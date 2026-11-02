Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn - Kỳ 3: Định hướng, chính sách và quyết tâm

Hồ Hòa Bình là một trong những điểm du lịch tiềm năng được tỉnh phê duyệt kêu gọi thu hút đầu tư phát triển du lịch trong giai đoạn 2026 - 2030.

Không gian mới, vị thế phát triển mới

Sau sáp nhập, trên địa bàn tỉnh có nhiều tuyến giao thông quan trọng của quốc gia và vùng như: Đường bộ cao tốc và đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, QL 6 và cao tốc Hà Nội - Sơn La - Điện Biên, đường Hồ Chí Minh và cao tốc Bắc - Nam phía Tây; vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội, QL 2, QL 32, QL 32C, QL 70B... Các địa phương của tỉnh được kết nối bởi hệ thống sông lớn như sông Hồng, sông Lô, sông Đà. Đây là lợi thế quan trọng để tổ chức không gian phát triển theo trục giao thông gắn với đô thị hóa, hình thành các hành lang kinh tế (HLKT) liên kết với những HLKT trọng điểm của quốc gia, vùng và hành lang sinh thái - cảnh quan - du lịch như HLKT Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; HLKT Điện Biên - Sơn La - Hòa Bình - Hà Nội, vành đai công nghiệp - đô thị - dịch vụ gắn với vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội...

TS.KTS Nguyễn Thu Hạnh - Chủ tịch Liên hiệp Khoa học phát triển du lịch bền vững (Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam) cho rằng: Phú Thọ cần phát triển du lịch theo tư duy đột phá. Cụ thể, phát triển theo cụm - trục - vành đai liên kết. Theo đó cần hình thành 3 cụm chính, gồm Cụm du lịch văn hóa cội nguồn: Đền Hùng - Hát Xoan - Bảo tàng ký ức dân tộc; Cụm du lịch nghỉ dưỡng - chữa lành: Tam Đảo - suối khoáng Thanh Thủy - hồ Đại Lải - hồ Hòa Bình; Cụm du lịch khám phá văn hóa bản địa: Mai Châu - Xuân Sơn - Bản Lác - du lịch cộng đồng dân tộc thiểu số. Thiết lập trục “Du lịch tổ tiên - Du lịch thiên nhiên - Du lịch cộng đồng”. Cần sáng tạo sản phẩm đột phá - kết hợp giữa truyền thống và công nghệ; số hóa tín ngưỡng, tái dựng quá trình dựng nước của các vua Hùng bằng công nghệ VR/AR. Xây dựng tour cảm xúc bản địa: “7 ngày sống như người Mường”, “Hành trình trở về gốc rễ”, “Đi qua miền linh thiêng và bình yên”. Kết hợp du lịch chăm sóc sức khỏe (wellness) với nghệ thuật; phát triển các chương trình nghỉ dưỡng, tái tạo năng lượng (retreat) gắn với âm nhạc thiền, vẽ tranh, nhảy dân gian... Tạo bản sắc thương hiệu du lịch vùng, thông qua xây dựng hình ảnh nhận diện “Phú Thọ - Trái tim của tổ tiên, vùng đất tái tạo nguồn sống”; “Phú Thọ - Nơi mỗi bước chân là một nhịp đập của cội nguồn”; “Về nguồn - Hồi sinh - Tỏa sáng”.

Để làm được điều đó, cần cơ chế hợp tác công - tư - cộng đồng - quốc tế; đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư phát triển resort sinh thái, khu thiền - trị liệu; tăng cường đào tạo người dân tham gia làm du lịch chất lượng cao: Kể chuyện, hướng dẫn du lịch bản địa, làm sản phẩm thủ công truyền thống. Kết nối với các tổ chức bảo tồn văn hóa, tổ chức quốc tế về wellness và du lịch bền vững.

Khu du lịch Tam Đảo 2 - điểm du lịch tiềm năng được tỉnh phê duyệt đầu tư phát triển giai đoạn 2026 - 2030.

Chính sách, chiến lược và quyết tâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga cho biết: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn coi trọng kinh tế du lịch và có nhiều văn bản chỉ đạo phát triển du lịch. Cụ thể, ngày 5/6/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TU về phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2026 - 2030; ngày 15/7/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2299/QĐ-UBND phê duyệt “Đề án phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030”. Mục tiêu, xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội quốc gia. Đưa du lịch Phú Thọ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với thương hiệu “Dịch vụ chất lượng - Sản phẩm khác biệt - Hiệu quả bền vững”; môi trường du lịch an toàn, thân thiện, bản sắc, hấp dẫn. Theo quyết định, toàn tỉnh có 38 dự án kêu gọi đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch tại các địa phương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 với tổng kinh phí thực hiện trong giai đoạn này là 23.748,3 tỷ đồng. Phấn đấu đón ít nhất 20 triệu lượt khách vào năm 2030 với tổng doanh thu đạt 26.500 tỷ đồng, tăng trưởng đạt 12,5%/năm, tạo việc làm tối thiểu cho 30 nghìn lao động trực tiếp và gián tiếp...

Đề án xác định 8 nhóm giải pháp: Đổi mới mạnh mẽ nhận thức, tư duy và trách nhiệm lãnh đạo phát triển du lịch; xây dựng cơ chế, chính sách, tạo đột phá, khơi thông nguồn lực phát triển du lịch. Phát triển hạ tầng, huy động nguồn lực, hình thành các trung tâm du lịch có sức cạnh tranh cao. Phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp và cộng đồng du lịch. Phát triển sản phẩm du lịch chất lượng, bản sắc gắn với nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch; đa dạng hóa thị trường khách du lịch. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về du lịch; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển du lịch thông minh. Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, nâng tầm thương hiệu du lịch Phú Thọ. Tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch; xây dựng môi trường du lịch lành mạnh; bảo vệ và phát huy giá trị tài nguyên du lịch; kết hợp hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia du lịch. UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài chính cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương trong triển khai thực hiện hiệu quả đề án...

Để giải pháp trở thành hiện thực, tỉnh sẽ ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các dự án đầu tư du lịch theo quy định. Miễn giảm thuế đối với ngành sản xuất hàng lưu niệm cho khách tại các làng nghề truyền thống và cho phép kinh doanh du lịch quốc tế được hưởng các chế độ ưu đãi, khuyến khích của các ngành hàng xuất khẩu. Khuyến khích đầu tư, tiếp cận đất đai và giải phóng mặt bằng. Ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông kết nối các khu, điểm du lịch; nâng cấp, xây dựng hệ thống công trình phụ trợ phục vụ du lịch. Tăng cường tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch, hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa đặc sắc; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình xúc tiến du lịch quốc gia và của tỉnh; xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp năng động, thích ứng với tình hình mới... phát triển du lịch theo hướng “Du lịch xanh, sạch, thân thiện, an toàn... điểm đến hấp dẫn, tạo sự khác biệt, có tính cạnh tranh cao và có uy tín về du lịch của cả nước, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Cụ thể hóa chủ trương trên với quyết tâm cao, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Đảo Trần Đức Tuấn cho biết: Xã xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Trong thời gian tới, xã tiếp tục hoàn thiện đề án phát triển du lịch mạnh mẽ và bền vững theo hướng bài bản, khoa học, tranh thủ khai thác các nguồn lực, đầu tư bài bản, hiện đại, tiện ích, khoa học. Trong đó chú trọng du lịch tâm linh và du lịch kết hợp trải nghiệm sản phẩm địa phương để thu hút khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Đây sẽ là những giải pháp quan trọng để phát huy tiềm năng, lợi thế, đóng góp vào mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

>>Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

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