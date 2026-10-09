Phát triển du lịch nông thôn: Kết nối nguồn lực, mở rộng thị trường

Hội nghị do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp phối hợp với Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các cơ quan liên quan tổ chức.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia, viện nghiên cứu và doanh nghiệp du lịch. Các tham luận tập trung phân tích tiềm năng, nhận diện những hạn chế và đề xuất giải pháp phát triển du lịch nông thôn. Tọa đàm chuyên đề cũng tạo cơ hội để các bên trao đổi về kết nối thương mại và hợp tác giữa các địa phương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị quảng bá, kết nối và xúc tiến thương mại du lịch, nông thôn. Ảnh: Diệu Thương

Hoàn thiện sản phẩm, tăng cường liên kết thị trường

Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho rằng nhiều địa phương có lợi thế về cảnh quan, văn hóa và nông sản nhưng chưa chuyển hóa hiệu quả các nguồn lực này thành sản phẩm du lịch đặc trưng. Hoạt động trải nghiệm tại một số nơi vẫn chủ yếu dừng ở tham quan, chụp ảnh, ăn uống; sự liên kết giữa người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp lữ hành còn hạn chế.

Để khắc phục tình trạng này, theo ông cần phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, có sự tham gia của doanh nghiệp lữ hành ngay từ khâu xây dựng sản phẩm. “Cần chuyển từ câu hỏi ‘chúng ta có gì’ sang ‘khách cần gì, chúng ta tạo trải nghiệm gì, doanh nghiệp bán được gì và cộng đồng hưởng lợi thế nào’”, ông Giang nhấn mạnh.

Ông Đoàn Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BTC

Về định hướng phát triển, ông Hoàng Hoa Quân, đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho rằng cần chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, đồng thời kết nối các mô hình riêng lẻ thành hệ sinh thái du lịch có sự tham gia của nhiều chủ thể.

Theo ông, hiệu quả phát triển du lịch nông thôn không nên chỉ được đánh giá qua số lượng khách và cơ sở vật chất, mà còn ở mức chi tiêu của du khách, thời gian lưu trú, khả năng tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy chuyển đổi xanh và công nghệ

Một vấn đề khác được đặt ra tại hội nghị là nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm du lịch gắn với Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

PGS.TS Ngô Thị Thu Trang, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn (Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM) chỉ ra những hạn chế về năng lực quản trị, khả năng tạo sự khác biệt cho sản phẩm, liên kết giữa các chủ thể và hoạt động tiếp thị số.

PGS.TS Ngô Thị Thu Trang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BTC

Theo bà, đáp ứng tiêu chí OCOP là điều kiện cần nhưng chưa đủ để bảo đảm sức cạnh tranh trên thị trường du lịch. Các chủ thể cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn hóa quy trình và phát huy bản sắc địa phương trong quá trình xây dựng trải nghiệm cho du khách.

Cùng với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số cũng được xác định là những hướng phát triển quan trọng. Ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch Châu Á (ATI), đề xuất khai thác các hoạt động canh tác, nghề thủ công và tri thức bản địa thành trải nghiệm du lịch. Cách làm này góp phần gắn bảo tồn với tạo thu nhập cho người dân, thay vì chỉ dừng ở việc giới thiệu các giá trị truyền thống.

Trong khi đó, ông Phan Duy Quang, Giám đốc CBT Travel, trình bày khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phát triển du lịch cộng đồng. Công nghệ này có thể hỗ trợ khảo sát tài nguyên, thiết kế tour, dịch thuật, xây dựng nội dung truyền thông và đào tạo nhân lực. Khi kết hợp với hệ thống thông tin địa lý (GIS), AI còn có thể hỗ trợ phân tích địa hình và tổ chức các tuyến trải nghiệm phù hợp.

Thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp và địa phương

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu tham gia tọa đàm chuyên đề “Kiến tạo tương lai xanh - Thúc đẩy kết nối thương mại và liên kết địa phương phát triển du lịch nông thôn bền vững”. Phiên tọa đàm tập trung thảo luận giải pháp phát triển sản phẩm du lịch từ tài nguyên bản địa, tăng cường liên kết giữa địa phương và doanh nghiệp lữ hành, đồng thời thúc đẩy du lịch xanh.

Các đại biểu trao đổi tại phiên tọa đàm. Ảnh: Diệu Thương

Cùng với đó, chương trình dự kiến tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa các đơn vị lữ hành và các chủ thể du lịch nông nghiệp, nông thôn, hướng tới thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp với địa phương.

Những nội dung được đặt ra tại hội nghị cho thấy yêu cầu gắn khai thác lợi thế bản địa với nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và bảo đảm lợi ích cho cộng đồng địa phương.