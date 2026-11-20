Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Việt Thành - Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực-Bướu cổ (Bệnh viện Bình Dân) đang thăm khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Hữu Đoàn, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bà Rịa cho biết sau 6 tháng qua, các được các bệnh viện tuyến cuối ở trung tâm thành phố đã hỗ trợ bệnh viện này bằng nhiều hình thức thiết thực như: cử chuyên gia trực tiếp hướng dẫn, đào tạo tại chỗ, phối hợp phẫu thuật, hội chẩn từ xa, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ quản trị bệnh viện, kiểm soát nhiễm khuẩn, dược lâm sàng và chuyển đổi số.

Nhờ đó, đến nay bệnh viện này đã đạt được những kết quả nổi bật về chuyên môn, nghiệp vụ như: xử trí đột quỵ trong khung giờ vàng dưới 4,5 giờ; vi phẫu chuyển vạt da ALT; phối hợp phẫu thuật các trường hợp bệnh lý, chấn thương phức tạp; có những chuyển biến tích cực về quản trị, hành chính như từng bước vận hành bệnh án điện tử (EMR) toàn viện. Cùng với đó, đơn vị thực hiện giám sát 1.380 hồ sơ bệnh án và 1.313 lượt điều dưỡng…

Bác sĩ Phạm Hữu Đoàn - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bà Rịa. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Với sự hỗ trợ của các chuyên gia bệnh viện tuyến cuối, ngoài việc đội ngũ y tế của Bệnh viện đa khoa Bà Rịa được nâng cao chuyên môn, điều quan trọng nhất là người dân ở địa phương được hưởng những dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao, đỡ tốn chi phí, thời gian đi lại.

Các bác sĩ của bệnh viện tuyến cuối như: Từ Dũ, Bình Dân, Nhân dân 115, Tai-Mũi-Họng… đánh giá cao những chuyển biến tích cực tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa thời gian qua.

Bệnh nhân chờ lấy thuốc tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa chiều 20/11. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực và quyết tâm của các bệnh viện. Đồng chí khẳng định qua những kết quả đạt được tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa cho thấy các bệnh viện khu vực hoàn toàn có điều kiện nâng cao năng lực chuyên môn, từng bước đảm nhận những kỹ thuật mà trước đây chủ yếu tập trung ở bệnh viện tuyến cuối.

Để công tác hỗ trợ phát triển chuyên môn đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu các bệnh viện tuyến cuối, cần xây dựng kế hoạch hỗ trợ cụ thể đối với từng bệnh viện đa khoa khu vực, trong đó cần đổi mới phương thức đào tạo, thực hành.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (người vỗ tay) chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo các bệnh viện. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Còn các bệnh viện đa khoa khu vực phải cần chủ động đánh giá thực trạng năng lực, xác định nhu cầu, thế mạnh và mục tiêu phát triển để xây dựng kế hoạch tiếp nhận, tổ chức thực hiện các kỹ thuật được chuyển giao…

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu các bệnh viện tiếp tục phát huy trách nhiệm, tinh thần đổi mới, quyết tâm cao và khắc phục tư duy cục bộ, phân tán nguồn lực, đồng thời tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, cùng hướng đến mục tiêu phát triển chung của hệ thống y tế thành phố liên thông, hiện đại.