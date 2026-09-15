Phát triển du lịch y tế: Chọn đúng thế mạnh, tạo lợi thế cạnh tranh

Chiều 15/9, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, TS.BS Vũ Mạnh Hà đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ xây dựng dự thảo Đề án "Phát triển du lịch y tế giai đoạn 2026-2030". Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tham dự cuộc họp tại điểm cầu Bộ Y tế có đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, Bệnh viện liên quan của Bộ Y tế; Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch và một số bộ, ngành, cơ quan ngang bộ liên quan; Một số bệnh viện tư nhân, hiệp hội liên quan.

Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, TS.BS Vũ Mạnh Hà phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Trần Minh

Hướng tới xây dựng thương hiệu quốc gia về du lịch y tế

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Tổ soạn thảo, TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết dự thảo Đề án xác định 3 quan điểm phát triển, với mục tiêu đưa du lịch y tế trở thành một lĩnh vực có tiềm năng đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời nâng cao năng lực của hệ thống y tế Việt Nam.

Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là phát triển Việt Nam trở thành một trong những điểm đến du lịch y tế có năng lực cạnh tranh trong khu vực Đông Nam Á, từng bước nâng cao vị thế trên thị trường châu Á; hình thành chuỗi dịch vụ du lịch y tế đồng bộ, chất lượng cao; xây dựng và từng bước định vị thương hiệu quốc gia về du lịch y tế Việt Nam.

Thông qua phát triển du lịch y tế, Đề án hướng tới nâng cao năng lực hệ thống y tế trong nước, mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người dân, đồng thời góp phần giảm tình trạng người Việt Nam ra nước ngoài khám bệnh, chữa bệnh.

Dự thảo Đề án đặt ra một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030. Theo đó, phấn đấu hoàn thiện đồng bộ khung pháp lý theo 6 nhóm cơ chế; có tối thiểu 20 bệnh viện đạt chứng nhận hoặc được đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có ít nhất 5 bệnh viện công lập; vận hành tối thiểu 30 gói sản phẩm du lịch y tế được chuẩn hóa.

Đề án cũng đặt mục tiêu mức độ hài lòng của khách du lịch y tế quốc tế đạt tối thiểu 90%; phấn đấu đón khoảng 750.000 lượt khách du lịch y tế quốc tế. Doanh thu trực tiếp từ các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe dự kiến đạt khoảng 1 tỷ USD, trong khi tổng chi tiêu của khách du lịch y tế và người đi cùng đạt khoảng 2,5 tỷ USD.

Theo dự thảo, Đề án được triển khai trên phạm vi toàn quốc trong giai đoạn 2026-2030, chia thành 2 giai đoạn.

Giai đoạn 2026-2028 tập trung hoàn thiện thể chế và thí điểm mô hình du lịch y tế tích hợp tại một số địa bàn trọng điểm, dự kiến sơ kết vào cuối năm 2028. Giai đoạn 2029-2030 triển khai trên phạm vi toàn quốc và tổng kết vào năm 2030.

Dự thảo Đề án gồm 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách; phát triển sản phẩm dịch vụ và chuỗi giá trị du lịch y tế; nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng dịch vụ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng cường huy động nguồn lực, hợp tác quốc tế và định vị thương hiệu quốc gia về du lịch y tế.

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế báo cáo về Đề án. Ảnh Trần Minh

Đánh giá đúng thực trạng trước khi đặt mục tiêu

Thông tin tại cuộc họp cho biết, trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Đề án, Bộ Y tế đã tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị đối với hồ sơ dự thảo.

Đến ngày 7/9, Bộ Y tế đã nhận được văn bản của 73 cơ quan, đơn vị với 174 ý kiến góp ý cụ thể. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã hoàn thành Báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình theo nhóm vấn đề và cập nhật dự thảo Đề án, dự thảo Quyết định theo hướng rút gọn, tập trung vào những nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 8/9, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà đã ký ban hành Công văn số 6751/BYT-KCB lấy ý kiến lần thứ hai đối với 10 cơ quan, đơn vị chưa có văn bản góp ý, thời hạn trước ngày 18/9/2026.

Tại cuộc họp, các đại biểu tại điểm cầu Bộ Y tế và các điểm cầu trực tuyến đã trao đổi, thảo luận về nội dung dự thảo Đề án, đồng thời cho ý kiến về quy trình thành lập Hiệp hội Du lịch y tế Việt Nam.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cùng các đơn vị, bộ, ngành liên quan trong quá trình xây dựng Đề án.

Thứ trưởng Thường trực trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp của đại diện Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị thuộc Bộ Y tế; đồng thời đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trong xây dựng dự thảo.

Theo Thứ trưởng Thường trực, đây là một Đề án quan trọng của ngành Y tế trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong bối cảnh Chính phủ xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Quá trình xây dựng Đề án thời gian qua đã bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Chính phủ, trong đó có Nghị quyết số 82 liên quan đến phát triển du lịch và những nội dung về kết hợp y tế với du lịch. Đến nay, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đang hoàn thiện dự thảo theo đúng tiến độ được giao.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Thường trực yêu cầu việc hoàn thiện Đề án cần tiếp tục được thực hiện với tinh thần cầu thị, khách quan, thực chất và đặc biệt phải bám sát thực tiễn.

Thứ trưởng Thường trực đề nghị Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tiếp tục tổng hợp, xin ý kiến các bộ, ngành, nhất là những cơ quan chưa có ý kiến; đồng thời nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và làm rõ các nội dung còn có ý kiến khác nhau của bộ, ngành và địa phương.

Mục tiêu là khi hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền, dự thảo Đề án phải phản ánh đầy đủ, khách quan các ý kiến tham gia, qua đó nâng cao tính thực tiễn và khả năng tổ chức thực hiện.

Các đại biểu phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Về hệ thống chỉ tiêu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế đề nghị Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nghiên cứu theo hướng xây dựng các chỉ tiêu cho năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035.

Từ tên gọi của Đề án đến các chỉ tiêu cụ thể, tất cả cần được rà soát kỹ trên cơ sở đánh giá đầy đủ thực trạng, tiềm năng và năng lực hiện có của Việt Nam. Các mục tiêu đưa ra phải có lộ trình tăng trưởng, phát triển phù hợp, khả thi và có thể đánh giá được kết quả.

Một trong những nội dung được Thứ trưởng Thường trực đặc biệt lưu ý là rà soát đầy đủ hệ thống cơ chế, chính sách và hành lang pháp lý liên quan đến phát triển du lịch y tế.

Theo đó, trong nhóm giải pháp của Đề án cần chỉ rõ những vấn đề đang vướng mắc, vướng ở đâu, thuộc lĩnh vực nào và cần được tháo gỡ bằng giải pháp gì. Việc nhận diện đúng điểm nghẽn sẽ là cơ sở để đề xuất các giải pháp có tính đột phá, thay vì dừng ở những nhiệm vụ chung chung.

Thí điểm phát triển du lịch y tế có trọng tâm

Liên quan đến mô hình thí điểm phát triển du lịch y tế, Thứ trưởng Thường trực đề nghị Đề án cần làm rõ nội dung, phạm vi và cách thức triển khai, đồng thời bám sát các nghị quyết, chủ trương của Chính phủ.

Việc lựa chọn địa bàn thí điểm cần dựa trên thế mạnh thực tế về du lịch, y tế, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và khả năng cung ứng dịch vụ. Một số địa phương có thể nghiên cứu lựa chọn gồm Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Huế, Khánh Hòa và những địa phương có điều kiện phù hợp.

Đối với lĩnh vực y dược cổ truyền, cần nghiên cứu lựa chọn những địa phương có thế mạnh để xây dựng mô hình thí điểm phù hợp.

Thứ trưởng Thường trực lưu ý việc thí điểm phải được lựa chọn bài bản, có trọng tâm, không dàn trải. Mục tiêu của thí điểm là tổ chức thực hiện, tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm trước khi xem xét mở rộng.

Một yêu cầu quan trọng khác là phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch y tế. Theo Thứ trưởng, đội ngũ này không chỉ cần có trình độ chuyên môn y tế mà còn phải được trang bị năng lực ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc với khách quốc tế.

Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao trải nghiệm của người bệnh quốc tế, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh, uy tín và thương hiệu của các cơ sở y tế Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Thứ trưởng Thường trực cũng yêu cầu Cục Quản lý Khám, chữa bệnh rà soát và làm rõ thị trường khách hàng của du lịch y tế.

Theo đó, cần phân loại cụ thể các nhóm khách hàng, gồm khách quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài, người có một hoặc hai quốc tịch, quốc gia hoặc khu vực cư trú và nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế.

Việc xác định rõ từng nhóm khách hàng sẽ giúp xây dựng chính sách, sản phẩm và mô hình cung ứng dịch vụ phù hợp, thay vì tiếp cận thị trường theo cách chung chung.

Dự thảo lộ trình thực hiện Đề án. Ảnh: Trần Minh

Đối với đề xuất thành lập Hiệp hội Du lịch y tế Việt Nam, Thứ trưởng đề nghị tiếp tục nghiên cứu kỹ cùng các bộ, ngành, cơ quan liên quan; làm rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, thành viên và quy trình thành lập.

Nếu được tổ chức phù hợp, hiệp hội có thể trở thành một kênh kết nối, quảng bá và thúc đẩy phát triển du lịch y tế, đồng thời tăng cường liên kết giữa các cơ sở y tế, doanh nghiệp du lịch và các bên liên quan.

Thứ trưởng Thường trực nhấn mạnh, phát triển du lịch y tế là nhiệm vụ có tính liên ngành, không thể chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành Y tế. Vì vậy, quá trình xây dựng và triển khai Đề án cần có sự phối hợp đồng bộ giữa ngành y tế, du lịch, công an, các địa phương, doanh nghiệp và các cơ sở cung ứng dịch vụ.

Sau khi tiếp thu các ý kiến, Thứ trưởng yêu cầu Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án, xin ý kiến các bộ, ngành và trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ đề ra.

Các đơn vị thuộc Bộ Y tế cũng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nhất là đối với những nội dung liên quan đến thể chế, tài chính, đào tạo nhân lực, y học cổ truyền và hoạt động của các bệnh viện...

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Trần Minh