Phát triển du lịch phải gắn với bảo đảm an ninh, trật tự

Sáng 2-10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 24, ngày 28-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trong hoạt động du lịch. Đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Thế Hùng - Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại (Bộ Công an); lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Long Biên cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Quán triệt các nội dung cốt lõi của Chỉ thị số 24, Thiếu tướng Nguyễn Thế Hùng nhấn mạnh, việc triển khai hiệu quả chỉ thị có ý nghĩa quan trọng nhằm củng cố môi trường an toàn, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. So với trước đây, Chỉ thị số 24 đã mở rộng và đề cao vai trò của cơ quan báo chí, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp và người dân trong công tác bảo đảm ANTT. Qua đó, huy động sự tham gia của toàn xã hội trong phòng ngừa, phát hiện từ sớm, từ xa những nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Thế Hùng phát biểu tại hội nghị.

Đối với địa bàn trọng điểm về du lịch như Khánh Hòa, Thiếu tướng Nguyễn Thế Hùng đề nghị tỉnh tập trung một số vấn đề như: Đánh giá kỹ tác động về ANTT ngay từ khâu phê duyệt các dự án du lịch lớn, dự án tại khu vực biên giới biển, đảo; tăng cường dự báo, phòng ngừa tội phạm; quản lý chặt chẽ hoạt động lữ hành, hướng dẫn viên, tránh tình trạng "chặt chém", gian lận thương mại. Đồng thời, tăng cường quản lý, giám sát hoạt động đầu tư, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân nước ngoài, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật; phát huy vai trò của các hiệp hội du lịch trong giám sát, cảnh báo sớm các nguy cơ ảnh hưởng đến ANTT.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương đã trình bày tham luận về công tác bảo đảm ANTT trong hoạt động du lịch. Các ý kiến tập trung vào những vấn đề thực tiễn, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong bảo đảm an ninh, an toàn du lịch.

Đồng chí Nguyễn Long Biên phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên khẳng định: Phát triển du lịch phải gắn với bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Khánh Hòa xác định phát triển du lịch là lĩnh vực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải vừa tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư và du khách; vừa quản lý chặt chẽ, không để tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách thông thoáng hoặc hoạt động du lịch để vi phạm pháp luật, xâm phạm quốc phòng, an ninh hoặc làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Long Biên cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Nguyễn Long Biên yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương cụ thể hóa những nội dung được quán triệt thành nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó, Công an tỉnh giữ vai trò nòng cốt, chủ động nắm tình hình, nhận diện nguy cơ từ sớm, từ cơ sở; tăng cường quản lý người nước ngoài, phòng, chống tội phạm mạng, tội phạm xuyên quốc gia và các hành vi đầu tư “núp bóng”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với các cơ sở lưu trú, hoạt động lữ hành và đội ngũ hướng dẫn viên; chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn trong đánh giá chất lượng điểm đến. Các sở, ngành liên quan tăng cường rà soát, quản lý các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế, thương mại và không gian mạng; xử lý nghiêm các trường hợp đầu tư “chui”, gian lận thương mại.

UBND cấp xã chịu trách nhiệm phát hiện, xử lý ngay từ cơ sở các hành vi lừa đảo, chèo kéo, ép giá du khách. Hiệp hội Du lịch tỉnh và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn nâng cao tinh thần tự phòng, tự quản; thực hiện niêm yết giá công khai, cạnh tranh lành mạnh; chủ động ứng dụng chuyển đổi số và chia sẻ thông tin với cơ quan chức năng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện phương châm “4 rõ”: Rõ khâu sơ hở, rõ vấn đề nổi lên, rõ nội dung phối hợp và rõ trách nhiệm của từng đơn vị. Đồng thời, thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin hai chiều, bảo đảm xác định rõ đầu mối tiếp nhận, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và thời hạn xử lý khi phát sinh vụ việc. Tỉnh Khánh Hòa hướng đến xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện, bền vững, nơi du khách an tâm trải nghiệm, doanh nghiệp an tâm đầu tư và Nhân dân cùng thụ hưởng thành quả từ sự phát triển du lịch.