Du khách thích thú với các sản phẩm nông nghiệp của Vân Sơn

Đưa du khách trải nghiệm tại vườn

Cuối tháng 11, những vườn quýt ở Vân Sơn rộn ràng bước vào vụ thu hoạch. Trên các triền đồi, quả quýt chín vàng trĩu cành, níu mắt người qua đường; trong vườn, chủ nhà vừa thu hái, vừa giới thiệu với khách về giống cây đã gắn bó với nhiều thế hệ người Mường. Có những du khách tìm đến không chỉ để mua quýt mà còn muốn tự tay hái quả, thưởng thức vị ngọt thơm ngay dưới tán cây và nghe người dân kể chuyện.

Anh Bùi Văn Tuấn ở thôn Chiến bắt đầu trồng cam, quýt từ năm 2013 với khoảng 500 cây, nay đã mở rộng lên hơn 1.200 cây. Trước đó, trên những sườn đồi này chủ yếu là ngô, sắn, dong; gia đình anh làm quanh năm mà thu nhập vẫn thấp. Chuyển sang cây quýt, cam, kinh tế gia đình khá dần lên, có điều kiện quay vòng vốn để đầu tư chăm sóc, nâng chất lượng quả. Nhiều hộ khác ở Vân Sơn cũng học theo cách làm ấy. Chính quyền địa phương cho biết toàn xã hiện có khoảng 300ha trồng cam, quýt với các giống đặc sản như quýt bánh xe, quýt hôi, cam Canh. Năng suất quýt bình quân đạt khoảng 30 tấn/ha, tổng sản lượng các loại quả có múi ước đạt 3.000-3.500 tấn/năm.

Quýt Vân Sơn ngày càng được nhiều người biết đến

Những vườn quýt trĩu quả, cảnh quan bắt mắt gợi ra một hướng đi đáng chú ý: vùng sản xuất vốn có của Vân Sơn có thể trở thành một phần của sản phẩm du lịch, nếu được tổ chức bài bản. Khi đó, du khách có thêm trải nghiệm, người trồng cây có thêm kênh bán nông sản, còn giá trị của sản vật được cảm nhận trực tiếp qua câu chuyện về đất, về giống cây và công sức của người làm ra.

Quýt chỉ là một trong nhiều sản vật của vùng đất có hơn 99% dân số là đồng bào Mường. Ngoài ra còn có Su su, củ cải ở Quyết Chiến, chè Shan tuyết Ngổ Luông, tỏi tía Bắc Sơn, rau rừng, thảo dược cùng cách chế biến món ăn của người Mường tạo nên một vùng sản xuất có bản sắc riêng. Trong số đó, rau su su, củ cải Quyết Chiến và chè Shan tuyết Ngổ Luông đã được công nhận sản phẩm OCOP, cùng với nem giòn Tây Bắc.

Mỗi sản vật ấy đều có thể mở ra những trải nghiệm riêng. Ở vườn quýt, khách nghe chủ vườn kể về giống cây, cách chăm sóc, rồi cùng thu hái và thưởng thức quả tại chỗ. Ở thung lũng su su, câu chuyện xoay quanh mùa vụ, cách làm giàn, hái ngọn và nấu một bữa rau ngay tại nhà dân. Với chè Shan tuyết, cách hái búp, sao chè và pha trà có thể thành điểm nhấn.

Mùa quýt năm nay, một số vườn ở Vân Sơn đã đón khách tham quan, trải nghiệm. Nhưng nhìn chung, việc đón khách tại vườn vẫn mang tính tự phát. Một vườn quýt dù đẹp song chưa thể trở thành điểm du lịch; một thung lũng rau xanh cũng chưa tự tạo nên trải nghiệm hấp dẫn. Du khách cần biết đến lúc nào thì đúng mùa, được làm gì, ai hướng dẫn, chi phí ra sao, sản phẩm nào ăn tại chỗ hoặc mua mang về. Từ đây đòi hỏi chủ vườn phải chuẩn bị, các hộ phải phối hợp và chính quyền phải có cách tổ chức phù hợp.

Du khách trải nghiệm du lịch nông nghiệp

Du lịch trở thành chỗ dựa cho nông nghiệp

Du lịch nông nghiệp chỉ bền khi gắn chặt với sản xuất, không làm xáo trộn sinh kế của người dân. Nông nghiệp là nền tảng, du lịch là cách cộng thêm giá trị cho sản phẩm và công sức lao động. Người nông dân không thể chỉ là người phục vụ khách vào ngày cao điểm, mà phải là chủ của vùng sản xuất, tự quyết định cách giới thiệu và khai thác sản phẩm của mình. Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy từng cho rằng, cộng đồng địa phương cần là chủ thể, trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ du lịch nông thôn.

Cộng đồng địa phương cần là chủ thể, trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ du lịch nông thôn. Phạm Văn Thủy Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam

Quýt Vân Sơn vào mùa thu hoạch

Khi người làm vườn đứng ở vị trí ấy, một chuyến tham quan vườn quýt bên cạnh việc chụp ảnh, hái quả còn được nghe chuyện giống quýt, chuyện mùa vụ; xem cách thu hoạch, phân loại, bảo quản... Hộ sản xuất nhờ đó có nhiều nguồn thu cùng lúc: nông sản bán trực tiếp, dịch vụ trải nghiệm, bữa ăn, sản phẩm chế biến. Quan trọng hơn, người mua tin tưởng hơn vì đã tận mắt thấy nơi sản xuất, và có thể trở thành khách quen ở những vụ sau.

Ngày 7/11 vừa qua kênh bán hàng trực tuyến xã đã mở phiên livestream đầu tiên trên trang "Bí thư xứ Mường", khách đặt mua khoảng 10 tấn quýt. Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nguyễn Duy Tư, mục tiêu của hình thức này nhằm hạn chế tình trạng người dân phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái.

Dù vậy, không nhất thiết biến mọi khu vực canh tác thành điểm tham quan. Mỗi loại nông sản cần cách tổ chức riêng, căn cứ vào mùa vụ, quy mô sản xuất và khả năng đón khách. Các chuyên gia lữ hành cho rằng địa phương nên chọn những nơi có sản phẩm đặc trưng, cảnh quan phù hợp, đường vào thuận lợi và hộ dân thật sự muốn tham gia để làm trước, rút kinh nghiệm rồi mới mở rộng.

Các sản phẩm nông nghiệp của Vân Sơn được bày bán tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch xã Vân Sơn diễn ra từ ngày 26-28/11/2026

Ở khâu tổ chức, hợp tác xã là đầu mối thích hợp, bởi tập hợp được nhu cầu của nhiều hộ thành viên. Chẳng hạn, ở vùng su su, Hợp tác xã sản xuất rau an toàn Quyết Chiến có thể đứng ra xây dựng lịch thu hoạch, điểm đón khách, hoạt động trải nghiệm và nguồn cung thống nhất. Với quýt, trải nghiệm tại vườn cần đi cùng thương hiệu, bao bì, tem nhãn và truy xuất nguồn gốc, đúng định hướng xã đã đặt ra. Nhãn hiệu tập thể "Quýt Nam Sơn - Tân Lạc", được bảo hộ từ năm 2018, là lợi thế cần được khai thác triệt để hơn.

Để đưa khách đến vườn thì cần doanh nghiệp lữ hành, bởi không phải hộ nào cũng biết dựng chương trình đón khách hay quảng bá sản phẩm. Từ ngày 26 đến 28/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ đã đưa đại diện 20 doanh nghiệp lữ hành, đơn vị du lịch và truyền thông về khảo sát Vân Sơn; đồi quýt cổ, thung lũng su su, chè Shan tuyết được nhắc đến như lợi thế cho sản phẩm trải nghiệm nông nghiệp. Theo nhà báo Chu Minh Khôi (Tạp chí Kinh tế Việt Nam), Vân Sơn có thế mạnh ở cả nông nghiệp lẫn du lịch nên hai lĩnh vực này cần gắn với nhau; chính quyền cần chủ động thiết kế những "vòng du lịch" nối các điểm đến, vừa phát huy lợi thế địa phương, vừa giữ chân du khách lâu hơn.

Một đặc sản của Vân Sơn được nhiều du khách chọn mua mang về làm quà

Đưa doanh nghiệp vào cuộc ngay từ khâu khảo sát, thiết kế sản phẩm cũng là đề xuất của ông Đoàn Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Theo ông, mỗi sản phẩm phải trả lời được câu hỏi "khách cần gì, chúng ta tạo trải nghiệm gì, doanh nghiệp bán được gì và cộng đồng hưởng lợi thế nào". Sự liên kết giữa du lịch và nông nghiệp cần phải minh bạch, rõ ai làm gì, hưởng bao nhiêu, để người dân không rơi vào cảnh bỏ công chuẩn bị mà phần lớn giá trị lại thuộc về các khâu dịch vụ bên ngoài.

Song hành với chia sẻ lợi ích là việc gìn giữ những bản sắc riêng có làm nên sức hút của Vân Sơn. Vườn quýt, thung lũng rau, đồi chè và tri thức canh tác của người Mường cần được coi trọng vì đó là tư liệu sản xuất, là sinh kế. Bởi vậy việc xây dựng lịch đón khách phải theo lịch mùa vụ; khu trải nghiệm cần lối đi, điểm dừng chân, nhà vệ sinh, nơi thu gom rác; việc thu hái phải có người hướng dẫn, không để khách tự ý vào khu canh tác. Với giống bản địa như quýt cổ, chè Shan tuyết, bảo tồn phải đặt lên trước. Điều các vùng sản xuất cần trước hết là những điều kiện tối thiểu để người dân đón khách an toàn, thuận tiện và giữ được cảnh quan.

Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 5/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030 xác định hoàn thiện điều kiện để công nhận Khu du lịch vùng cao Vân Sơn là khu du lịch cấp tỉnh. Đích đến ấy sẽ gần hơn nếu xuất phát từ những gì người dân đang có trong tay: vườn quýt, đồi chè, thung lũng rau. Khi người trồng cây thấy rõ phần lợi của mình và chủ động gìn giữ vùng sản xuất, du lịch mới thực sự trở thành chỗ dựa cho nông nghiệp và tạo đà để Vân Sơn bứt phá.