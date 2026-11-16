Phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc: Mở ra động lực tăng trưởng mới từ tiềm năng dân số cao tuổi

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Ảnh báo điện tử Chính phủ.

Sáng 16/11, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội và Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức hội nghị đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nêu các yêu cầu chiến lược hiện nay: Kinh tế bạc phải được đặt trong tổng thể đổi mới mô hình phát triển của đất nước; tốc độ già hóa dân số đòi hỏi phải hành động sớm và có tầm nhìn dài hạn; phát triển kinh tế bạc theo hướng vừa tạo giá trị kinh tế, vừa bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Không thể chỉ nhìn kinh tế bạc từ góc độ quy mô thị trường hay khả năng thương mại hóa các dịch vụ dành cho NCT.

Các đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Đồng chí đề nghị hội nghị cần làm rõ định hướng trọng tâm, đó là: xác định đúng vị trí, vai trò và cấu phần của kinh tế bạc trong mô hình phát triển mới; tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, kiến tạo môi trường và thị trường phát triển; đổi mới cơ chế huy động, phân bổ và chia sẻ nguồn lực, bảo đảm phát triển bao trùm; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết các chủ thể làm động lực phát triển hệ sinh thái...

Hội Người cao tuổi Việt Nam tập trung cụ thể hóa chương trình hành động về phát triển kinh tế bạc theo Nghị quyết Đại hội lần thứ VII; phát huy vai trò đại diện, tập hợp và kết nối người cao tuổi; duy trì đối thoại, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách. Đồng thời, chú trọng phát hiện, tổng kết, nhân rộng các mô hình người cao tuổi làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia phát triển cộng đồng và hoạt động chăm sóc người cao tuổi tại cơ sở.

Các đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận tập trung vào các nhóm vấn đề: lý luận phát triển kinh tế bạc; kinh nghiệm thực tiễn trong nước và quốc tế; tầm nhìn, định hướng và giải pháp phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc ở Việt Nam. Qua đó, rà soát chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan; đánh giá thực trạng, nhận diện những khoảng trống chính sách và rào cản cần tháo gỡ để khai thác hiệu quả tiềm năng của lĩnh vực này.

Các đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Hội nghị chú trọng trao đổi kinh nghiệm từ Trung Quốc, Nhật Bản, Đức và Hàn Quốc về xây dựng chính sách, phát triển thị trường, ứng dụng khoa học, công nghệ và tổ chức dịch vụ chăm sóc NCT. Đây là cơ sở tham khảo để Việt Nam lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Trên cơ sở đó, hội nghị hướng tới đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu, gắn phát triển kinh tế bạc với hoàn thiện thể chế, chính sách về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đất đai, thuế, tài chính, nhân lực và hợp tác quốc tế. Việc kết nối nguồn lực Nhà nước, doanh nghiệp và thị trường được xác định là yếu tố quan trọng để thúc đẩy lĩnh vực này phát triển bền vững.

Các đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá, các ý kiến đã làm rõ xu thế già hóa dân số, tiềm năng phát triển kinh tế bạc; nhận diện những điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực, thị trường, đồng thời đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp có ý nghĩa chiến lược nhằm phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc tại Việt Nam.

Đồng chí khẳng định, NCT không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội mà còn là nguồn lực quý báu của quốc gia, có trí tuệ, kinh nghiệm và khả năng tiếp tục đóng góp cho gia đình, cộng đồng, xã hội. Phát triển kinh tế bạc là hướng đi giàu tiềm năng, góp phần mở rộng thị trường, tạo việc làm, gia tăng giá trị kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị thời gian tới cả nước cần tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách; xây dựng Đề án phát triển kinh tế bạc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển sản phẩm, dịch vụ dành cho NCT. Đồng thời, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào những lĩnh vực có nhu cầu lớn như chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn, nhà ở, văn hóa, du lịch và công nghệ hỗ trợ NCT; tăng cường liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, gia đình và NCT.