trình sản xuất.

Đây cũng là hướng tiếp cận mà VAHC ủng hộ, tương đồng với định nghĩa hydrogen phát thải thấp của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) và cách Nhật Bản xác định hydrogen carbon thấp. Theo đó, các tuyến sản xuất hydrogen khác nhau có thể được xem xét dựa trên lượng phát thải thực tế, thay vì mặc định chỉ hydrogen sản xuất bằng điện phân nước từ năng lượng tái tạo mới được coi là giải pháp phù hợp cho chuyển dịch năng lượng.

Hydrogen đang được kỳ vọng trở thành một trong những giải pháp quan trọng trong quá trình chuyển dịch năng lượng, đặc biệt tại những lĩnh vực khó giảm phát thải như hóa chất, thép, xi măng và giao thông vận tải.

Sự thay đổi này có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam, bởi hydrogen xanh hiện vẫn phải đối mặt với bài toán chi phí. Theo ông Minh, điện năng có thể chiếm khoảng 60% tổng chi phí sản xuất hydrogen bằng phương pháp điện phân nước. Khi giá điện đầu vào cao, nhiều dự án không bảo đảm hiệu quả tài chính, dẫn đến chậm triển khai hoặc bị hủy bỏ.

Không chỉ chi phí sản xuất, hạ tầng lưu trữ và vận chuyển hydrogen đường dài cũng chưa đạt độ trưởng thành cần thiết để thương mại hóa trên quy mô lớn. Việc xây dựng các nhà máy điện phân công suất lớn ở xa khu vực tiêu thụ vì thế có thể phát sinh thêm chi phí và rủi ro về logistics.

Từ thực tế này, Chủ tịch VAHC cho rằng, Việt Nam nên nghiên cứu mô hình phát triển các khu, cụm công nghiệp hydrogen, trong đó cơ sở sản xuất được bố trí ngay tại những khu vực có nhu cầu tiêu thụ. Cách làm này giúp giảm áp lực vận chuyển, đồng thời tạo điều kiện tận dụng điện dư thừa, nhiệt thải và các dòng khí thải từ hoạt động công nghiệp.

Chẳng hạn, tại những khu vực có nhà máy nhiệt điện, có thể nghiên cứu sử dụng nhiệt thừa kết hợp công nghệ cải cách khí thiên nhiên để sản xuất hydrogen, đồng thời thu hồi carbon. Một hướng khác là khai thác khí thải từ nhà máy điện, nhà máy thép để sản xuất hydrogen bằng các công nghệ phù hợp, hạn chế phụ thuộc vào nguồn điện đầu vào.

Ông Minh cũng đề cập mô hình sản xuất graphene từ khí thiên nhiên (CH4), trong đó hydrogen sạch là sản phẩm phụ. Với cách tổ chức này, dự án có thể tạo ra hai nguồn doanh thu từ graphene và hydrogen, qua đó cải thiện hiệu quả kinh tế thay vì chỉ trông chờ vào trợ cấp cho sản phẩm hydrogen.

Theo ông, nếu chỉ dựa vào mô hình điện phân nước quy mô lớn bằng năng lượng tái tạo, rất khó tìm được dự án có khả năng sinh lời ở giai đoạn hiện nay nếu thiếu hỗ trợ từ Chính phủ. Vì vậy, cần tính toán tổng thể chuỗi giá trị, kết hợp nhiều sản phẩm và nguồn thu để nâng cao tính khả thi thương mại.

Đối với các dự án hydrogen xanh từ năng lượng tái tạo, ông Minh cho rằng, nên ưu tiên mô hình thí điểm, quy mô phù hợp với nhu cầu thực tế. Mô hình do Tập đoàn Obayashi (Nhật Bản) triển khai thí điểm sản xuất, lưu trữ và sử dụng hydro xanh từ điện mặt trời dư thừa tại Khu nhà máy Kizuna 3 (Tây Ninh), phối hợp cùng liên doanh Kizuna và các đối tác liên quan, là một ví dụ. Hệ thống sử dụng điện mặt trời mái nhà vào những thời điểm thấp điểm hoặc dư thừa để sản xuất và lưu trữ hydrogen, sau đó tái phát điện hoặc cung cấp cho các nhu cầu sử dụng khác của khách hàng.

Tuy nhiên, đây vẫn là mô hình cần nguồn tài trợ của Chính phủ Nhật Bản thông qua NEDO, do hiệu quả sinh lời chưa được bảo đảm. Điều đó cho thấy cần phân biệt rõ giữa các dự án thử nghiệm công nghệ và những dự án đã có khả năng thương mại hóa.

Với lĩnh vực giao thông vận tải, bài toán cũng tương tự. Nhiều quốc gia đã phát triển xe buýt, xe tải chạy hydrogen và trạm nạp nhiên liệu nhưng vẫn phải duy trì các chính sách trợ cấp cho nhà khai thác phương tiện và chủ đầu tư trạm nạp.

Từ góc nhìn này, ông Minh đề xuất Việt Nam nên cân nhắc một lộ trình linh hoạt là tạo điều kiện cho phương tiện sử dụng hydrogen phát triển trước, không đặt yêu cầu bắt buộc nhiên liệu phải là hydrogen sạch ngay từ đầu. Khi thị trường phương tiện, trạm nạp và nhu cầu tiêu thụ được hình thành, Việt Nam có thể từng bước nâng tỷ trọng hydrogen phát thải thấp.

Ông dẫn chứng quá trình chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng sinh học E10 và việc phát triển phương tiện điện. Theo ông, quá trình chuyển dịch năng lượng không nhất thiết phải bắt đầu bằng yêu cầu mọi nguồn nhiên liệu đều sạch hoàn toàn. Điều quan trọng là thiết lập được lộ trình giảm phát thải, có các tiêu chuẩn phù hợp và tạo động lực để doanh nghiệp đầu tư.

Quan điểm này đặt ra một vấn đề đáng chú ý trong hoạch định chính sách là nếu yêu cầu hydrogen phải hoàn toàn sạch ngay từ khi thị trường chưa hình thành, chi phí cao và thiếu hạ tầng có thể tiếp tục khiến cả nguồn cung lẫn nhu cầu bị đình trệ.

Phát triển hydrogen theo lợi thế từng vùng, mở rộng cơ hội từ hydrogen tự nhiên

Bên cạnh lựa chọn công nghệ, theo ông Lê Ngọc Ánh Minh, Việt Nam cần xác định rõ mục tiêu vĩ mô khi phát triển nền kinh tế hydrogen. Các chỉ tiêu không nên chỉ dừng ở công suất sản xuất hay sản lượng hydrogen, mà cần tính toán cả số lượng việc làm được tạo ra, đóng góp ngân sách, tăng trưởng GDP địa phương và sinh kế của người dân.

Đặc biệt, mỗi khu vực cần có mô hình phát triển phù hợp với lợi thế riêng, thay vì áp dụng một công thức chung cho cả nước.

Với Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), thế mạnh nông nghiệp và nguồn phụ phẩm nông nghiệp có thể mở ra hướng nghiên cứu sản xuất hydrogen, sau đó sử dụng nguồn hydrogen này để sản xuất phân bón phục vụ chính hoạt động canh tác trong vùng. Đây là mô hình kinh tế tuần hoàn, trong đó nguồn lực từ nông nghiệp được khai thác để tạo ra sản phẩm phục vụ trở lại cho nông nghiệp.

Ông Lê Ngọc Ánh Minh cho rằng, cần đa dạng hóa các tuyến sản xuất, tận dụng nguồn lực công nghiệp hiện hữu và hình thành nhu cầu tiêu thụ thực chất trước khi từng bước chuyển dịch sang hydrogen phát thải thấp.

Đối với khu vực thường xuyên đối mặt với tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt vào mùa khô, ông Minh cho rằng, cần tính toán kết hợp giữa sản xuất hydrogen từ điện mặt trời, điện gió với công nghệ lọc nước biển. Khi đó, nguồn năng lượng tái tạo không chỉ phục vụ sản xuất hydrogen mà còn góp phần cung cấp nước sạch cho sản xuất và đời sống.

Trong khi đó, khu vực Đông Nam Bộ, gồm TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, có lợi thế khác biệt nhờ nền tảng công nghiệp phát triển, các ngành công nghiệp nặng, hệ thống cảng biển và hạ tầng đường ống khí đốt. Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành các cụm sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu hydrogen gắn với hệ sinh thái công nghiệp hiện hữu.

Theo ông Minh, khu vực này có thể nghiên cứu kết hợp điện phân quy mô lớn với khai thác nhiệt thải, khí thải từ các nhà máy công nghiệp nặng. Hydrogen sản xuất ra trước hết phục vụ nhu cầu nội khối, phần dư thừa có thể được chuyển đổi thành các dẫn xuất như ammonia để phục vụ xuất khẩu.

Việc lựa chọn ammonia cũng xuất phát từ thực tế công nghệ vận chuyển hydrogen đường dài hiện chưa đủ độ chín để triển khai thương mại rộng rãi. Vì vậy, phát triển các dạng dẫn xuất có thể là hướng đi phù hợp trong giai đoạn đầu.

Một lĩnh vực khác được Chủ tịch VAHC đánh giá có nhiều tiềm năng là hydrogen tự nhiên. Đây là phân khúc đang nhận được sự quan tâm của nhiều quốc gia như Pháp, Canada, Mỹ, Australia, Nam Phi, Nga, Philippines, Indonesia, Brazil... Một số nước đã tổ chức thăm dò, phát hiện các mỏ hoặc xác định tiềm năng trữ lượng đáng kể, trong đó Pháp và Brazil đã đưa hydrogen tự nhiên vào chiến lược hydrogen quốc gia.

Theo ông Minh, Việt Nam có lợi thế khi sở hữu nền tảng nghiên cứu dầu khí và đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm về địa chất, thăm dò, khai thác tài nguyên dưới lòng đất. Các viện nghiên cứu tại Việt Nam cũng đang có những nghiên cứu về tiềm năng hydrogen tự nhiên. Đáng chú ý, Luật Dầu khí sửa đổi gần đây đã đưa hydrogen tự nhiên vào nhóm nguồn năng lượng mới.

Ông cho rằng, đây là hướng cần được quan tâm nghiên cứu, bởi hydrogen tự nhiên có tiềm năng trở thành một nguồn cung với chi phí cạnh tranh. Theo các tính toán được ông dẫn lại, giá thành sản xuất hydrogen tự nhiên trên thế giới có thể vào khoảng 1 USD/kg. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tiềm năng này, Việt Nam vẫn cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tài nguyên và khả năng khai thác thương mại.

Về cơ chế chính sách, ông Minh đề xuất trước mắt cần sớm xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho ngành hydrogen, đồng thời chuẩn bị lộ trình ban hành đạo luật riêng như cách Nhật Bản và Hàn Quốc đã thực hiện. Chiến lược hydrogen quốc gia cũng cần được cụ thể hóa bằng những chương trình hành động và mục tiêu rõ ràng.

Do hydrogen vẫn là ngành công nghiệp chưa trưởng thành, chính sách cần tạo không gian cho đổi mới sáng tạo và tiếp nhận công nghệ mới. Việt Nam vừa cần thúc đẩy nghiên cứu trong nước, vừa chủ động hợp tác với các đối tác quốc tế để tiếp nhận những công nghệ đã được kiểm chứng.

Một ví dụ được ông Minh đề cập là sự hợp tác trong năm 2026 giữa Hydrexia, doanh nghiệp công nghệ lưu trữ hydrogen thể rắn của Malaysia, với Công ty KPT Chemical nhằm phổ biến công nghệ này tại Việt Nam. Công nghệ lưu trữ hydrogen thể rắn ở nhiệt độ thông thường, có thể đóng container và vận chuyển, là hướng đáng nghiên cứu, thử nghiệm trong điều kiện Việt Nam.

Đáng chú ý, phạm vi chính sách hydrogen cũng không nên chỉ giới hạn trong năng lượng, giao thông và công nghiệp hóa chất. Theo ông Minh, các ứng dụng trong y tế, chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp và nuôi trồng cũng cần được xem xét, bởi nhiều quốc gia đã nghiên cứu và triển khai những ứng dụng này.

Nhìn tổng thể, bài toán phát triển hydrogen tại Việt Nam không đơn thuần là lựa chọn công nghệ sản xuất nào hay đặt mục tiêu bao nhiêu công suất. Vấn đề cốt lõi là xây dựng được thị trường có nhu cầu thực, kết nối được nguồn cung với các ngành tiêu thụ và hình thành chuỗi giá trị đủ sức hấp dẫn nhà đầu tư.

Từ góc nhìn của VAHC, một lộ trình linh hoạt, đa dạng nguồn sản xuất và khai thác lợi thế từng vùng sẽ giúp Việt Nam tránh phụ thuộc vào một con đường công nghệ duy nhất. Khi thị trường được hình thành, các tiêu chuẩn phát thải được nâng dần và hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hydrogen mới có cơ hội trở thành một cấu phần thực chất trong hệ thống năng lượng và nền kinh tế carbon thấp của Việt Nam.