Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi động nền tảng Tammi OA ngành giáo dục. Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa ghi nhận, biểu dương đóng góp to lớn của đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là các thầy cô đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Nhấn mạnh phát triển giáo dục là sự nghiệp của toàn xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh đề, nghị các cấp, ngành tiếp tục hoàn thiện chính sách, chăm lo cơ sở vật chất và đời sống cho đội ngũ nhà giáo.

Đối với hệ thống trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chú trọng công tác vận hành, bảo quản tài sản sau đầu tư; xây dựng nền nếp sinh hoạt, ý thức tự lập cho học sinh; đồng thời nghiên cứu mô hình kết nghĩa giữa các trường với lực lượng vũ trang địa phương để phối hợp quản lý, giáo dục học sinh. Các trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới được Đảng và Nhà nước quan tâm, đầu tư lớn, ngành cần có biện pháp hữu hiệu để quản lý, bảo vệ, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, tránh tình trạng xuống cấp, hư hỏng; phát huy giá trị công trình để nâng cao chất lượng dạy và học cho học sinh.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng biểu dương, khen thưởng các Nhà giáo tiêu biểu. Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN

Bên cạnh việc giáo dục kiến thức, ngành cần đặc biệt quan tâm đến giáo dục nhân cách, hình thành con người mới đủ tài, đức cho tương lai đất nước. Giáo dục phổ thông cần hướng tới và gắn với giáo dục nghề nghiệp, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng phục vụ sự nghiệp phát triển của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, ngành giáo dục nhìn nhận nghiêm túc các hạn chế trong quản lý, tuyển dụng và bố trí đội ngũ giáo viên, bảo đảm công khai, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực. Ngành đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất học sinh; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp gắn với nhu cầu thị trường lao động và định hướng phát triển địa phương.

Về chuyển đổi số, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc triển khai nền tảng Tammi OA phải thiết thực, hiệu quả; giao Viettel Cao Bằng tiếp tục phối hợp, mở rộng kết nối, hướng tới phục vụ người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện nhất. Tỉnh đề ra phương châm hành động cho năm học 2026 - 2027 là: “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, tập trung giải quyết dứt điểm điểm nghẽn nhằm nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục nguồn nhân lực.

Cũng tại chương trình, các đại biểu tham gia tọa đàm “Thắp lửa biên cương”, chia sẻ kinh nghiệm vượt khó trong sự nghiệp trồng người; đồng thời thực hiện nghi thức kích hoạt nền tảng Tammi OA - giải pháp số do Viettel cung cấp nhằm tối ưu hóa công tác thông tin, điều hành và kết nối giữa nhà trường, gia đình, xã hội. Toàn ngành duy trì tỷ lệ sử dụng nền tảng Tammi đạt 95% với hàng nghìn cuộc họp và bài viết tuyên truyền được triển khai hiệu quả.

Dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng thưởng cho 6 nhà giáo tiêu biểu; Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên dương 79 nhà giáo tiêu biểu vùng khó khăn, vinh danh 10 Đại sứ Tammi, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong triển khai nền tảng số.