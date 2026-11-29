Trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII, ngày 29/11 đã diễn ra hội thảo “Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản: Chính sách, sáng tạo và phát triển phim hoạt hình”.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc hội thảo. Nguồn: baovanhoa.vn

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, hoạt hình Nhật Bản được lựa chọn làm tiêu điểm Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII, bởi đây là một trong những quốc gia thành công hàng đầu trong phát triển hoạt hình từ loại hình nghệ thuật thành ngành công nghiệp văn hóa có sức lan tỏa toàn cầu.

Theo Hiệp hội Hoạt hình Nhật Bản, năm 2024, quy mô thị trường anime đạt khoảng 3,84 nghìn tỷ yên, tăng 14,8% so với năm trước; thị trường nước ngoài chiếm khoảng 56,5%. Thành công này không chỉ đến từ năng lực sáng tạo, sản xuất, còn từ hệ sinh thái kết nối đào tạo, phát hành, khai thác bản quyền, phát triển nhân vật và các sản phẩm phái sinh; đặc biệt là khả năng chuyển tải bản sắc văn hóa Nhật Bản tới khán giả quốc tế.

Tại Việt Nam, theo một nghiên cứu thị trường hoạt hình Đông Nam Á công bố năm 2026, quy mô thị trường hoạt hình Việt Nam năm 2025 ước khoảng 200 triệu USD, trong tổng quy mô khoảng 1,24 tỷ USD của khu vực. Việt Nam có khoảng 200 studio hoạt hình, nhiều nhất trong số sáu thị trường được khảo sát. Những con số này cho thấy tiềm năng về nhân lực và năng lực sản xuất của ngành.

Các đại biểu tham dự Hội thảo. Nguồn: baovanhoa.vn

Tuy nhiên, hoạt hình Việt Nam vẫn còn hạn chế về nội dung gốc, quy mô đầu tư, phát hành, khai thác sở hữu trí tuệ và xây dựng thương hiệu nhân vật. Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, cùng với những cơ chế, chính sách đã được quy định trong Luật Điện ảnh năm 2022, ngành hoạt hình cần chuyển từ gia công sang chủ động sáng tạo; từ sản xuất tác phẩm sang phát triển tài sản trí tuệ; từ phục vụ thị trường trong nước sang từng bước tiếp cận khán giả quốc tế.

Trong tiến trình đó, Nhật Bản là đối tác giàu kinh nghiệm để Việt Nam tăng cường hợp tác, chia sẻ những mô hình thành công, qua đó, giúp các nhà làm phim, nhất là lực lượng trẻ, kể những câu chuyện mang bản sắc Việt Nam bằng ngôn ngữ hoạt hình hiện đại.

Theo TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, sức sống của một thương hiệu hoạt hình không chỉ nằm ở thành công của bộ phim, còn ở khả năng xây dựng nhân vật, phát triển tài sản trí tuệ (IP) và mở rộng sang nhiều loại hình sản phẩm khác.

Hội thảo là hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII. Nguồn: baovanhoa.vn

Những nhân vật như Doraemon hay Pikachu duy trì sức hấp dẫn qua nhiều thế hệ nhờ được phát triển từ truyện tranh, trò chơi điện tử đến phim truyền hình, phim điện ảnh, thẻ bài và các sản phẩm thương mại. Mỗi hình thức mang đến một trải nghiệm riêng cho công chúng, đồng thời tạo nên hệ sinh thái khai thác và phát triển thương hiệu.

GS. Fujita Naoya, Học viện Điện ảnh Nhật Bản, chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản trong chính sách phát triển công nghiệp nội dung, đặc biệt lĩnh vực phim hoạt hình, cũng như hoạt động hỗ trợ môi trường sáng tạo của doanh nghiệp Nhật Bản.

Ông cho rằng, hoạt hình Nhật Bản không chỉ là sản phẩm giải trí mà còn phản ánh quá trình xã hội thích nghi với công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự hình thành xã hội thông tin. Các tác phẩm như Ghost in the Shell, Paprika, Your Name đã đặt ra những vấn đề về xã hội Internet, trí tuệ nhân tạo, sự cô đơn và nhu cầu kết nối của con người trong thế giới công nghệ.

Từ đó, ông khuyến nghị Việt Nam hoàn toàn có thể có những tác phẩm hoạt hình bắt nguồn từ văn hóa và lịch sử dân tộc, nhưng đồng thời đặt ra những vấn đề có ý nghĩa với hiện tại và nhân loại.

Trưng bày về hoạt hình Việt Nam và Nhật Bản bên lề Hội thảo. Nguồn: baovanhoa.vn

Tổng Giám đốc Công ty NewGates Yuya Okamoto nhấn mạnh vai trò của việc phân chia chức năng giữa các loại hình truyền thông trong quá trình phát triển tài sản trí tuệ. Tại Nhật Bản, truyện tranh giúp hình thành mối quan hệ giữa độc giả với nhân vật; truyền hình đưa nhân vật đến gần hơn với các gia đình; phim chiếu rạp, sản phẩm hàng hóa và sự kiện tạo thêm những trải nghiệm và cách thức tương tác với công chúng.

Mô hình ủy ban sản xuất (production committee system), với sự tham gia đầu tư và chia sẻ rủi ro của nhiều doanh nghiệp, cũng là một trong những cơ chế góp phần tạo nên hệ sinh thái hoạt hình Nhật Bản...

Từ kinh nghiệm Nhật Bản và những trao đổi tại hội thảo, có thể thấy, để hoạt hình Việt Nam phát triển tương xứng với tiềm năng, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa chính sách, nguồn lực đầu tư, đào tạo nhân lực và thị trường. Quan trọng hơn, các tác phẩm cần khai thác được chất liệu văn hóa, lịch sử Việt Nam, tạo dựng những nhân vật có sức sống lâu dài, đủ khả năng phát triển thành thương hiệu và sản phẩm văn hóa có giá trị.