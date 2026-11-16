Phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc đồng bộ, bền vững

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong lĩnh vực kinh tế bạc, cả nước có gần 9 triệu người cao tuổi đang tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, đóng góp đáng kể vào mục tiêu tăng trưởng "hai con số" của đất nước.

Tại hội nghị, các tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam tập trung làm rõ nội hàm, tiềm năng và những vấn đề đặt ra trong phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc.

Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, xác định người cao tuổi không chỉ là đối tượng được chăm sóc, bảo vệ mà còn là nguồn lực quan trọng, có kinh nghiệm, tri thức và khả năng đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu tỉnh, thành phố trên cả nước. Ảnh: NGỌC HÀ

Bên cạnh đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách về nguồn vốn và đào tạo nhân lực; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển các sản phẩm, dịch vụ dành cho người cao tuổi; thúc đẩy liên kết giữa các lĩnh vực y tế, du lịch, bảo hiểm và công nghệ, từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế bạc đồng bộ, bền vững.

Tại Đà Nẵng, thành phố có một số lợi thế quan trọng để phát triển kinh tế bạc như: hệ thống y tế quy mô, 168 cơ sở lưu trú 4-5 sao và tương đương. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển sản phẩm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và du lịch y tế dành cho người cao tuổi.

Một số mô hình, sản phẩm bước đầu hình thành như: mô hình chăm sóc tích hợp người cao tuổi dựa vào cộng đồng (ICOPE) được thí điểm tại phường Sơn Trà; mô hình chăm sóc ban ngày tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng, Bệnh viện 199 - Bộ Công an và Viện dưỡng lão Thiện Tâm An; phát triển sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe được triển khai tại TIA Wellness Resort, Furama Resort Danang, Grand Mercure Danang, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort…

Hội nghị được kỳ vọng cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ hoạch định chính sách chiến lược quốc gia về kinh tế bạc, đồng thời chuẩn bị các sáng kiến cho hoạt động bên lề APEC 2027 tại Việt Nam. Qua đó, phát huy tiềm năng, trí tuệ và sức sáng tạo của người cao tuổi, gắn bảo đảm an sinh xã hội với khai mở động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên phát triển của đất nước.