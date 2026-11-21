Mỗi năm, hoa tam giác mạch nở hai vụ, từ tháng 4 đến tháng 5 và từ tháng 10 đến tháng 11. Vòng đời của hoa tam giác mạch thường kéo dài khoảng một tháng. Những người dân sinh sống trên mảnh đất Lùng Phình không biết loài hoa này có từ bao giờ, chỉ biết rằng, đây vốn là cây lương thực quen thuộc của đồng bào vùng cao. Hạt tam giác mạch giàu dinh dưỡng, thường được sử dụng để chế biến các loại bánh và một số thực phẩm khác. Phần thân cây tam giác mạch được dùng làm thức ăn cho gia súc.

Trồng tam giác mạch không quá cầu kỳ.

Theo người dân ở Lùng Phình, trồng tam giác mạch không quá cầu kỳ, chỉ làm đất, gieo hạt rồi chờ cây ra hoa, kết quả và thu hoạch, ít tốn công chăm sóc. Cách chế biến hạt tam giác mạch cũng khá đơn giản: Sau khi thu hoạch, hạt được phơi khô, đưa vào cối đá xay vỡ vỏ trấu, rồi sàng lấy phần nhân và giã thành tinh bột. Gia đình chị Thào Thị Tấu (thôn Lử Thẩn, xã Lùng Phình) là một trong những hộ duy trì trồng cây tam giác mạch tại địa phương nhiều năm. Mỗi năm, gia đình chị gieo trồng hai vụ, sử dụng khoảng 30-40kg hạt giống, thu hoạch hạt làm bánh và cây làm thức ăn cho gia súc. Vài năm gần đây, khi những cánh đồng hoa tam giác mạch ngày càng được nhiều người yêu thích, vườn hoa của gia đình chị Tấu còn phục vụ du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Trước nhu cầu tham quan của du khách, ngoài gia đình chị Tấu, còn có một số hộ dân xã Lùng Phình cũng đang kết hợp trồng tam giác mạch để vừa thu hoạch hạt vừa phục vụ du lịch. Từ cây trồng quen thuộc của đồng bào vùng cao, hoa tam giác mạch đang dần trở thành sản phẩm du lịch có giá trị. Việc nghiên cứu mở rộng diện tích, hình thành vùng trồng hoa gắn với du lịch cộng đồng được kỳ vọng sẽ tạo thêm sản phẩm du lịch mới, phát huy lợi thế cảnh quan và thu hút du khách đến với Lùng Phình mỗi mùa hoa nở.

Hoa tam giác mạch bung nở trên những triền đồi tại xã Lùng Phình (Lào Cai), thu hút du khách và người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Xã Lùng Phình hiện có gần 10ha cây tam giác mạch, tập trung tại các thôn Lử Thẩn, Seng Sui và Lả Dì Thàng. Trong 10 tháng năm 2026, xã Lùng Phình đón khoảng 7.800 lượt khách, với doanh thu du lịch ước đạt 23 tỷ đồng. Ông Sùng Seo Nhà, cán bộ Phòng Văn hóa-Xã hội xã Lùng Phình cho biết, thời gian tới, địa phương định hướng vận động người dân, tổ hợp tác phát triển trồng, chăm sóc và khai thác giá trị kinh tế từ cây tam giác mạch; quy hoạch vùng trồng tập trung phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, gắn với phát triển du lịch trải nghiệm mùa hoa, kết nối các điểm du lịch và sản phẩm đặc trưng của địa phương.