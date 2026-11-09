Phát triển hệ thống giao thông đa phương thức đồng bộ, hiện đại

Hai ngày qua, mưa lớn kéo dài kết hợp với lũ trên các sông dâng cao khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh bị ngập lụt, trong khi các địa phương đang tập trung triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.