Phát triển hợp tác xã nông nghiệp là hạt nhân tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị

Cùng với đó, Quỹ HTX tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tư vấn cho vay theo đúng quy trình và các quy định ban hành, trong 9 tháng năm 2026 đã giải ngân 21 dự án với tổng số tiền 10,567 tỉ đồng…

Toàn tỉnh có 810 tổ hợp tác với 11.433 thành viên và 924 hợp tác xã - Ảnh: Q.V

Thời gian qua, khu vực kinh tế tập thể, HTX của tỉnh không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Đặc biệt, sau khi hợp nhất đơn vị hành chính từ ngày 1/7/2025, khu vực kinh tế tập thể của tỉnh ghi nhận bước phát triển rõ nét. Các HTX phát triển mạnh ở nhiều lĩnh vực, trong đó nông nghiệp giữ vai trò chủ lực. Nhiều HTX đã xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ bền vững, nâng cao giá trị nông sản.

Nhằm khuyến khích, tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo sự chuyển biến thực chất về phát triển HTX nông nghiệp phù hợp với định hướng ‘‘nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh“, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, HTX lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026-2030 hướng đến mục tiêu phát triển HTX nông nghiệp trở thành trung tâm liên kết sản xuất của nông dân, là hạt nhân tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; góp phần thực hiện thành công cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng sinh thái, hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập cho thành viên và xây dựng nông thôn mới bền vững.