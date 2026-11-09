Phát triển hệ thống giao thông đa phương thức đồng bộ, hiện đại
Với tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu đi lại ngày càng lớn, Hà Nội đang đứng trước yêu cầu về tổ chức lại hệ thống giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại. Trong đó, phát triển giao thông đa phương thức, kết nối giữa đường sắt đô thị, xe buýt và các loại hình vận tải khác được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng, từng bước thay đổi thói quen đi lại của người dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phat-trien-he-thong-giao-thong-da-phuong-thuc-dong-bo-hien-dai-246261109163150034.htm