Phát triển hợp tác xã góp phần xây dựng nông thôn mới

Sản xuất rau sạch tại hợp tác xã rau quả sạch Chúc Sơn. (Ảnh: HOÀNG THÁM)

Trên địa bàn thành phố Hà Nội có hơn 1.600 hợp tác xã nông nghiệp. Các hợp tác xã nông nghiệp không chỉ làm tốt vai trò đầu mối triển khai quy hoạch còn mạnh dạn tích tụ ruộng đất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao để đưa sản phẩm chất lượng tốt đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Cùng với đó, các hợp tác xã đang từng bước khẳng định vai trò là tổ chức kinh tế của thành viên, đầu mối tập hợp các hộ sản xuất, cung ứng dịch vụ dùng chung và kết nối với doanh nghiệp, thị trường. Một số hợp tác xã đã chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng hiệu quả kinh tế cho các thành viên.

Thống kê cho thấy, toàn thành phố đã hình thành 406 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đồng thời duy trì 182 chuỗi chăn nuôi và trồng trọt hoạt động hiệu quả. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố tiếp tục đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản, tăng cường liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị hướng đến nền nông nghiệp xanh, hiện đại.

Giám đốc hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch Viên Sơn Bùi Thị Hiếu cho biết: “Hợp tác xã thành lập năm 2018 với 7 thành viên, diện tích sản xuất 4,8ha với mục tiêu tổ chức sản xuất, kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản sạch, an toàn cho người tiêu dùng, nâng cao giá trị kinh tế cho các thành viên. Sau một thời gian phát triển, hợp tác xã đã hình thành mô hình liên kết chuỗi sản xuất rau VietGAP góp phần tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động thường xuyên và thời vụ. Bên cạnh đó, khuyến khích nông dân tham gia sản xuất nông nghiệp an toàn, bảo đảm thu nhập, ổn định cuộc sống”.

Tương tự hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đông Cao được thành lập năm 2013 với mục tiêu ban đầu là cung cấp các dịch vụ nông nghiệp thiết yếu, hỗ trợ phát triển sản xuất cho nông dân trên địa bàn và các vùng lân cận. Đến nay, hợp tác xã đã mở rộng quy mô, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường và thu nhập của các thành viên. Hợp tác xã đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc tổ chức lại sản xuất theo hướng hàng hóa, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và là cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp, thị trường tiêu thụ.

Chủ tịch Hội đồng quản trị hợp tác xã Đông Cao Đàm Văn Đua chia sẻ: “Hợp tác xã tập trung vào việc cung cấp chuỗi các dịch vụ nông nghiệp tổng hợp, hỗ trợ nông dân từ khâu chuẩn bị sản xuất đến bảo vệ mùa màng, sơ chế, tiêu thụ sản phẩm. Toàn hợp tác xã có hơn 134ha sản xuất được chứng nhận đủ điều kiện an toàn, trong đó diện tích sản xuất các loại rau theo tiêu chuẩn VietGAP gần 5ha. Để có sản phẩm chất lượng tốt, hợp tác xã xây dựng và duy trì quy trình kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu chọn giống, làm đất, chăm sóc, thu hoạch đến sơ chế và bảo quản sản phẩm. Hơn nữa, việc áp dụng tiêu chuẩn VietGAP xác định là một phần quan trọng trong hệ thống quản lý chất lượng bao gồm việc ghi chép nhật ký đồng ruộng, quản lý việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, truy xuất nguồn gốc”.

Theo Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội, trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn thành phố có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 229 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 109 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay, có 75 xã tiếp tục xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết, thời gian tới thành phố tiếp tục hoàn thiện hạ tầng dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu cốt lõi về cơ sở sản phẩm, lô hàng chứng nhận lưu thông và kết nối với hệ thống Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, giám sát, cảnh báo và truy xuất nguồn gốc; nâng cao năng lực số của các chủ thể trong chuỗi từ đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật số, hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp, nông dân trong nâng cao năng lực số và trách nhiệm trong truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng thực phẩm và trách nhiệm với người dân.