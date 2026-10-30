Phát triển du lịch y tế: Xây dựng niềm tin và chất lượng dịch vụ

Bệnh nhân người nước ngoài được điều trị thành công tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BVCC.

Người đàn ông 43 tuổi, quốc tịch Anh, vốn khỏe mạnh và thường xuyên chơi bóng đá, bơi lội, chạy bộ. Sau một lần chấn thương vùng sườn, anh tình cờ phát hiện bị hở van hai lá nặng do thoái hóa van dạng Barlow khi thăm khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Dù chưa có triệu chứng rõ rệt, buồng tim trái đã giãn và một số chỉ số chức năng tim bắt đầu thay đổi.

Theo GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định - Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, tình trạng hở van kéo dài làm tăng gánh nặng cho tim, ảnh hưởng đến cấu trúc và chức năng tim. Vì vậy, việc đánh giá toàn diện để xác định thời điểm can thiệp là cần thiết, ngay cả khi người bệnh chưa có biểu hiện bất thường. Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi ít xâm lấn để sửa và bảo tồn van tim tự nhiên. Ca phẫu thuật được thực hiện qua đường rạch khoảng 4cm ở ngực phải, không phải mở xương ức. Kết quả kiểm tra trong mổ cho thấy tình trạng hở van được khắc phục đáng kể, người bệnh hồi phục thuận lợi. Đây là một trong những trường hợp cho thấy khả năng thực hiện kỹ thuật chuyên sâu của các cơ sở y tế Việt Nam trong điều trị người bệnh quốc tế.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, từ đầu năm 2024 đến ngày 10/10/2026, đơn vị ghi nhận 3.871 lượt người bệnh quốc tế đến khám và điều trị, đến từ hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, có trên 1.000 lượt điều trị nội trú, bao gồm nhiều trường hợp bệnh nặng, phức tạp. Điển hình là một người đàn ông 73 tuổi, quốc tịch Mỹ, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, sốc và suy đa tạng sau khi tập thể dục, xông hơi kéo dài. Sau quá trình hồi sức tích cực, lọc máu liên tục và điều trị phối hợp nhiều chuyên khoa, người bệnh hồi phục, xuất viện sau khoảng 17 ngày. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội sau đó đã gửi thư cảm ơn bệnh viện.

Không chỉ các bệnh viện công lập, một số cơ sở y tế tư nhân cũng đang phát triển dịch vụ hướng đến người bệnh quốc tế. Tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, những người bệnh đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ ghi nhận trải nghiệm tích cực về hoạt động tư vấn, nội soi và chăm sóc sau điều trị. Bệnh viện cũng phát triển dịch vụ phiên dịch và liên kết với các đơn vị bảo hiểm quốc tế để hỗ trợ thanh toán.

Đây cũng là định hướng được Bộ Y tế đặt ra trong quá trình xây dựng Đề án Phát triển du lịch y tế giai đoạn 2026–2030. Theo dự thảo, chất lượng chuyên môn, an toàn người bệnh và quyền lợi của người sử dụng dịch vụ phải là nền tảng; các cơ sở tham gia cần bảo đảm minh bạch về chất lượng, chi phí và trách nhiệm trong toàn bộ quá trình điều trị.

Đáng chú ý, dự thảo đặt mục tiêu đến năm 2030 có tối thiểu 20 bệnh viện đạt chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, trong đó ít nhất 5 bệnh viện công lập. Theo TS.BS Dương Huy Lương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cần xây dựng và chuẩn hóa các tiêu chuẩn đối với bệnh viện tham gia phục vụ khách quốc tế, đồng thời công khai danh sách những cơ sở đáp ứng yêu cầu để người bệnh có căn cứ lựa chọn.

Ông Dương Huy Lương cho rằng, du lịch y tế cần được tổ chức thành chuỗi dịch vụ hoàn chỉnh, có sự phối hợp giữa cơ sở khám, chữa bệnh, doanh nghiệp du lịch và các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ. Trong đó, thông tin về phương pháp điều trị, chi phí, thời gian lưu trú và những yêu cầu theo dõi sau điều trị cần được cung cấp rõ ràng để người bệnh chủ động lựa chọn.

Bên cạnh đó, phát triển du lịch y tế cần phù hợp với năng lực của từng cơ sở và lợi thế địa phương. Thay vì mở rộng dàn trải, các bệnh viện cần tập trung vào những chuyên khoa có thế mạnh, nâng cao chất lượng điều trị và xây dựng hệ thống hỗ trợ chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu của người bệnh quốc tế.