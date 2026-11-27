Kênh bổ sung quan trọng cho giáo dục

Năm 1989, Trường Lương Thế Vinh ra đời tại Hà Nội, mở đầu cho sự phát triển của loại hình trường phổ thông ngoài công lập sau khi đất nước thống nhất.

Chủ tịch Hội đồng trường Marie Curie - Hà Nội Nguyễn Xuân Khang cho biết, khoảng 20 năm đầu, loại hình phổ thông tư thục phát triển về số lượng, trong hoàn cảnh rất khó khăn, thiếu sự ổn định: chưa có trường riêng, phải thuê cơ sở vật chất.

Hơn 10 năm gần đây, chính sách xã hội hóa của Nhà nước đi vào cuộc sống, hầu hết trường tư đã có đất xây trường. Nhiều trường đầu tư lớn, cơ sở vật chất khang trang hiện đại. Các trường tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy, chăm sóc học sinh… tạo nên những khác biệt tích cực để thu hút học sinh.

Nhiều trường ngoài công lập được đầu tư lớn, cơ sở vật chất khang trang hiện đại. Ảnh minh họa: Trường Marie Curie - Hà Nội

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo được công bố tại cuộc làm việc về xã hội hóa giáo dục tháng 10/2026, cả nước có 871 trường phổ thông ngoài công lập, trong đó có 584 trường THPT. Nguồn lực xã hội hóa đã góp phần xây dựng khoảng 36.000 phòng học, với tổng kinh phí quy đổi ước tính khoảng 33.000 tỷ đồng. Nguồn lực xã hội đã trở thành kênh bổ sung quan trọng cho giáo dục, góp phần đa dạng hóa loại hình cơ sở giáo dục, giảm áp lực cho hệ thống công lập.

Đặc biệt, tại Hà Nội, trong nhiều năm qua, nhất là trong 5 năm học gần đây, hệ thống giáo dục phổ thông tư thục Hà Nội đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là cấp THPT tăng từ 104 lên 114 trường. Qua đó, khẳng định vai trò "trụ cột thứ hai" chia sẻ áp lực với hệ thống công lập.

TS. Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy cho rằng, với quy mô hơn 182.000 học sinh phổ thông, hệ thống giáo dục tư thục đã khẳng định vị thế là một cấu phần quan trọng, không thể tách rời trong quy hoạch mạng lưới giáo dục Thủ đô. Hệ thống này đóng góp thiết thực vào việc giải quyết áp lực gia tăng dân số cơ học, bảo đảm quyền lợi học tập cho người dân, đặc biệt là công tác phân luồng ở cấp trung học phổ thông (bậc THCS).

Tại Hải Phòng, khu vực giáo dục ngoài công lập đã có những đóng góp thiết thực. Năm học 2026 - 2027, thành phố có 279 trường tiểu học, trong đó có 3 trường tư thục; 233 trường trung học cơ sở, trong đó có 3 trường tư thục. Riêng đối với THPT, vai trò của khu vực tư thục tại thành phố Hải Phòng thể hiện rõ nét, toàn thành phố có 128 trường THPT, trong đó 83 trường công lập và 45 trường tư thục (chiếm 35,15% tổng số trường THPT)...

Phát huy nguồn lực xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển

Theo TS. Nguyễn Văn Hòa, sự phát triển mạnh mẽ của khối tư thục là minh chứng cụ thể cho hiệu quả của chính sách xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội để đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, tiên phong triển khai các mô hình giáo dục tiên tiến, chất lượng cao và hội nhập quốc tế theo đúng định hướng chiến lược của Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Những thống kê nêu trên cũng cho thấy khu vực tư thục đang góp phần đa dạng hóa loại hình cung ứng dịch vụ giáo dục, bổ sung năng lực tiếp nhận người học và tạo thêm lựa chọn cho phụ huynh.

Sự tham gia của các nhà đầu tư cũng tạo điều kiện phát triển những mô hình giáo dục có tính linh hoạt, chủ động trong tổ chức hoạt động, ứng dụng công nghệ, tăng cường ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng và các chương trình giáo dục phù hợp với nhu cầu của xã hội.

Trường ngoài công lập tập trung tại những đô thị lớn. Ảnh minh họa: Xuân Quý

Tuy nhiên, sự phát triển của khu vực ngoài công lập vẫn chưa đồng đều. Các trường chủ yếu tập trung tại những đô thị lớn, nơi có điều kiện kinh tế và nhu cầu giáo dục đa dạng. Trong khi đó, ở nhiều địa bàn nông thôn, miền núi, khả năng hình thành và duy trì trường tư còn hạn chế.

Những khó khăn về đất đai, vốn và cơ chế chính sách cũng đang tác động trực tiếp đến khả năng phát triển của các trường. Theo TS. Nguyễn Văn Hòa, nhiều cơ sở giáo dục gặp vướng mắc khi tiếp cận đất xây trường, nhất là quy hoạch còn phân định cứng theo từng cấp học.

Đặc biệt, mối quan hệ giữa trường công lập và ngoài công lập cần được nhìn nhận trên tinh thần bổ trợ, cùng phát triển. Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định rõ: “Giáo dục công lập là trụ cột, giáo dục ngoài công lập là thành phần quan trọng cấu thành hệ thống giáo dục quốc dân”. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện chính sách, xác lập vị trí và tạo điều kiện phát triển cho cả hai khu vực.

Phát triển trường ngoài công lập vì thế cần được tiếp cận từ góc độ kiến tạo một hệ sinh thái giáo dục đa dạng. Nhà nước giữ vai trò định hướng, quy hoạch, kiểm định và bảo đảm chất lượng; các cơ sở giáo dục được tạo điều kiện chủ động huy động nguồn lực, đổi mới mô hình hoạt động và chịu trách nhiệm về sản phẩm giáo dục của mình. Khi đó, giáo dục ngoài công lập sẽ có thêm điều kiện phát huy nguồn lực, xây dựng nền giáo dục hiện đại và đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển đất nước.