Phát triển du lịch sinh thái góp phần gia tăng giá trị từ rừng, tạo sinh kế cho cộng đồng

Trong đó, phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí được xác định là những lĩnh vực góp phần gia tăng giá trị từ rừng, tạo sinh kế cho cộng đồng và thúc đẩy tăng trưởng xanh. Quy hoạch định hướng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí phải gắn với bảo vệ và phát triển rừng bền vững; lâm nghiệp đa giá trị mở ra cơ hội phát huy những giá trị cảnh quan, sinh thái và văn hóa của rừng thông qua các sản phẩm du lịch có chiều sâu.

Thay vì chỉ tập trung vào tham quan, các địa phương có thể phát triển những hoạt động giúp du khách khám phá hệ sinh thái, tìm hiểu đời sống tự nhiên, trải nghiệm văn hóa và tiếp cận tri thức bản địa.

Theo quy hoạch, các hoạt động du lịch phải bảo đảm phù hợp với chức năng của từng loại rừng, không làm suy giảm giá trị hệ sinh thái, đồng thời tạo được bản sắc riêng cho sản phẩm địa phương. Đối với du lịch sinh thái, chất lượng môi trường tự nhiên chính là yếu tố cốt lõi tạo nên sức hấp dẫn và giá trị khác biệt của điểm đến. Quy hoạch xác định hoạt động du lịch tại các khu vực có rừng cần được tổ chức phù hợp với yêu cầu bảo tồn và sức chịu tải của môi trường.

Việc đầu tư hạ tầng, xây dựng sản phẩm và cung cấp dịch vụ phải tuân thủ quy định pháp luật. Cạnh đó, định hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng địa phương. Đây là cơ sở để thúc đẩy sự tham gia của người dân vào hoạt động du lịch, tạo thêm cơ hội việc làm và thu nhập từ những giá trị bản địa...