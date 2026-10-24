Phát triển hợp tác quốc phòng Việt Nam - Bỉ đi vào chiều sâu

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đánh giá cao chuyến thăm chính thức tới Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, mở ra giai đoạn mới hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quan hệ hợp tác quốc phòng song phương.

Quang cảnh lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang.

Hai bên nhất trí nhận định, trên cơ sở Thỏa thuận khung về hợp tác quốc phòng, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Bỉ thời gian qua được quan tâm thúc đẩy, đạt được một số kết quả trên các lĩnh vực, như: Trao đổi đoàn, khắc phục hậu quả sau chiến tranh, đào tạo và công nghiệp quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang và ngài Theo Francken, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bỉ.

Quang cảnh hội đàm.

Cùng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị giữa hai nước, hai Bộ trưởng mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc phòng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa. Cụ thể, thúc đẩy hơn nữa hoạt động trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; hợp tác về đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hải quân, khoa học - công nghệ, ứng phó với sự cố thiên tai, công nghiệp quốc phòng, nhất là công nghệ cao, phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi bên.

Đại tướng Phan Văn Giang và ngài Theo Francken, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bỉ trao tặng quà lưu niệm.

Bên cạnh đó, hai bên cùng nghiên cứu thiết lập cơ chế Nhóm tham vấn về hợp tác quốc phòng, tiến tới thiết lập Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước; xúc tiến hoàn thiện khuôn khổ hợp tác làm cơ sở triển khai các nội dung mới, cũng như hợp tác chuyên ngành giữa các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn Hạ viện Bỉ, là cơ quan lập pháp đầu tiên trên thế giới ban hành Nghị quyết về hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (tháng 10-2023); mong muốn Chính phủ và Hạ viện Bỉ tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh tại Việt Nam.

Tại hội đàm, hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Về vấn đề Biển Đông, hai bên thống nhất giải quyết các vấn đề bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982); ủng hộ tiến trình đàm phán và ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Bỉ là cầu nối và hỗ trợ Việt Nam trong tăng cường hợp tác với EU và với các nước thành viên. Việt Nam sẵn sàng là cầu nối tin cậy giúp Bỉ tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực ASEAN.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Phan Văn Giang trân trọng mời Bộ trưởng Theo Francken cùng các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Bỉ tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 diễn ra từ ngày 10 đến 13-12 tại Hà Nội, để hai bên tìm hiểu, xúc tiến cơ hội hợp tác.