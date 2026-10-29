Phát triển du lịch, tạo động lực tăng trưởng

Đoàn Famtrip “Điện Biên - Những điều thú vị” khảo sát tại động Pa Thơm, xã Thanh Yên.

Trong khuôn khổ hoạt động xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026 mới đây, chương trình Famtrip “Điện Biên - Những điều thú vị” tạo cơ hội để doanh nghiệp lữ hành và đại diện các địa phương trực tiếp khảo sát, đánh giá tiềm năng, khả năng khai thác sản phẩm du lịch của tỉnh. Đây không chỉ là dịp quảng bá điểm đến mà còn hướng tới kết nối đối tác, tìm kiếm cơ hội hợp tác và xây dựng hành trình phù hợp với nhu cầu của từng thị trường khách. Qua đó, tỉnh có thêm điều kiện giới thiệu lợi thế, tăng cường kết nối nhà đầu tư, từng bước hiện thực hóa tiềm năng thành dự án và sản phẩm du lịch cụ thể. Cùng với xúc tiến đầu tư, Điện Biên hướng tới mở rộng liên kết với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Luông Pha Băng (Lào), Bắc Thái Lan và Bắc Lào. Tuyến du lịch xuyên biên giới Vân Nam - Điện Biên - Luông Pha Băng - Thái Lan được thiết lập, mở ra triển vọng đưa Điện Biên tham gia sâu hơn vào mạng lưới du lịch khu vực. Việc hình thành hành trình liên vùng sẽ giúp kết nối những giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho du khách.

Theo ông Phạm Văn Thăng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Để các kết nối xúc tiến trở thành sản phẩm có sức cạnh tranh, cần tiếp tục đánh giá điều kiện di chuyển, thủ tục qua lại biên giới, thời gian lưu trú, chất lượng dịch vụ và khả năng phối hợp giữa các doanh nghiệp. Kết quả khảo sát cần được chuyển hóa thành lịch trình, phương án khai thác và tiêu chuẩn phục vụ phù hợp với từng nhóm khách. Từ thực tiễn đó, văn hóa không chỉ là giá trị cần gìn giữ mà còn là nguồn lực để phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng. Những nét riêng trong phong tục, nghệ thuật trình diễn, trang phục, ẩm thực và đời sống cộng đồng có thể trở thành chất liệu xây dựng các chương trình trải nghiệm, giúp du khách hiểu sâu hơn về vùng đất và con người địa phương.

Nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực, ngành Văn hóa chú trọng gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư trong gìn giữ và giới thiệu các giá trị truyền thống. Khi người dân trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ, tổ chức hoạt động trải nghiệm và quảng bá bản sắc địa phương, du lịch không chỉ tạo thêm sinh kế mà còn góp phần duy trì không gian văn hóa, nâng cao ý thức bảo tồn di sản. Cùng với văn hóa cộng đồng, hệ thống di tích gắn với Chiến thắng Điện Biên Phủ tiếp tục là nền tảng tạo dấu ấn riêng cho điểm đến. Bảo tàng Điện Biên Phủ, Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng, Đồi A1, Him Lam, di tích Trung tâm Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ và Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ mở ra không gian tìm hiểu lịch sử có giá trị đối với du khách trong nước và quốc tế. Các sản phẩm sinh thái, nghỉ dưỡng, khoáng nóng và du lịch cộng đồng tiếp tục bổ sung trải nghiệm, góp phần đa dạng hóa hành trình khám phá Điện Biên.

Trong 9 tháng đầu năm, tỉnh Điện Biên ước đón 1,272 triệu lượt khách (tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025); trong đó khách quốc tế đạt trên 9.500 lượt. Doanh thu du lịch ước đạt trên 2.300 tỷ đồng (tăng 18% so với cùng kỳ năm trước). Cùng với tổ chức thành công các lễ hội gắn với quảng bá điểm đến và giá trị văn hóa truyền thống, phố đi bộ Mường Thanh đã đi vào hoạt động. Tỉnh công nhận thêm 4 điểm du lịch: Bản Nà Sự, Phiêng Lơi, di tích lịch sử - văn hóa Thành Bản Phủ và Cột cờ A Pa Chải, nâng tổng số điểm du lịch được công nhận trên địa bàn lên 12 điểm... Thời gian tới, việc triển khai Đề án Phát triển du lịch tỉnh Điện Biên giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035 và chương trình kích cầu du lịch những tháng cuối năm 2026 tạo thêm cơ sở để địa phương tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, tăng cường xúc tiến và mở rộng liên kết.

Từng bước chuyển hướng từ quảng bá tiềm năng sang kết nối thị trường, Điện Biên hướng tới khai thác phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng trải nghiệm. Khi di sản lịch sử, bản sắc văn hóa, cảnh quan thiên nhiên được kết nối với dịch vụ, đầu tư và thị trường khu vực, du lịch sẽ có thêm dư địa tăng trưởng, tạo việc làm, mở rộng đầu ra cho sản phẩm địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.