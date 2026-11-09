Phát triển hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro. (Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG)

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này có ý nghĩa rất quan trọng, là dấu mốc lịch sử mở ra giai đoạn phát triển mới với tầm vóc mới của quan hệ hai nước, tạo động lực thúc đẩy quan hệ song phương trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Tháng 7 vừa qua, Đại tướng Phan Văn Giang đã có chuyến thăm chính thức Nhật Bản. Cuối tháng 10, khi dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng và Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Nhật Bản được tổ chức tại Philippines, Đại tướng Phan Văn Giang và ngài Koizumi Shinjiro đã có cuộc gặp song phương.

Quang cảnh cuộc hội kiến. (Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG)

Hai bộ trưởng cho rằng, hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua không ngừng được mở rộng, đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả thiết thực. Hai bên đã duy trì thường xuyên, hiệu quả các cơ chế Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng, Tham vấn Sĩ quan tham mưu của ba quân chủng Hải, Lục và Không quân; hợp tác đào tạo; công nghiệp quốc phòng; khắc phục hậu quả chiến tranh, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc...

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội kiến. (Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG)

Bộ Quốc phòng Việt Nam cảm ơn Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã hỗ trợ đào tạo rất hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao cho Bộ Quốc phòng Việt Nam trong những năm qua.

Để tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản, hai bên sẽ tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; các cơ chế đối thoại-tham vấn; hợp tác đào tạo; công nghiệp quốc phòng; khắc phục hậu quả chiến tranh; tích cực ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế và ADMM+.