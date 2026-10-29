Phát triển du lịch Hội An gắn với bảo tồn di sản, giữ vững an ninh, an toàn

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm

Tại buổi làm việc, các địa phương đã báo cáo tình hình phát triển du lịch và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Theo đó, tính đến ngày 27-10, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công của phường Hội An đạt hơn 81,5 tỷ đồng, tương đương 66,1% theo kế hoạch. Đối với phường Hội An Đông, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công tính đến cuối tháng 10 đạt 60/95 tỷ đồng, tương đương 63% theo kế hoạch. Tại phường Hội An Tây, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của địa phương mới đạt 51,57% theo kế hoạch. Trong khi đó, xã Tân Hiệp, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 37% theo kế hoạch.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính, trong 4 địa phương, mới có phường Hội An đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên 65%, xấp xỉ mức bình quân chung của các xã, phường trên địa bàn thành phố. Trong khi đó, mục tiêu thành phố đặt ra là phấn đấu giải ngân đạt 88% kế hoạch vào cuối tháng 10. Khoảng cách giữa kết quả thực hiện và yêu cầu đề ra cho thấy áp lực giải ngân trong những tháng cuối năm là rất lớn, đòi hỏi các địa phương phải rà soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ và chủ động xử lý những vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Đối với nguồn vốn được phép kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026, Sở Tài chính lưu ý phường Hội An Đông và Hội An Tây cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Trường hợp không giải ngân hết, phần vốn còn lại sẽ bị hủy và không được bố trí lại trong năm sau. Theo chỉ đạo của UBND thành phố, các địa phương có vốn kéo dài bị hủy phải tự cân đối nguồn vốn địa phương để tiếp tục thực hiện dự án. Vì vậy, việc chậm giải ngân không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công trình mà còn tạo thêm áp lực đối với ngân sách địa phương.

Ở chiều tích cực, kết quả giải ngân nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia tại các địa phương đạt khá tốt. Trong đó, phường Hội An và Hội An Tây đã giải ngân 100%; phường Hội An Đông đạt 87% và xã Tân Hiệp đạt 75%. Đây là cơ sở để các địa phương tiếp tục phát huy cách làm hiệu quả, đồng thời tập trung nguồn lực xử lý những dự án còn tồn đọng, bảo đảm vốn đầu tư được sử dụng đúng mục đích, đúng tiến độ và phát huy hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là những công trình còn khả năng giải ngân trong những tháng cuối năm. Cùng với việc tăng cường trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, cần chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai, không để tình trạng chậm trễ kéo dài làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Đối với những dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, không có khả năng giải ngân theo kế hoạch, các địa phương phải khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, chuyển vốn sang các dự án khác có khả năng giải ngân tốt theo quy định của Luật Đầu tư công. Việc điều chỉnh phải được thực hiện kịp thời, đúng quy định, bảo đảm nguồn vốn được phân bổ sát với năng lực triển khai thực tế, hạn chế tối đa tình trạng vốn chờ dự án, dự án chờ vốn.

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản, bảo đảm an ninh, an toàn

Bên cạnh nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, buổi làm việc cũng tập trung đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động du lịch tại các phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây. Đại diện các địa phương cho biết, việc liên kết giữa các điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch còn hạn chế; hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe, bến thủy chưa đồng bộ. Hoạt động du lịch cũng chịu tác động đáng kể của tính mùa vụ và điều kiện thời tiết bất lợi, ảnh hưởng đến khả năng khai thác, phục vụ du khách.

Trước thực tế đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu các địa phương nghiên cứu xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch trên tinh thần lấy văn hóa, di sản làm nền tảng. Trong đó, cần định vị lại các sản phẩm cốt lõi, phát huy giá trị riêng có của từng địa bàn, đồng thời xây dựng những sản phẩm mới có câu chuyện, chiều sâu và trải nghiệm văn hóa đặc trưng. Việc phát triển sản phẩm phải đi đôi với nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa trải nghiệm và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của du khách trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gay gắt.

Du khách tham quan Hội An.

Theo đó, các địa phương cần tăng cường liên kết, tránh phát triển sản phẩm manh mún, trùng lặp; khai thác hài hòa giá trị di sản, làng nghề, cảnh quan và đời sống văn hóa cộng đồng. Mục tiêu không chỉ thu hút thêm khách đến tham quan mà còn nâng cao chất lượng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Quá trình khai thác du lịch phải đặt yêu cầu bảo tồn di sản, gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường lên hàng đầu, không đánh đổi các giá trị lâu dài để chạy theo tăng trưởng trước mắt.

Đặc biệt, công tác quản lý hoạt động du lịch được lãnh đạo thành phố yêu cầu triển khai đồng bộ, chặt chẽ, gắn với bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh. Các địa phương và đơn vị liên quan phải tăng cường kiểm tra, tuần tra tại những khu vực tập trung đông khách, tuyến phố đi bộ, điểm tham quan và không gian công cộng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, nhất là tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây mất trật tự, cản trở giao thông và ảnh hưởng đến hoạt động tham quan.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm tình trạng đeo bám, chèo kéo, tranh giành khách, bán hàng rong, ăn xin trá hình tại khu vực Phố cổ Hội An, Rừng dừa Bảy Mẫu và các điểm tham quan. Các địa phương phải rà soát, xử lý những điểm trông giữ xe tự phát, thu tiền trái quy định; kiểm tra, đo đạc tiếng ồn, xử phạt các quán bar, pub vi phạm quy chuẩn âm thanh sau 22 giờ. Ngoài ra, các địa phương cũng phải rà soát, nâng cấp hệ thống nhà vệ sinh công cộng, nghiên cứu bổ sung ghế nghỉ chân tại các vị trí phù hợp trong khu phố cổ; tiếp tục triển khai Đề án "Hội An- Nhân tình thuần hậu", nâng cao văn hóa giao tiếp, ứng xử và trách nhiệm cộng đồng trong bảo vệ di sản, góp phần bảo đảm môi trường du lịch an toàn, văn minh, giữ gìn sự bình yên và sức hấp dẫn của điểm đến.