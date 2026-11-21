Vườn quốc gia Tà Đùng (Lâm Đồng) sở hữu cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, hệ sinh thái rừng phong phú cùng bản sắc văn hóa bản địa đặc sắc.

Đánh thức tiềm năng từ tài nguyên bản địa

Với tổng diện tích rừng hơn 20.000ha, Vườn quốc gia Tà Đùng sở hữu hệ sinh thái rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới núi thấp phong phú, là nơi sinh sống của 1.432 loài thực vật và 639 loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm nằm trong Sách đỏ. Sự đa dạng về thành phần loài, cảnh quan rừng nguyên sinh và khí hậu mát mẻ quanh năm tạo nên nguồn tài nguyên có giá trị đối với bảo tồn thiên nhiên và phát triển du lịch sinh thái.

Hơn 40 hòn đảo lớn nhỏ giữa không gian hồ Tà Đùng tạo nên bức tranh thủy mặc kiệt tác được ví như "Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên".

Điểm nhấn nổi bật của Tà Đùng là hồ nước cùng tên, được ví như “Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên”. Mặt hồ trong xanh, phẳng lặng, ôm trọn hơn 40 hòn đảo lớn nhỏ giữa không gian núi rừng trùng điệp. Cùng với đó, hệ thống thác nước, hang động và địa hình núi cao như thác Granite, thác Mặt Trời, hang Cọp, thác 7 tầng tạo nên nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình tham quan, nghỉ dưỡng, khám phá và thể thao mạo hiểm.

Vườn quốc gia Tà Đùng có hệ sinh thái đa dạng và phong phú, cùng với bản sắc văn hóa của cư dân bản địa có điều kiện để phát triển du lịch sinh thái.

Đặc biệt, đỉnh Tà Đùng ở độ cao 1.982m có tiềm năng phát triển hoạt động trải nghiệm hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới và chinh phục địa hình. Hồ Tà Đùng, thác đá Granite và trải nghiệm rừng Tà Đùng cũng là 3 điểm đến thuộc tuyến “Âm vang từ trái đất” trong hệ thống du lịch Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Tháng 6/2024, hồ Tà Đùng được Chính phủ quy hoạch phát triển thành Khu du lịch quốc gia, tạo thêm cơ sở và cơ hội để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của khu vực.

Du khách thả hồn vào thiên nhiên khi đến với Vườn quốc gia Tà Đùng.

Bên cạnh giá trị cảnh quan và đa dạng sinh học, Tà Đùng còn hấp dẫn bởi đời sống văn hóa phong phú của cộng đồng dân cư vùng đệm. Các dân tộc Mnông, Mạ, K’Ho lưu giữ nhiều nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, đan lát; các nghi lễ nông nghiệp và nghệ thuật dân gian với cồng chiêng, đàn đá, trống, khèn bầu, đàn môi. Cùng với đó, cộng đồng người Mông và một số dân tộc di cư từ phía bắc vào mang theo trang phục truyền thống, nghệ thuật thổi khèn và những món ăn đặc trưng. Sự giao thoa ấy tạo nên sắc thái văn hóa đa dạng, mang đến cho Tà Đùng những sản phẩm du lịch khác biệt.

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn rừng

Thực hiện Quyết định số 2414/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Ban Quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng đã công bố Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí với định hướng đến năm 2030. Đề án tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động đầu tư, khai thác tiềm năng du lịch, hướng đến hình thành nguồn tài chính phục vụ quản lý, bảo vệ rừng và cải thiện sinh kế người dân địa phương.

Khách du lịch được giới thiệu, tìm hiểu về đa dạng sinh học khi đến với Vườn quốc gia Tà Đùng.

Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng Khương Thanh Long cho biết: “Việc phê duyệt Đề án du lịch sinh thái là dấu mốc quan trọng để Tà Đùng chuyển hóa các tiềm năng sẵn có thành những giá trị thực tiễn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Quan điểm xuyên suốt của đơn vị là phát triển du lịch gắn liền với bảo tồn nguyên trạng tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học. Mọi hoạt động quy hoạch, xây dựng đều tuân thủ nghiêm ngặt tỷ lệ cho phép, ưu tiên vật liệu thân thiện với môi trường, tuyệt đối không đánh đổi môi trường”.

Du khách được trải nghiệm, hòa mình trong môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Tà Đùng.

Theo đề án, phạm vi triển khai hơn 5.300ha, tập trung phát triển 13 tuyến du lịch sinh thái chuyên đề cùng các phân khu chức năng. Những sản phẩm trọng tâm gồm khám phá lòng hồ, chinh phục đỉnh Tà Đùng, trải nghiệm hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, nghỉ dưỡng dưới tán rừng, du lịch thể thao mạo hiểm và không gian văn hóa Làng Chài. Việc đa dạng hóa sản phẩm hướng đến khai thác lợi thế riêng của từng khu vực, nâng cao chất lượng trải nghiệm và sức cạnh tranh của điểm đến.

Thác đá Granite thuộc Vườn quốc gia Tà Đùng là 1 trong 3 điểm đến thuộc tuyến “Âm vang từ trái đất” trong hệ thống du lịch Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Đối với cộng đồng vùng đệm, đề án mở ra cơ hội tham gia cung ứng dịch vụ, quảng bá văn hóa, phát triển nghề truyền thống và tạo việc làm tại chỗ.

Ông K’Sriu, người dân thôn Đắk Som 1, xã Tà Đùng chia sẻ: “Chúng tôi kỳ vọng du lịch phát triển sẽ tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ, giúp con em đồng bào có thu nhập ổn định từ chính bản sắc văn hóa bản địa và thiên nhiên quê hương. Khi đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao, đồng bào sẽ gắn bó, có ý thức hơn trong việc chung tay gìn giữ màu xanh của đại ngàn Tà Đùng”.

Những tuyến du lịch xuyên rừng già để lại nhiều ấn tượng với du khách.

Để hiện thực hóa mục tiêu đưa Tà Đùng trở thành điểm đến hấp dẫn, chuyên nghiệp, Ban quản lý vườn quốc gia đang đồng bộ triển khai 13 nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số hướng đến du lịch thông minh, tăng cường công tác xúc tiến quảng bá thị trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch và đẩy mạnh các hình thức liên kết, hợp tác hoặc cho thuê môi trường rừng theo quy định pháp luật.

Phát triển du lịch sinh thái tại Tà Đùng là hướng đi có ý nghĩa đối với kinh tế địa phương, đồng thời góp phần nâng cao giá trị công tác bảo tồn thiên nhiên. Khi rừng được bảo vệ, bản sắc văn hóa được gìn giữ và người dân có sinh kế ổn định, Tà Đùng sẽ có nền tảng vững chắc để trở thành điểm đến du lịch sinh thái đặc sắc của Lâm Đồng.