Phát triển hạ tầng dữ liệu số hướng đến minh bạch chuỗi cung ứng, tối ưu chi phí logistics

Trình bày tham luận tại Hội nghị ngành Công Thương khu vực phía Bắc lần thứ XII - năm 2026, ông Tạ Minh Vang, Ủy viên Hội đồng tư vấn Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Công ty cổ phần Công nghệ CEH đã giới thiệu về SmartLog Hải Phòng - nền tảng cơ sở dữ liệu tích hợp và chia sẻ thông tin về hàng hóa, logistics trên địa bàn thành phố.

Ông Tạ Minh Vang, Ủy viên Hội đồng tư vấn Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Công ty cổ phần Công nghệ CEH đã giới thiệu về SmartLog tại hội nghị

Đại diện Hội đồng tư vấn Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, đây không phải là một phần mềm, ứng dụng hay nền tảng công nghệ thông thường, mà là một nền tảng tích hợp cơ sở dữ liệu dùng chung cấp thành phố, tập trung chuẩn hóa dữ liệu logistics. Một ưu điểm nổi bật của nền tảng này là hoạt động ở tầng trung gian, hoàn toàn không can thiệp vào các phần mềm nội bộ mà doanh nghiệp đang sử dụng, bao gồm doanh nghiệp cảng biển, hàng không, vận tải bộ và vận tải thủy.

Sau khi tích hợp hạ tầng dữ liệu, hệ thống cho phép chia sẻ thông tin minh bạch với các cơ quan quản lý nhà nước liên ngành như Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Cảng vụ Đường thủy nội địa, Hải quan khu vực III và Cảng vụ thành phố Hải Phòng.

Giải pháp kết nối liên ngành và giám sát dữ liệu thời gian thực

Theo ông Tạ Minh Vang, SmartLog tạo ra hệ thống dữ liệu xuyên suốt theo thời gian thực, giúp các cơ quan quản lý giám sát hiệu quả, đồng thời hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp. Đối với cơ quan quản lý như Sở Công Thương, nền tảng này giúp thống kê sản lượng hàng hóa qua cảng một cách trực quan, bảo đảm dữ liệu sạch, "sống" và cập nhật theo thời gian thực. Mỗi container qua cảng đều được ghi nhận dữ liệu tức thì, cho phép giám sát toàn bộ hệ thống vận tải (đường bộ và đường thủy), từ container trên từng xe, sà lan đến hành trình hàng hóa từ lãnh hải quốc tế vào nội địa, bao gồm cả thông tin chi tiết về chủ hàng và cảng dỡ hàng.

Smartlog không phải là một phần mềm, ứng dụng hay nền tảng công nghệ thông thường, mà là một nền tảng tích hợp cơ sở dữ liệu dùng chung cấp thành phố, tập trung chuẩn hóa dữ liệu logistics

Bên cạnh đó, việc liên thông dữ liệu giữa Sở Công Thương với Cảng vụ và Hải quan giúp các cơ quan phối hợp chặt chẽ trong việc hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu, khai thác cảng và vận tải. Khi có khung pháp lý và dữ liệu được xác thực, hệ thống giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, cho phép thực hiện các thủ tục qua lại giữa các cảng hoàn toàn trực tuyến.

Thúc đẩy tài chính số và hạ tầng công nghệ logistics

Thông qua các quyết định của thành phố, dữ liệu tích hợp từ SmartLog có thể chia sẻ với các đối tác bên ngoài như doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính số, kho bãi cảng và các công ty công nghệ. Nhờ đó, các ngân hàng có thể tích hợp dịch vụ tài chính số, cung cấp các giải pháp hỗ trợ linh hoạt về dòng tiền cho doanh nghiệp cảng biển. Thực tế cho thấy các doanh nghiệp cảng biển thường gặp khó khăn trong việc xoay vòng vốn ngắn hạn để thanh toán phí dịch vụ hải quan hoặc phí hạ tầng cảng biển một cách nhanh chóng. Việc chia sẻ dữ liệu với hệ thống ngân hàng sẽ góp phần giải quyết bài toán này.

Đối với các doanh nghiệp công nghệ logistics, thời gian qua nhiều ứng dụng gọi xe, sà lan hầu như không thành công do thiếu nguồn dữ liệu chính thống, thời gian thực và thiếu bộ chứng từ hợp pháp để ra vào cảng. Để giải quyết vấn đề này, ông Tạ Minh Vang cho biết, nền tảng tích hợp của SmartLog cung cấp đầy đủ cơ sở dữ liệu pháp lý và dữ liệu thời gian thực, giúp các doanh nghiệp công nghệ tích hợp vào hệ thống và được cảng chấp thuận giao dịch. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ tích hợp các ứng dụng tài chính ngân hàng để mở thư tín dụng (LC), bảo đảm thanh toán quốc tế an toàn cho lô hàng của doanh nghiệp.

Ông Tạ Minh Vang kỳ vọng mô hình nền tảng SmartLog Hải Phòng sẽ trở thành mô hình điển hình để nhân rộng ra toàn quốc

Ông Tạ Minh Vang bày tỏ kỳ vọng mô hình nền tảng SmartLog Hải Phòng, với khả năng tích hợp dữ liệu của hệ thống kho bãi, cảng, vận tải và các hãng tàu quốc tế, sẽ trở thành mô hình điển hình để nhân rộng ra toàn quốc. Từ nguồn dữ liệu địa phương, Bộ Công Thương có thể tổng hợp để phục vụ công tác quản lý vĩ mô, đồng thời chia sẻ dữ liệu sạch và tức thời cho các bộ, ban, ngành khác. Qua đó, giúp nâng cao năng lực quản trị, giám sát và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp logistics từng bước giảm thiểu chi phí một cách hiệu quả nhất.