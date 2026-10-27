Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mạnh

Khu du lịch Sơn Tiên, một trong những khu du lịch được đầu tư quy mô lớn tại Đồng Nai giai đoạn 2021-2025.

Theo Nghị quyết 10, ngành du lịch Đồng Nai sẽ là ngành kinh tế mang tính tổng hợp, hướng đến chất lượng cao, đẳng cấp, có trọng tâm, trọng điểm dựa vào tiềm năng, lợi thế riêng và là một trong 5 trụ cột phát triển kinh tế của thành phố.

Nhiều điểm sáng trong phát triển du lịch

Nhìn lại quá trình 5 năm kể từ khi Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nay là thành phố) Đồng Nai ban hành, ngành du lịch Đồng Nai đã có những bước phục hồi và đạt được nhiều kết quả tích cực; nhận thức về vị trí, vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội có sự chuyển biến rõ rệt; công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển du lịch của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương được tăng cường và sự nỗ lực của các đơn vị kinh doanh du lịch đã tạo ra nội lực phục hồi, phát triển; sản phẩm du lịch, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch được cải thiện, nâng cấp, một số điểm đến đạt được danh hiệu uy tín trong và ngoài nước, góp phần nâng cao năng lực của ngành du lịch.

Trong 5 năm qua, Đồng Nai đã thu hút hơn 4 ngàn tỷ đồng vốn của doanh nghiệp để phát triển sản phẩm du lịch mới, trong đó có 2 khu du lịch là Sơn Tiên (phường Long Hưng) và Thác Ba Giọt (xã Phú Vinh) cùng 8 khách sạn mới được đầu tư và đưa vào khai thác, góp phần nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch.

Ngoài ra, một số điểm đến du lịch của Đồng Nai đã đạt được nhiều danh hiệu trong nước và quốc tế như: Vườn quốc gia Cát Tiên được Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) chính thức công nhận là Khu bảo tồn thứ 72 trên thế giới đạt danh hiệu Danh lục Xanh (2024); Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai được công nhận là Công viên di sản ASEAN (2025); Làng du lịch cộng đồng Tà Lài đạt Giải thưởng du lịch có trách nhiệm Đông Nam Á (ICRT - SEA 2025)…

Khẳng định vị thế du lịch Ðồng Nai

Trong giai đoạn 2021-2025, du lịch Đồng Nai thu hút trên 4 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt trên 120 ngàn lượt. Tỷ lệ khách lưu trú khi đến Đồng Nai đạt khoảng 880 ngàn lượt. Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt trên 3,2 ngàn tỷ đồng. Ngành du lịch đã giải quyết việc làm cho trên 6,2 ngàn lao động trực tiếp.

Mặc dù đạt được những kết quả nổi bật nhưng ngành du lịch vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu của nghị quyết chưa đạt (chỉ tiêu tổng lượt khách và doanh thu dịch vụ du lịch); chi tiêu bình quân của khách du lịch còn thấp (800 ngàn đồng/người/ngày); việc đầu tư khai thác các tài nguyên du lịch chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của thành phố, chưa tạo được nhiều điểm nhấn; hệ thống sản phẩm và dịch vụ du lịch còn thiếu sự đa dạng...

Nghị quyết 10 nêu rõ, với mục tiêu xây dựng thành phố trở thành điểm đến chất lượng, hấp dẫn và bền vững dựa trên việc khai thác hiệu quả tài nguyên văn hóa, tự nhiên, Đồng Nai đang tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đẳng cấp, dịch vụ chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Qua đó khẳng định vị thế du lịch Đồng Nai, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Đồng Nai trở thành địa phương trọng điểm du lịch của vùng Đông Nam Bộ và phía Nam.

Theo chỉ tiêu phấn đấu từ Nghị quyết 10, ngành du lịch Đồng Nai phấn đấu đến năm 2030 đón 11,5 triệu lượt khách, trong đó có trên 11,2 triệu lượt khách nội địa và 290 ngàn lượt khách quốc tế. Tốc độ tăng trưởng bình quân lượt khách đạt 18,6%/năm. Phấn đấu doanh thu dịch vụ du lịch đạt 11.950 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu đạt 27,5%/năm.

Đến năm 2035, Đồng Nai phấn đấu đón 20 triệu lượt khách, trong đó có 19,4 triệu lượt khách nội địa và 600 ngàn lượt khách quốc tế; tốc độ tăng trưởng bình quân lượt khách đạt 12%/năm. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt 24 ngàn tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu dịch vụ du lịch đạt 15,4%/năm.